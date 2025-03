Oto ćwiczenia na wzrost, które można najczęściej spotkać w internecie, a które faktycznie w pewnym stopniu pozwalają korzystać ze wszystkich centymetrów uzyskanego wzrostu. Nie wierz jednak w zapewnienia internetowych celebrytów, którzy polecają ci zestaw ćwiczeń, twierdząc, że dzięki ich wykonywaniu urośniesz 5 czy więcej centymetrów. Maksimum, co prawdopodobnie uda ci się osiągnąć to chwilowe dodanie sobie 1-2 cm. Warto? Zdecyduj sama.

Zadajmy pytanie inaczej: czy ćwiczenia na wzrost są w stanie sprawić, że urośniesz, czyli wydłużą się twoje kości długie i tułów? Na tak zadane pytanie odpowiedź brzmi: nie. Nie ma takich ćwiczeń, które sprawiłyby, że osoba, która skończyła już rosnąć, ponownie zacznie to robić.

A teraz zadajmy pytanie inaczej: czy ćwiczenia na wzrost mogą jakkolwiek wpłynąć na wysokość ciała? Tak, ale nie będzie to ponowny wzrost, a efekty nie będą na zawsze. Ćwiczeniami można pomóc krążkom międzykręgowym lepiej się nawodnić, a także poprawić postawę. Lepiej uwodnione krążki międzykręgowe, to dłuższy kręgosłup, a więc i odrobinę większa długość ciała. To dlatego rano jesteś wyższa niż wieczorem, gdy po całym dniu krążki są już nieco odwodnione i spłaszczone.

Z kolei jeśli chodzi o postawę, to jeśli się garbisz i wypinasz brzuch, możesz to skorygować np. ćwiczeniami na proste plecy, a z pewnością będziesz wyższa, choć nie urośniesz ani o centymetr. Po prostu wreszcie pokażesz swój wzrost w pełnej okazałości.

Oto najczęściej proponowane ćwiczenia na zwiększenie wzrostu. Niektórzy twierdzą, że już po tygodniu efekty będą widoczne. Sprawdź, czy to prawda, jeśli chcesz.

1. Zwisy na drążku

Ćwiczenie polega na tym, aby zawisnąć na nim, używając obu rąk, i wisieć tak długo, jak się da. Stopy nie powinny dotykać podłoża. Wisząc, należy starać się rozluźnić na tyle, w jakim stopniu to możliwe.

Co to daje: pozwala wydłużać kręgosłup, odciążając krążki międzykręgowe, co pozwala lepiej je nawodnić, a więc sprawić, że stają się grubsze. To pozwala nieco wydłużyć tułów.

fot. Zwisy na drążku/ Adobe Stock, Syda Productions

2. Pozycja kobry

To i kolejne ćwiczenie to pozycje jogi. Połóż się na macie na brzuchu. Dłonie oprzyj na podłożu obok klatki piersiowej. Nogi jedna blisko drugiej, grzbiety stóp na podłożu. Mięśniami grzbietu unieś górną część tułowia jak najwyżej, lekko tylko pomagając sobie rękoma. Pozostań w tej pozycji 20 sekund. Powtórz w sumie 5 razy.

Co to daje: rozciąga przód tułowia, wzmacnia plecy i pośladki.

fot. Pozycja kobry/ Adobe Stock, Dmitry Rukhlenko

3. Pies z głową do dołu

Zacznij w klęku podpartym z dłońmi wysuniętymi nieco w przód. Unieś kolana nad podłoże i prostuj kolana, unosząc biodra jak najwyżej. Staraj się docisnąć pięty do podłoża, a jeśli to niemożliwe, pozostaw je ugięte, ale trzymaj plecy proste i mocno odpychaj się dłońmi od podłoża, jakbyś chciała kością ogonową sięgnąć sufitu. Wytrzymaj 15-20 sekund i powtórz w sumie 5 razy.

Co to daje: rozciąga tyły ud (gdy pięty są na podłożu), tułów, barki. Pozwala odciążyć kręgosłup.

fot. Pies z głową do dołu/ Adobe Stock, Anatoliy Karlyuk

4. Koci grzbiet

Przyjmij pozycję klęku podpartego. Na zmianę wyginaj kręgosłup w dół i do góry. Gdy wyginasz go w dół, unieś głowę, gdy wyginasz go w górę, schowaj głowę między ramionami. Ćwicz powoli. Wykonaj 10 powtórzeń.

Co to daje: rozciąga i relaksuje kręgosłup, także szyjny.

fot. Koci grzbiet/ Adobe Stock, 220 Selfmade studio

5. Wspięcia na palce

Stań wyprostowana. Wykonuj przez 30 sekund wspięcia wysoko na palce, a następnie opadaj na pięty. Ćwicz dość dynamicznie. Powtarzaj 8-10 razy dziennie.

