Miewasz bolesne miesiączki? Na ten problem skarży się aż 75% kobiet. A czy próbowałaś ćwiczyć, by tym samym zniwelować ból? Większość kobiet uważa, że w czasie okresu aktywność fizyczna nie jest wskazana. To mit! Jak się okazuje, wystarczy odrobinę ruchu, by poczuć się lepiej. Poznaj 5 prostych ćwiczeń, które zminimalizują bóle miesiączkowe.

Joga sposobem na rozluźnienie mięśni w czasie okresu

Joga może skutecznie złagodzić ból miesiączkowy, ponieważ działa rozluźniająco. Praktykowanie asan zmniejsza ryzyko bolesnych miesiączek, a także rozciąga ciało, wzmacnia mięśnie dna miednicy, a także wydziela pozytywne endorfiny – hormon szczęścia.

Poznaj 5 ćwiczeń, dzięki którym rozluźnisz mięśnie w czasie okresu

1. Pozycja z głową w dół

Pochyl się do przodu, a nogami przejdź do tyłu. Wyciągnij ręce jak najdalej do przodu, a głowę oprzyj na wałku lub na ręczniku. Stopy ustaw na szerokość bioder. Wyprostuj nogi. Dłonie ustaw na szerokość barków, a następnie zacznij je oddalać od bioder. Rozluźniaj brzuch. Pozostań w tej pozycji około 5 minut.

2. Pozycja intensywnego rozciągania

Stopy rozstaw na szerokości bioder. Przed sobą ustaw krzesło, a na nim wałek lub koc. Z wydechem wyciągnij tułów do przodu i pochyl się. Zegnij ręce, a czoło oprzyj na przedramionach. Nogi całkowicie wyprostuj. Rozluźnij brzuch, kręgosłup i lędźwie. Pozostań w pozycji około 5 minut.

3. Pozycja góry

Usiądź na podłodze i oprzyj plecy o ścianę. Skrzyżuj nogi. Przy ścianie połóż wałek i usiądź na nim tak, żeby plecy przylegały do ściany. Wydłużaj równomiernie boki tułowia. Pozostań w tej pozycji około pół minuty.

4. Pozycja 2 z głową w dół

Na macie rozłóż koc i wałek. Połącz duże palce stóp i usiądź na piętach. Między stopy a pośladki połóż koc tak, aby pośladki nie wisiały w powietrzu. Połóż tułów na wałku, ręce skrzyżuj i razem z głową połóż na kocu. Pozostań w pozycji około 5 minut.

5. Pozycja pochyła à la koci grzbiet

Usiądź na piętach na podłodze. Twoje nogi powinny być złożone, a kolana powinny znajdować się przed tobą. Pochylaj się tak, by twoja klatka piersiowa dotknęła kolan, a czoło podłogi. Oddychaj głęboko. Utrzymuj tę pozycję przez kilka minut.

W czasie miesiączki możesz też spróbować:

pilatesu

stretchingu

spacerów

marszobiegu

Jak ćwiczyć w czasie miesiączki, by sobie nie zaszkodzić?

Wydaj ci się, że nie dasz rady, bo twoim największym ograniczeniem jest ból? Spróbuj go pokonać. Zobacz, o czym powinnaś pamiętać w trakcie ćwiczeń!

Rozciągnięcie ciała

To właśnie dzięki odpowiedniemu rozciągnięciu mięśni, skurcze macicy ustąpią, a ból przestanie być tak bardzo intensywny.

W czasie miesiączki kluczem do dobrego samopoczucia jest komfort - szczególnie, jeśli chcesz uprawiać sport. Pamiętaj o wyborze odpowiednich podpasek, dzięki którym będziesz czuła się swobodnie i bezpiecznie. Wybierz te ze skrzydełkami - są bardziej stabilne i nie przesuwają się. Dla poczucia komfortu wybieraj podpaski z miękką powłoką.

Oddychanie

"Wdech - wydech" - znasz to? To mantra każdej trenerki i aktywnych sportowo osób. I bardzo dobrze, bo oddychanie podczas ćwiczeń jest bardzo ważne. Wstrzymywanie oddechu podczas ćwiczeń może doprowadzić do gwałtownego zwiększenia ciśnienia krwi, a także utrudnić dopływ krwi do mózgu. Dodatkowo, jeśli nie będziesz oddychać, to szybciej się zmęczysz.

Woda

Odpowiednie nawodnienie organizmu sprawi, że będziesz miała więcej siły.

