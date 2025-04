15-minutowy trening dla całego ciała

W jego trakcie spalisz mnóstwo kalorii i z całą pewnością wypocisz toksyny, które zalegają w twoim organizmie. Trening ogólnorozwojowy to doskonały pomysł dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną lub dla tych, którzy chcą schudnąć.

Dlaczego warto ćwiczyć z Mel B?

Mel B, była członkini zespołu Spice Girls, już od dłuższego czasu robi prawdziwy remanent w świecie fitnessu. Nie dość, że sama wygląda świetnie, jej pomysły na ćwiczenia pomagają spełnić marzenia kobietom na całej kuli ziemskiej.

Ćwiczenia z Mel B to trening ogólnorozwojowy dla całego ciała. Dzięki temu, że są podzielone według konkretnych partii mięśni, możesz je w dowolny sposób łączyć, przeplatać i modyfikować. Na każdą partię trenerka poświęca ok. 10 minut. Tyle wystarczy, by osiągnąć fenomenalne rezultaty!

Prezentujemy serię filmów treningowych, dzięki którym wyćwiczysz całe ciało i wzmocnisz swoje mięśnie!

10-minutowy trening ramion z Mel B

Dzięki ćwiczeniom, które w tym filmie prezentuje trenerka wysmuklisz swoje ramiona oraz zaczniesz rzeźbić biceps i triceps. Dowiesz się też, w jaki sposób profesjonalnie przeprowadzić streching tej partii ciała. Jeśli twoja kondycja jest całkiem niezła, możesz rozpocząć ćwiczenia z obciążeniem - zacznij od jednokilogramowych hantli lub butelek z wodą.

10-minutowy trening brzucha z Mel B

Każda kobieta chciałaby mieć płaski brzuch, a dzięki tym propozycjom ćwiczeń uda ci się go osiągnąć. Pamiętaj, że zanim brzuszek będzie idealnie płaski, musisz najpierw spalić tkankę tłuszczową przysłaniającą mięśnie. W tym miejscu idealnie sprawdzi się trening ogólnorozwojowy znajdujący się na pierwszej stronie.

10-minutowy trening pośladków z Mel B

By pośladki były pięknie wyrzeźbione, musisz troszkę nad nimi popracować. Zastanawiasz się, dlaczego? Jest tak ponieważ mięśnie, które odpowiadają za uniesienie pupy i jej jędrność, są dość duże. W tym treningu trenerka proponuje ćwiczenia zarówno w pozycji leżącej, jak i podpierając się na łokciach.

10-minutowy trening nóg z Mel B

W tym treningu większość ćwiczeń opiera się na przysiadach. Trenerka pokazuje, w jaki sposób prawidłowo wykonywać tzw. squady, które doskonale rzeźbią mięsień czworogłowy uda. Dodatkowo - dzięki napinaniu mięśni brzucha w trakcie ćwiczeń - spalasz tłuszczyk i z tego miejsca.

