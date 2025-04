Zumba to efekty i przyjemność w jednym – zwłaszcza jeśli ktoś lubi tańczyć albo muzyka go motywuje. Wtedy trening jest dobrą zabawą, a niejako przy okazji pojawiają się efekty zumby, do których należy między innymi wyszczuplenie ciała, a często też jego wymodelowanie. Początkujące osoby powinny zacząć od zumby fitness, gdyż zumba strong jest znacznie intensywniejsza, ale też przynosi lepsze efekty.

Reklama

Spis treści:

Są dwa rodzaje zumby – najbardziej rozpowszechniona to tzw. zumba fitness, czyli zajęcia o charakterze tanecznym. Drugi rodzaj to zumba strong, która ma więcej cech treningu siłowego i nastawionego na budowanie kondycji oraz spalanie kalorii. Dlatego ich efekty nieco się różnią.

Efekty zumba fitness:



poprawa kondycji (wydolności),

lepsza świadomość własnego ciała ,

, lepsza koordynacja ruchowa ,

, poprawa poczucia rytmu ,

, większa pewność siebie,

więcej energii na co dzień,

zmniejszony poziom stresu,

zmniejszenie masy i obwodów ciała (przy odpowiednim żywieniu).

Efekty zumba strong



Zumba strong ma niewiele wspólnego z zumba fitness, poza muzyką. Zumba strong to połączenie treningu kardio o wysokiej intensywności oraz ćwiczeń siłowych, a muzyka pełni funkcję motywacyjną i nadaje ćwiczeniom odpowiednie tempo.

Zumba strong – efekty:

wyraźna poprawa kondycji,

wzrost siły i wytrzymałości mięśni ,

, poprawa jędrności ciała ,

, szybkie zmniejszenie masy i obwodów ciała (przy odpowiednim żywieniu),

(przy odpowiednim żywieniu), poprawa sylwetki.

Oczywiście w przypadku zumby strong można leż liczyć na poprawę samopoczucia (mniejszy poziom stresu, więcej energii na co dzień, większa pewność siebie). Po zumbie strong następuje też silny wyrzut endorfin, które potrafią wywołać euforię.

Jeżeli w domu jest sporo miejsca i można ruszać się z podobnym rozmachem i swobodą jak w sali do ćwiczeń, efekty uprawiania zumby będą takie same. Bardzo ważna jest regularność zajęć i to, aby ćwiczyć minimum 2 razy w tygodniu, a jeszcze lepiej 3-5 razy tygodniowo.

Jeżeli komuś łatwiej jest utrzymać konsekwencję w treningach, ćwicząc w domu, to lepiej będzie, żeby ćwiczył regularnie w domu zamiast od święta w klubie fitness.

Przy ograniczonej przestrzeni w domu swoboda ruchów nie będzie taka sama jak na większej przestrzeni w klubie. To może oznaczać zmniejszony wydatek energetyczny i niższe tętno podczas treningu, co z pewnością nieco spowolni tempo odchudzania i w mniejszym stopniu przyczyniać się będzie do poprawiania kondycji. Jeżeli jednak jest wybór: ćwiczyć zumbę w domu na małej przestrzeni albo wcale, to oczywiście lepiej ćwiczyć ją w domu.

Po ok. 4 tygodniach regularnych ćwiczeń minimum 2-3 razy w tygodniu osoba początkująca zauważy poprawę kondycji – zadyszka będzie pojawiać się rzadziej, będzie można bez odpoczynku dłużej ćwiczyć. Jeśli przez ten czas ktoś jednocześnie zastosuje dietę, to z pewnością zauważy też spadek wskazań wagi oraz zmniejszenie obwodów ciała – ubrania zaczną stawać się luźniejsze. Z pewnością nastąpi też poprawa samopoczucia, może też już zacząć rosnąć pewność siebie – będą tym mocniej odczuwalne, im więcej pozytywnych zmian uda się zaobserwować.

