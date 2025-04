Jeśli sądzisz, że nowoczesne przyrządy i programy treningowe muszą kosztować fortunę i z pewnością cię na to nie stać, jesteś w błędzie. Po pierwsze w klubach fitness masz do wyboru mnóstwo zajęć, które prowadzone są z użyciem specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń, typu gumy czy hantle. Po drugie wystarczy, że masz w domu parę hantli i kettlebell, żeby zrobić wartościowy trening siłowy.

Ćwiczenia z hantlami, które wykonasz w domu. Wzmocnisz ręce, wysmuklisz nogi i ujędrnisz pośladki

Czym są hantle kuliste, czyli tzw. kettle?

Hantle kuliste - kettlebells - ceni się przede wszystkim za ich wysoką skuteczność, prostotę, a także funkcjonalność. Z wyglądu przypominają sporych rozmiarów kulę z uchwytem. Mogą ważyć od kilku do nawet kilkudziesięciu kilogramów. Dzięki temu mogą z nich korzystać zarówno kobiety pragnące wysmuklić sylwetkę, jak i panowie chcący poprawić rzeźbę i siłę mięśni.

Wbrew pozorom, hantle kuliste są niezwykle przemyślanym sprzętem do ćwiczeń. Dzięki temu, że środek ciężkości hantli znajduje się poniżej uchwytu, mamy możliwość przeprowadzenia skutecznego treningu polegającego na wymachach i szybkich skrętach tułowia. Taka forma ruchu angażuje do pracy wszystkie najważniejsze grupy mięśni. Kolejną zaletą jest fakt, że ćwiczenia z hantlami nie izolują poszczególnych mięśni.

Ćwiczenia z kettlami umożliwiają rozwój całych grup mięśniowych, dzięki czemu nie ma ryzyka nadmiernego rozwoju objętości konkretnych mięśni, czego bardzo obawiają się kobiety. Ćwiczenia z hantlami zwiększają siłę i elastyczność, co z kolei pozwala wysmuklić sylwetkę.

Zasady wykonywania ćwiczeń

Jeśli jesteś zainteresowana taką formą ćwiczeń i chcesz kupić kettlebells, musisz znać kilka zasad. Pamiętaj, że ćwiczenia ze zbyt dużym obciążeniem sprawią, że ruch będzie niepełny. Poza tym w krótkim czasie nabawisz się nadwyrężenia ścięgien, co nie jest przyjemne. Jeśli jednak wybierzesz zbyt lekkie obciążenie, efektywność treningu będzie obniżona. Dlatego też wybierając hantle, sprawdźmy, które będą dla ciebie najodpowiedniejsze. Lepiej na początek kupić nieco lżejsze, by wyrobić sobie kondycję i po jakimś czasie przejść na cięższy model, niż na samym początku zniechęcić się zbyt ciężkimi treningami.

