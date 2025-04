Zastanawiasz się nad kupnem roweru, ale nie wiesz jakie modele są dostępne w sklepach? Zobacz nasz przegląd rowerów miejskich dla kobiet, które nie tylko są wygodne, ale i bardzo stylowe!

Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie najmodniejszych jednośladów, które sprawią, że na wycieczce rowerowej będziesz się wyróżniać, a każda podróż na weekendowy piknik będzie przyjemniejsza.

Czym charakteryzuje się rower miejski?

Terminologia i podział rowerów na grupy jest bardzo prosty. Rowery górskie przeznaczone są do jazdy w trudnym terenie. Rowery szosowe sprawdzą się podczas wycieczek drogami pozamiejskimi. Dla rowerów miejskich rajem jest oczywiście miasto, ścieżki rowerowe, bulwarowe chodniki i deptaki.

Głównym celem projektantów i producentów rowerów miejskich było zapewnienie użytkownikowi jak największego komfortu, wygody i praktyczności. Właśnie dlatego rowery miejskie mogą być przeznaczone do rekreacji, jak i celów użytkowych - wszystko dzięki zastosowaniu dodatkowego osprzętu.

Rowery miejskie słyną z ilości dodatków zwiększających komfort i funkcjonalność. Dodatkowe oświetlenie, bagażniki, kosze na zakupy, dzwonki, błotniki, lusterka to tylko niektóre z dodatków, w które można wyposażyć rower miejski. Bardzo ważny jest również ich design oraz kolorystyka. W przypadków rowerów miejskich, osprzęt ma być przede wszystkim łatwy w obsłudze, wytrzymały i bezproblemowy.

Czy rower miejski jest najlepszy do jazdy po mieście?

Rower miejski to wygodny i praktyczny środek transportu w mieście. Posiada duże koła przeważnie o średnicy 28 cali, duże i wygodne siodełko oraz wygiętą kierownicę. Jego geometria sprawia, że postawa rowerzysty jest niemal wyprostowana, idealna do komfortowej jazdy.

Osłony na łańcuch oraz nisko osadzona rama dają możliwość jazdy w dowolnym stroju, nawet w powiewających długich spódnicach. To dlatego upodobały go sobie szczególnie kobiety. Wygoda wsiadania i zsiadania sprawia, że zyskał sympatię wielu osób przemieszczających się do pracy lub szkoły na dwóch kołach.

Rower typu city jest ciężki i stabilny, świetnie przystosowany do jazdy w mieście. Ma też wady – małą zwrotność i niskie osiągi prędkości. Często w takim modelu znajdziemy na wyposażeniu bagażnik lub koszyk, które ułatwią przewożenie dodatkowego bagażu: torebki, zakupów, plecaka. Zazwyczaj będzie miał dużo mniejszą ilość biegów, ponieważ na płaskiej, utwardzonej nawierzchni są one zbędne.

Wady rowerów miejskich

W trudnym terenie rower miejski będzie twoim wrogiem – jazda na wąskich oponach bez bieżnika, z ograniczoną ilością przerzutek, na szerokim siodle i w prawie wyprostowanej postawie będzie fatalnym przeżyciem. Znaczące problemy w manewrowaniu rowerem miejskim sprawią, że jazda nie będzie sprawiała przyjemności, a przy okazji możesz sobie nabić kilka siniaków.

Kolejnym minusem jest waga roweru miejskiego. Jeśli jesteś jedną z osób, które będą musiały przechowywać rower w domu na co najmniej pierwszym piętrze, przemyśl, ile kg przyjdzie ci dźwigać każdego dnia. Rower miejski to jedna z najcięższych opcji – waży od 15 do 25 kg.

Dla kogo rower miejski będzie dobrym wyborem?

Jeśli ktoś szuka przygód, ciągłych zastrzyków adrenaliny, rower miejski nie będzie najlepszym wyborem. Jeśli jednak ktoś potrzebuje szybko przemieszczać się w mieście, z pracy do domu lub na zakupy, nie ma samochodu, a nie lubi ugniatać się w przepełnionych autobusach lub metrze, rower miejski będzie najlepszą alternatywą.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem roweru miejskiego?

Podstawowy osprzęt

Prawdziwy miejski rower powinien mieć szeroką i wysoko umieszczoną kierownicę. Takie rozwiązanie zapewnia wygodną i wyprostowaną pozycję. Pozycja ta zapewnia dobrą widoczność i nie wywołuje bólu pleców. Rower miejski nie może obejść się bez błotników. Bardzo istotna jest również osłona łańcucha. Stosuje się ją nie tylko w celu zabezpieczenia tego elementu, ale przede wszystkim po to, by nie dopuścić do wkręcenia się części odzieży w tryby. Niezbędnym akcesorium jest też oświetlenie, dzwonek i lusterko.

Siodełko

O ile w rowerze górskim siodełko musi być nie tyle wygodne, co praktyczne i nie przeszkadzające w jeździe, to w rowerze miejskim siodełko musi być szerokie, miękkie i często resorowane.

Rama

Podobnie jak w przypadku rowerów górskich, tak i w przypadku rowerów miejskich wyróżnia się 2 podstawowe typy ram. Pierwszym jest rama męska. Drugi typ ramy to rama damska. Górna rura jest w niej znacznie obniżona i wyprofilowana dla wygodniejszego wsiadania i możliwości jeżdżenia w spódnicy.

Biegi i hamulce

Tradycyjny rower miejski nie posiada zazwyczaj zmiennych przełożeń, choć nie jest to sztywną regułą. Klasyczne rowery holenderskie nie posiadają biegów, posiadają tradycyjną ramę, a hamulec typu „torpedo” działa tylko na tylne koło. Dla zwiększenia komfortu w najnowszych konstrukcjach rowerów miejskich stosuje się już przełożenia, ale i tak tylko na tylnym kole. Rozwiązania są uzależnione od producenta.

