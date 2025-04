Przedstawione ćwiczenia przeciwdziałają konkretnym problemom. Oczywiście, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty, powinnaś wspomóc te ćwiczenia zmianą dotychczasowych nawyków. Mowa tu np. o chodzeniu do pracy pieszo, wydłużeniu spacerów z psem lub chodzeniu po schodach. Wybór należy do ciebie. A tymczasem znajdź chwilę na poniższe propozycje!

1. Ćwiczenia na dotlenienie organizmu

Ćwiczenia oddechowe możesz robić siedząc lub stojąc. Wystarczy poświęcić na nie 2–3 minuty. To doskonały sposób, by poprawić koncentrację i refleks. Przegonić senność i zmęczenie albo uspokoić nerwy.

Jak to zrobić?

Weź powolny wdech przez nos , na tyle głęboki, by powietrze dotarło do przepony (dół brzucha). Potem zrób ustami płynny wydech. Powtórz 8–10 razy.

Rozluźnij się – opuść swobodnie ręce wzdłuż tułowia, powoli zatocz kilka okręgów głową (raz w jedną, raz w drugą stronę). Potem głęboko ziewnij – wciągając powietrze szeroko otwartymi ustami i wydając przy tym gardłowy odgłos lub westchnienie. Równocześnie z ziewnięciem przeciągnij się unosząc w trakcie nabierania powietrza ręce. Gdy będziesz miała je nad głową, zamknij usta i opuszczając ręce zrób wydech przez nos. Powtórz 5–6 razy.

Weź głęboki wdech, a potem – jak najdłużej na jednym wydechu – dmuchaj np. na gorącą herbatę.

2. Ćwiczenia na usprawnienie krążenia

Masz siedzącą lub stojącą pracę? Co godzinę poświęć 5 minut na gimnastykę nóg. By ją wykonać, nie będziesz nawet musiała odrywać się od wykonywanych zajęć. Dzięki nim zmniejszasz ryzyko choroby żylakowej czy tworzenia się zakrzepów w żyłach głębokich.

Jak to zrobić?

Złap za brzegi siedziska i kilka razy podnieś, a następnie opuść obydwie nogi. Potem napnij (5–8 razy) mięśnie łydek.

Siedząc lub stojąc, u noś na przemian stopy i każdą zataczaj kilka kółek w jedną i w druga stronę.

Pobaw się w przetaczanie podeszwami butelki z wodą lub piłeczki.

Na przemian wspinaj się na palce i przenoś ciężar na pięty. Powtórz 5–10 razy (możesz to zrobić też na siedząco).

3. Ćwiczenia na lepszy wzrok

Oto ćwiczenia, które przynoszą ulgę zmęczonym oczom, pomagają je nawilżyć i poprawić ostrość widzenia.

Jak to zrobić?

Zamknij oczy i skieruj twarz do słońca lub lampy. Przebijające się przez powieki promienie sprawią, że zobaczysz mnóstwo barw. Po chwili opuść głowę, odwróć się od źródła światła, wolno otwórz oczy i zamrugaj kilka razy.

Znajdź w swoim otoczeniu 2 punkty – jeden położony blisko, a drugi jak najdalej. Przenoś spojrzenie z jednego punktu na drugi (ćwicz 2–3 min).

Usiądź lub połóż się wygodnie i zamknij oczy. Rozetrzyj dłonie, by je rozgrzać i nakryj nimi twarz. Odpocznij przez chwilę. Otwórz oczy i pomrugaj.

4. Ćwiczenia dla smukłej figury

Ćwiczenia izometryczne możesz wykonywać wszędzie. Polegają na napinaniu wybranych partii mięśni. Wytrzymujesz w tym stanie 10–30 sekund, potem rozluźniasz się i po 3 sekundach powtarzasz (w sumie 3–4 serie po 6–10 napięć). Gimnastyka taka pomaga spalać tkankę tłuszczową, wzmacniać siłę mięśni i kształtować sylwetkę.

Jak to zrobić?

Siedząc lub stojąc, złóż przed sobą dłonie. Naciskaj jedną na drugą, a zaktywizujesz mięśnie odpowiedzialne za podtrzymywanie biustu.

Kiedy tylko masz okazję wciągaj mocno brzuch i spinaj pośladki – pamiętaj, by w czasie napięcia mięśni utrzymywać normalny, regularny oddech.

5. Ćwiczenia dla sfery intymnej

Chcesz czerpać większą satysfakcję z seksu i nie dopuścić do nietrzymania moczu? Utrzymuj w dobrej kondycji mięśnie dna miednicy.

Jak to zrobić?

By wygodnie ci się ćwiczyło, usiądź na krześle. Nogi ustaw w lekkim rozkroku, całe stopy niech dotykają podłogi. Oprzyj dłonie na udach i nieco pochyl się do przodu. Teraz napnij mięśnie Kegla tak, jakbyś chciała przerwać strumień moczu. Wytrzymaj 3 sekundy i się rozluźnij. Następnie napnij mięśnie podciągające odbyt. Również wytrzymaj 3 sekundy. Obydwa ćwiczenia powtórz 5–10 razy. Zrób ok. godzinną przerwę. W ciągu dnia postaraj się robić 5–10 takich serii.

na podstawie tekstu Diany Ożarowskiej-Sady/Przyjaciółka