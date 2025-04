Jeśli dancehall kojarzy ci się z seksownym potrząsaniem pośladkami to... nie jesteś w błędzie, choć w tym stylu tańca tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego.

Dancehall na skróty:

Jest to energiczny taniec wywodzący się z Karaibów, a dokładnie z Jamajki. Początek dał mu w latach 70. piosenkarz Sugar Minott, który tchnął odrobinę życia w stare piosenki, odświeżając je i nadając im nowe brzmienie. To dzięki niemu muzyczne trendy na Jamajce uległy zmianie z chilloutowych na bardziej żywiołowe.

Wraz z nowymi, rytmicznymi utworami powstał sam taniec, który obecnie jest nieodłącznym elementem jamajskiej kultury i historii, a niemal każdy Jamajczyk zna parę jego kroków.

Jako pierwsi dancehall tańczyli mężczyźni w gettach Kingston. Obecnie ruchy związane z tym stylem tańca znają mieszkańcy wyspy niezależnie od wieku czy płci. Sama nazwa tego stylu tanecznego odnosi się do terenu, na którym się tańczy – na ulicach, rynkach, dziedzińcach.

W dancehall najbardziej liczy się wyrażanie siebie samego, energia i zarażanie innych pozytywnym nastawieniem. Kroki powstają na bieżąco, więc nie ma co do nich zasady. Tancerze powinni pokazywać poprzez ruchy ciała swoje emocje, cechy, dzielić się swoją historią. Wszystko to w taki sposób, żeby przekaz trafił do ludzi wokół.

Dancehall mogą tańczyć i kobiety, i mężczyźni, jednak ruchy i specyfika wykonania różnią się od siebie nieco w zależności od płci.

Kobiecy styl ma dwie odmiany:

Dancehall Female zdecydowanie skupia się na eksponowaniu kobiecego ciała, twerkowaniu i kołysaniu biodrami.

zdecydowanie skupia się na eksponowaniu kobiecego ciała, twerkowaniu i kołysaniu biodrami. Dancehall Queen Style natomiast jest bardziej wymagający. W układzie wykorzystuje się elementy akrobatyczne, na przykład stawanie na głowie.

Raz do roku na Jamajce odbywa się wielki konkurs na królową dancehall – najlepszą tancerkę tego stylu. W przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety mogą tańczyć zarówno damskie, jak i męskie kroki.

Męska wersja dancehall jest jeszcze bardziej żywiołowa niż kobieca. Kroki są dynamiczne, wręcz agresywne, a w układach stosuje się tupnięcia i dużo ruchów rękami.

