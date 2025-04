Ćwiczeń wielostawowych można używać do zwiększania siły i masy mięśniowej oraz do rekompozycji ciała. Z powodzeniem można je wykonywać w domu, ale można także robić wielostawowe ćwiczenia w siłowni. Choć ich nazwa sugeruje, że to jakieś skomplikowane zadania ruchowe, to wcale tak nie jest. Najlepszym tego przykładem jest przysiad – każdy zna to ćwiczenie, ale nie każdy wie, że to także ćwiczenie wielostawowe.

Ćwiczenia wielostawowe to ćwiczenia angażujące jednocześnie kilka stawów i grup mięśniowych.

Są często stosowane w treningu siłowym i fitness, ponieważ pozwalają na efektywną pracę nad wieloma grupami mięśniowymi jednocześnie. Ponadto, angażując więcej stawów i mięśni, ćwiczenia wielostawowe pomagają nie tylko zwiększać siłę, ale i wytrzymałość, poprawić postawę ciała oraz spalić więcej kalorii podczas treningu.

Jak odróżnić ćwiczenie wielostawowe od jednostawowego?

Najprościej jest zastanowić się, w ilu stawach zachodzi ruch. Jeśli np. zgina się tylko łokieć – jest to jednostawowe. Gdy pracuje łokieć i bark, ćwiczenie jest wielostawowe.

Przykładem ćwiczenia wielostawowego jest przysiad, w którym udział biorą mięśnie pośladków, ud, łydek oraz stawy: biodrowe, kolanowe, stawy skokowe.

Przykładem ćwiczenia jednostawowego, zwanego też izolowanym, jest prostowanie kolan na maszynie w siłowni. Zaangażowaną grupą mięśniową są mięśnie czworogłowe ud, a w ruchu udział biorą wyłącznie stawy kolanowe.

Ćwiczenia wielostawowe można robić bez sprzętu lub z wykorzystaniem sprzętu w postaci hantli, sztang, wyciągów i niektórych maszyn. Wiele ćwiczeń wielostawowych można wykonywać w domu, ale wykupienie karnetu na siłownię poszerza gamę tego rodzaju ćwiczeń. Są one świetnym rozwiązaniem dla początkujących oraz tych, którzy pracują przede wszystkim nad sprawnością fizyczną i nie dysponują nieograniczoną ilością czasu na treningi. Można bowiem tak skonstruować trening, aby zawierał kilka wyłącznie wielostawowych ćwiczeń, które obejmą najważniejsze partie ciała, zamiast ćwiczyć każdą partię mięśniową z osobna. Ćwiczenia wielomięśniowe, mają jeszcze jedną zaletę: są ćwiczeniami na koordynację, czyli pomagają pracować nad sprawnością i efektywnością w poruszaniu się.

Ćwiczenia jednostawowe są niezbędne osobom, które chcą pracować nad masą i rzeźbą poszczególnych mięśni, zwłaszcza tych drobniejszych, które wpływają tylko na jeden staw. Przydają się też do niwelowania zaburzeń w równowadze siły i napięcia mięśni.

Ćwiczenia wielostawowe na pośladki i uda

W domu można wykonywać ćwiczenia wielostawowe z hantlami lub bez nich:

W siłowni można robić wyżej wymienione ćwiczenia oraz następujące ćwiczenia wielostawowe:

tzw. leg press, czyli „przysiady” na suwnicy (zdjęcie poniżej),

przysiady ze sztangą lub sztangielkami,

martwy ciąg,

kettlebell swing.

fot. Ćwiczenie wielostawowe na pośladki i uda/ Adobe Stock, zamuruev

Ćwiczenia wielostawowe na plecy

Doskonałym przykładem wielostawowego ćwiczenia na plecy jest:

ściąganie drążka do klatki piersiowej w szerokim nachwycie (zdjęcie poniżej),

wiosłowanie oburącz lub jedną ręką przy wyciągu, czy też jednorącz hantlą,

podciąganie się na drążku.

fot. Ćwiczenie wielostawowe na plecy/ Adobe Stock, Gayan

Ćwiczenia wielostawowe na brzuch

Przykładami złożonych ćwiczeń na brzuch są:

rowerek w leżeniu na plecach,

ćwiczenie z kółkiem (odjeżdżanie dłoni opartych na kółku od kończyn dolnych i z powrotem),

unoszenie nóg w zwisie na drążku (zobacz: Ćwiczenia na brzuch na drążku).

Ćwiczenia wielostawowe na klatkę

Świetnymi ćwiczeniami wielostawowymi na klatkę piersiową jest wyciskanie sztangi na ławeczce (zdjęcie poniżej) oraz jego odpowiednik wykonywany na maszynie chest press, a także np. pompki w szerszym ustawieniu dłoni.

fot. Ćwiczenie wielostawowe na klatkę/ Adobe Stock, Viacheslav Yakobchuk

Ćwiczenia wielostawowe na biceps

Na biceps raczej wykonuje się ćwiczenia jednostawowe, zwłaszcza uginanie łokci z obciążeniem przy ustabilizowanych stawach ramiennych. Choć jedna z głów bicepsa ma wpływ także na staw ramienny (pomaga unosić ramię w przód), to raczej do wzmacniania i budowania masy mięśniowej bicepsów nie stosuje się ćwiczeń wielostawowych.

Ćwiczenia wielostawowe na barki

Przykładem ćwiczenia wielostawowego na barki jest tzw. dumbell shoulder press, czyli wyciskanie hantli nad głowę w pozycji stojącej lub wyciskanie żołnierskie. W ruch zaangażowana jest łopatka, stawy ramienne oraz obojczykowo-łopatkowy i obojczykowo-mostkowy wraz z mięśniami barków górnej części pleców i karku.