Co to daje: to ćwiczenie zwane wibracyjnym, może pomóc lepiej nawodnić krążki międzykręgowe, a podobno może też wydłużyć życie.

fot. Wspięcia na palce/ Adobe Stock, polkadot

6. Pływanie

Chodź regularnie na basen i pływaj dowolnym stylem, a najlepiej zmieniaj je, na zmianę pływając żabką, kraulem, stylem grzbietowym, a jeśli potrafisz, to i motylkowym.

Co to daje: odciąża kręgosłup, pozwalając nawodnić krążki międzykręgowe, wzmacnia mięśnie tułowia.

fot. Pływanie/ Adobe Stock, Mumtaaz Dpeopleimages.com

7. Skłony boczne tułowia

Stojąc w wyprostowanej pozycji, wykonuj na zmianę skłony raz w lewo raz w prawo, bez obracania tułowia. Wyobraź sobie, że plecy i tył głowy przylegają do jednej tafli szkła, a klatka piersiowa i czoło do drugiej. Skłon odbywa się między tymi taflami (w płaszczyźnie czołowej). Wykonaj 10 powtórzeń.

Co to daje: rozciąga mięśnie tułowia i przykręgosłupowe, a także je wzmacnia, odciążając kręgosłup.

fot. Skłony boczne tułowia/ Adobe Stock, Studio Romantic

8. Rotacje tułowia na leżąco

Połóż się na prawym boku. Kolana ugnij. Wyprostuj ręce w przód pod kątem prostym do tułowia i złącz dłonie. Powoli przenieś lewa rękę w tył, obracając górną część tułowia w lewo i kładąc lewą rękę na podłożu. Lewa łopatka też powinna dotknąć maty. Wytrzymaj 3-4 sekundy i wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 10 powtórzeń i ćwicz w przeciwną stronę.

Co to daje: rozciąga i odciąża kręgosłup.

fot. Rotacje tułowia na leżąco/ Adobe Stock, Gorodenkoff

9. Skoki na skakance

Skacz na skakance przez 3-5 minut. Możesz też skakać raz na jednej, raz na drugiej nodze bez skakanki.

Co to daje: ma „napompować” krążki międzykręgowe i poprawić krążenie krwi i tlenu.

fot. Skoki na skakance/ Adobe Stock, lzf

10. Przenoszenie rąk w leżeniu przodem

Połóż się na brzuchu. Nogi wyprostowane i złączone. Unieś głowę i nieznacznie klatkę piersiową nad matę (trzymaj nos tuż nad matą). Wyprostuj ręce na przedłużeniu tułowia. Trzymając klatkę i głowę uniesione, przekładaj proste ręce w tył i w przód. Wykonaj 10 powtórzeń. Powtórz 10 razy.

Co to daje: wzmacnia mięśnie grzbietu, pozwalając utrzymywać wyprostowaną postawę w pozycji stojącej.

Podobnie zadziała ćwiczenie pokazane na zdjęciu niżej: unoszenie przeciwległych kończyn w klęku podpartym.

fot. Unoszenie przeciwległych kończyn/ Adobe Stock, fizkes

Bardzo nam przykro, ale nie ma takiej siły ani ćwiczeń, które zmniejszą twój wzrost. Po 40. zaczniesz stopniowo tracić część wzrostu, ale nie da się skurczyć kości ćwiczeniami.

Nie warto też się garbić i celowo „kurczyć”, aby ukryć wysoki wzrost. Nieprawidłowa postawa w końcu odbije się na twoim samopoczuciu i zdrowiu. Nie warto.

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach wysoki wzrost to atut. Wiele osób próbuje dodać sobie centymetrów, inne chciałyby część z nich „zgubić”. I choć można poddać się operacji wydłużania nóg, która pozwala „urosnąć”, to nie wykonuje się operacji zmniejszających wzrost. Trzeba się z tym pogodzić.

Wzrost, jaki każdy z nas osiąga, zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

geny – odpowiadają za osiągany wzrost w 80% ,

, środowisko, w jakim dorastamy,

gospodarka hormonalna,

odżywianie,

tryb życia, w tym aktywność fizyczna i sen,

stan zdrowia.

W dzieciństwie rośniemy średnio w tempie ok. 5-6 cm rocznie, ale tempo to przyspiesza w okresie dojrzewania. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej wzrost właściwie zostaje zakończony, a po 25 roku życia na pewno nie ma szans na to, by w naturalny sposób wzrost zwiększyć. Po 40. roku życia natomiast nasz wzrost zaczyna się zmniejszać.

Co zakłóca wzrost?

Poniżej czynniki zaburzające wzrost:

przewlekły stres – może niekorzystnie wpływać na wydzielanie hormonu wzrostu,

– może niekorzystnie wpływać na wydzielanie hormonu wzrostu, nieprawidłowe odżywianie – np. niedobór białka w diecie,

– np. niedobór białka w diecie, zanieczyszczenie środowiska – np. skażenie kadmem czy PCB,

– np. skażenie kadmem czy PCB, zaburzenia zdrowotne – np. niedobór hormonu wzrostu, anemia, choroby zapalne stawów oraz jelit.

