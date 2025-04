To, że przed treningiem nie wolno się najadać do syta, jest raczej oczywiste. Okazuje się jednak, że istnieją również i takie produkty, które zjedzone przed ćwiczeniami mogą doprowadzić nawet do mdłości! O jakie jedzenie konkretnie chodzi? Odkrywamy całą prawdę na ten temat!

Reklama

Czego nie wolno jeść przed treningiem?

1. Jogurt

Zjedzenie nabiału przed treningiem może skończyć się skurczami żołądka, nudnościami, a nawet wymiotami. Jeśli nie potrafisz z niego zrezygnować, korzystniej jeśli zamiast jogurtu wypijesz kefir lub maślankę.

2. Hummus

Głównym składnikiem hummusu są warzywa strączkowe, które powodują wzdęcia i bóle brzucha. O ile w normalnych okolicznościach na pewno ci nie zaszkodzi, o tyle przy wzmożonej aktywności hummus może porządnie dać ci w kość.

3. Jajka (w każdej postaci)

To doskonałe źródło białka, którego twój organizm potrzebuje PO treningu. Zjedzenie jajecznicy lub omleta przed ćwiczeniami sprawi, że będziesz czuła się ociężała (białko jest zdecydowanie dłużej trawione niż np. węglowodany, które stanowią idealny przykład posiłku przed treningiem).

4. Grzyby

Chodzi tu nie tylko o grzyby w czystej postaci, ale również o wszelkie przetwory (np. sosy), do których zostały użyte. To bodaj najbardziej ciężkostrawny element, który włączamy do codziennego jadłospisu. Pamiętaj, by jadać je nie częściej niż raz na kilka tygodni. Twoja wątroba ci za to podziękuje.

5. Orzechy

Choć pyszne i baaardzo zdrowe, orzechy niestety są również ciężkostrawne. Jedząc je zwykle nie poprzestajemy na kilku sztukach, co może wywołać bóle brzucha w trakcie ćwiczeń.

6. Awokado

Tłuszcz zawarty w awokado - choć bardzo zdrowy - jest dość długo trawiony przez nasz organizm. Jeśli w trakcie ćwiczeń nie chcesz czuć się ociężała, zrezygnuj z takiej przekąski przed treningiem.

7. Siemię lniane

To doskonałe źródło błonnika, który ma właściwości przeczyszczające. Właśnie z tego powodu zalecamy zjadać siemię lniane po, a nie przed treningiem.

Dowiedz się więcej:

Co musisz zrobić, żeby spalić 1 kg tłuszczu? O której godzinie najlepiej ćwiczyć? 5 rad, jak przezwyciężyć treningowe słabości