Po miesiącu uprawiania zumby strong z pewnością zauważalna stanie lepsza kondycja, większa siła i wytrzymałość mięśni, a także spadek wskazań wagi i zmniejszenie obwodów ciała większe niż w przypadku zumby fitness.

fot. Zumba efekty po miesiącu/ Adobe Stock, Tijana

Żeby móc liczyć na poprawę siły mięśni po zumbie strong, trzeba ćwiczyć minimum 2 razy w tygodniu. Podobnie jest z odchudzaniem – 2 razy to absolutne minimum, choć zdecydowanie lepiej byłoby to minimum „przesunąć na” 3 razy w tygodniu.

Jeśli chodzi o budowanie kondycji, to najlepiej byłoby trenować 4-5 razy w tygodniu, ale przy takim celu można np. dwa razy w tygodniu iść na zumbę czy jeszcze lepiej – zumbę strong, a jeszcze 2-3 razy iść pobiegać, wsiąść na rower czy też uprawiać inny sport o charakterze kondycyjnym.

Osoby początkujące przez pierwszy miesiąc mogą chodzić na zajęcia 1-2 razy w tygodniu, aby przyzwyczaić stopniowo ciało do wysiłku. Po 2-3 tygodniach można zacząć ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu i nie cierpieć na zakwasy po każdych zajęciach.

Jeśli ktoś chce ćwiczyć zumbę dla zdrowia i przyjemności, to wiadomo – każde zajęcia przyniosą frajdę, ale organizm potrzebuje regularnego ruchu, dlatego dobrze byłoby postawić sobie za cel zumbę 3 razy w tygodniu.

Co daje zumba raz w tygodniu?

Przede wszystkim przyjemność, jeśli ktoś lubi tego typu zajęcia. U osób początkujących z pewnością nieco poprawi kondycję i wytrzymałość mięśni, ale to za mało, aby liczyć na znaczący efekt odchudzający, kondycyjny czy ujędrniający ciało. Zdecydowanie warto dołożyć, choć jeszcze jedne zajęcia w tygodniu, aby ruszać się minimum 2 razy w tygodniu, a jeszcze lepiej – 3 razy w tygodniu.

Zumba spala ogrom kalorii

W czasie godzinnej zumby o intensywności od średniej do wysokiej można spalić od 300 do 900 kcal. Dla porównania godzina joggingu to spalenie „zaledwie” ok. 450 kcal. Wielu zastanawia się, czy dzięki zumbie można schudnąć. Odpowiedź jest prosta – TAK!

Różnorodność treningu = konsekwencja

Nie bez powodu kobiety nie lubią trenować na siłowni. Bieganie między maszynami i trening kardio potrafią skutecznie zniechęcić nawet najbardziej wytrzymałe panie. W przypadku zumby jest inaczej. Dzięki różnorodnym układom i gorącej muzyce kolejnego treningu nie można się doczekać!

Zumba to trening dla każdego

Początkujący, zaawansowany, młody lub stary – każdy może iść na trening zumby, a co więcej – może czerpać z niego same korzyści i dobrze się przy tym bawić. Oczywiście wszystko zależy od nastawienia i chęci do nauki.

Przyjemność zamiast obowiązku i superefekty

Jeśli ktoś lubi tańczyć, to zumba jest dla niego idealnym rodzajem treningu kardio. Z kolei zumba strong bardzo motywuje i pozwala trenować intensywniej niż na siłowni, a wszystko to dzięki odpowiednio dobranej muzyce. To sprawia, że trening staje się przyjemnością i przynosi lepsze efekty niż aktywności, do których trzeba się zmuszać.

Szukasz wygodnego stroju sportowego? Znajdziesz go w promocji na Modago.pl. Zobacz na przykład legginsy sportowe.

Poznawanie nowych ludzi na zajęciach z zumby

Chodząc na zorganizowane zajęcia, pomiędzy uczestnikami wytwarza się więź, w końcu wszyscy mają wspólny cel i mnóstwo tematów do rozmów. Na zastępstwie pojawiła się nowa instruktorka? Nie radzicie sobie z opanowaniem kroków? Tematów jest mnóstwo. A w towarzystwie zawsze raźniej!

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 17.07.2012 r. przez Agatę Bernaciak.

Reklama

Czytaj także:

Chcesz zacząć ćwiczyć zumbę? Poznaj kroki zumby dla początkujących!

Rodzaje fitnessu – czym się różnią, jaki wybrać?

Na czym polega bungee fitness