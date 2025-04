1 z 5

Ćwiczysz? To ci się przyda, czyli nowości sportowe!

Power Set Lady to jedyny w swoim rodzaju zestaw gum oporowych do ćwiczeń, zaprojektowany specjalnie z myślą o kobietach. W zestawie znajdują się starannie dobrane kolorystyczne gumy Miniband o oporze lekkim, średnim i ciężkim, umożliwiające trening o dowolnej intensywności i stopniu trudności. W skład zestawu wchodzą także 2 motywujące opaski na ręce, specjalna torba na gumy oporowe, a także plakat z kompletnym zestawem ćwiczeń i 4-tygodniowy program treningowy! Zestaw Power Set Lady to najlepszy sposób na wzmocnienie i ujędrnienie mięśni brzucha, nóg i pośladków. Cena zestawu to 149,99 zł