Te ćwiczenia sprawią, że obie strony ciała będą tak samo mocne. Umiesz je wykonać?

Ćwiczenia unilateralne to ćwiczenia wykonywane jednonóż lub jednorącz, a więc niesymetryczne. Są one skoncentrowane na pracy jednej strony ciała. Pozwala to na lepsze zbalansowanie siły mięśniowej, poprawę stabilizacji, koordynacji i równowagi. Mogą być wykonywane z użyciem własnej masy ciała, jak i z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń siłowych.