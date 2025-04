Dlaczego właśnie ćwiczenie "deska"?

Pozornie banalnie prosta. Ale spróbuj wytrzymać 30–60 sekund w tej pozycji, nie opuszczając bioder! To zadanie dla osób, które już mają mocne mięśnie. Początkujący mogą się od tego nabawić bólu barków lub kręgosłupa. Dlatego naukowcy z University of Waterloo (Kanada) radzą, by wykonywać deskę w 10-sekundowych interwałach. Oto, jak ją zrobić!

Po pierwsze: trenuj bezpiecznie

Przed każdym, nawet kilkuminutowym treningiem trzeba zrobić rozgrzewkę. W tym przypadku wykonaj kilka przysiadów, wymachów ramionami i skłonów w przód. Po „desce" rozciągnij mięśnie: leżąc na brzuchu, wyprostuj ręce przed sobą, ściągnij palce stóp. Wyobraź sobie, że ktoś cię ciągnie za ręce i nogi: dłońmi staraj się sięgnąć jak najdalej w przód, a stopami w tył. Wytrzymaj 15 sekund.

Po drugie: wykonaj poprawnie

Połóż się na brzuchu. Oprzyj przedramiona przed sobą tak, aby łokcie znalazły się obok piersi, spleć dłonie. Oprzyj stopy na palcach. Zrób wdech, napnij mięśnie brzucha i pośladków. Z wydechem napnij mięśnie ramion i unieś tułów, biodra i nogi, opierając się tylko na przedramionach i palcach stóp. Całe ciało powinno tworzyć linię prostą. Wytrzymaj 10 sekund, starając się nie poruszać (mięśnie cały czas napięte). Oddychaj spokojnie. Opuść tułów i biodra na podłogę i odpocznij 10 sekund. Powtórz 5 razy.

Uwaga! Biodra trzymaj cały czas na jednym poziomie. Nie wyginaj w dół lędźwiowej części kręgosłupa. Łokcie ustaw dokładnie pod barkami.

napisane na podstawie tekstu Katarzyny Gwiazdy-Iwańskiej opublikowanego w miesięczniku Vita