Z doświadczenia wiem, że początkujący wspinacze kupują drogie buty wspinaczkowe, bo myślą, że będą lepsze. Tymczasem trzeba praktyki, żeby poczuć prawdziwą różnicę. Na początku nie ma co kupować butów za 700 zł bo na kursie dla początkujących nie ma takich przeszkód, żeby właściwości tych butów w pełni wykorzystać.

Buty wspinaczkowe:

Początkującym polecam tańsze buty ok. 300 zł z mniej zaawansowane technologicznie firmy: Triop, Saltic, Buffo lub Rock Pillars. Warto w nie zainwestować, bo nawet gdy przejdziesz do trudniejszych zadań, świetnie sprawdzą się na treningu na sztucznej ścianie czy w górach.

Przede wszystkim wybierz się do profesjonalnego sklepu ze sprzętem do wspinaczki górskiej. Tutaj trzeba buty zmierzyć przed zakupem. Muszą być idealne i komfortowe w każdym calu - pamiętaj, że kupujesz je dla własnego bezpieczeństwa!

Powiedz sprzedawcy, jaka wspinaczka cię interesuje - sportowa, buldering, trening na ściance wspinaczkowej, na drogi wielowyciągowe czy przewieszone. Początkującym dobry sprzedawca poleci buty uniwersalne, dobre do wszystkiego.

Zdecydowanie polecam buty wiązane - lepiej trzymają się stopy niż te na rzepy czy gumkę i są mniej podatne na rozciąganie. But wspinaczkowy powinien przylegać do stopy, ale nie być bardzo ciasny!

Niestety wielu sprzedawców wciska kit początkującym wspinaczom, że but ma być jak najciaśniejszy. Dobry but to taki, w którym nie ruszasz palcami, materiał nie wrzyna ci się w kostkę, nie ociera pięt i możesz w nim chodzić po płaskim podłożu bez bólu i uczucia zdrętwienia stopy.

Wybierz buty raczej z cieńszą podeszwą - lepiej wyczuwa się strukturę podłoża, do grubszych trzeba mieć wprawę. Zresztą to nie grubość jest kluczowa, tylko sztywność podeszwy.

Z czasem, gdy staniesz się bardziej zaawansowanym wspinaczem, polecam ci buty kilku marek: Boreal, La Sportiva i FiveTen. Buty są świetne - używa ich większość profesjonalistów.

Sama je miałam i się nie zawiodłam - guma aż lepi się do skały i jest bardzo odporna na ścieranie. W Polsce kupisz je za ok. 700 zł ale za granicą są tańsze nawet o 100 zł.

