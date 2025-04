Skakanie na trampolinie pozwoli ci się porządnie zmęczyć i spalić dużo kalorii. Ćwiczenia na trampolinie są łagodniejsze dla stawów niż bieganie i spalają około 20% kalorii więcej. Trampolina może zastąpić domowy rower stacjonarny lub orbitrek, obciążenie dla stawów podczas treningu na trampolinie jest o wiele mniejsze. To świetny trening całego ciała, a także forma zabawy, w którą można zaangażować całą rodzinę. Skakanie na trampolinie ma jednak też efekty uboczne, szczególnie dla kobiet. Zapoznaj się z zaletami i wadami treningów na trampolinie, zanim się ich podejmiesz.

Skakanie na trampolinie to nie tylko zabawa, ale też porządny trening. Oto lista najlepszych i najskuteczniejszych ćwiczeń, które wykonasz na trampolinie. Wykonywane kolejno stanowią trening cardio, który możesz robić 2-3 razy w tygodniu. Każde ćwiczenie powtarzaj 10-15 razy. Całość możesz powtórzyć w 2-3 cyklach.

Zanim rozpoczniesz skakanie na trampolinie, wykonaj rozgrzewkę przed treningiem, która przygotuje mięśnie i stawy do wysiłku fizycznego. Może to być krótki trucht, pajacyki, przysiady, skłony, krążenia ramion i bioder.

Po rozgrzewce przejdź do wykonywania ćwiczeń na trampolinie. Skorzystaj z naszego zestawu.

Proste skoki na trampolinie

Podskakuj w pozycji stojącej z rękami wzdłuż ciała.

Powtarzaj, starając się zawsze wyskakiwać na tę samą wysokość.

To najlepsza propozycja treningu cardio, który w ekspresowym tempie spali tkankę tłuszczową.

Prosty trucht na trampolinie

Przeskakuj z nogi na nogę tak, jakbyś truchtała.

Możesz robić to w zwolnionym tempie, by nie nadwyrężać stawów.

fot. Prosty trucht na trampolinie/ Adobe Stock, Тарас Нагирняк

Skoki z wykopem na trampolinie

Wyskakując prostuj jedną nogę w powietrzu - dokładnie tak, jakbyś chciała kopnąć coś przed sobą.

Przed powrotem na dół łącz nogi i powtarzaj skok z wyprostem drugiej nogi.

To ćwiczenie wzmacnia mięśnie i podnosi tętno, a co za tym idzie - poprawia wydolność organizmu.

Skłon w wyskoku na trampolinie

Podskakując, próbujesz dłońmi chwycić się za place stóp.

To świetne ćwiczenie rozciągające i poprawiające koordynację ruchową.

Przyciąganie łokcia do kolana na trampolinie

Przy każdym wyskoku staraj się złączyć przeciwległe kolano z łokciem.

To ćwiczenie wzmacnia tułów i nogi, a także wyszczupla talię, ponieważ w jego trakcie do pracy angażujesz mięśnie skośne brzucha.

Przysiady na trampolinie

Wykonuj półprzysiady. Zatrzymaj się w siadzie na kilka sekund.

Odbij się do góry na trampolinie i wyląduj w przysiadzie.

fot. Przysiady na trampolinie/Adobe Stock, Тарас Нагирняк

Rozciąganie na trampolinie

Wyskakując w powietrze, próbujesz się rozciągnąć, wyrzucając ręce jak najwyżej w górę.

Ta pozycja wysmukla i tonizuje ciało.

Po zakończeniu treningu na trampolinie, odpocznij, wyrównaj oddech oraz wykonaj ćwiczenia rozciągające.

To, ile kalorii spalisz, skacząc na trampolinie, zależy od:

stopnia wytrenowania,

masy ciała,

intensywności twojego treningu,

tętna, jakie osiągniesz,

innych czynników.

Im słabszą masz kondycję, tym bardziej się zmęczysz i spalisz więcej kalorii.

Trening na trampolinach pozwala spalić zazwyczaj od 50 do 150 kcal w 10 minut. Godzina skakania na trampolinie to więc od 300 do spalonych 900 kcal. Jeśli zależy ci na intensywnym spalaniu kalorii, trenuj intensywnie!

Skoki na trampolinie pomagają ci wzmacniać wszystkie mięśnie ciała i pobudzać do pracy organy. Naukowcy NASA, którzy trampolinę zalecają jako ćwiczenie dla astronautów, twierdzą, że trening ten jest aż o 68% bardziej skuteczny, niż ćwiczenia na innych przyrządach fitnessowych.

Co więcej, ćwiczenia na trampolinie stymulują również system limfatyczny, dzięki czemu ciało lepiej i szybciej pozbywa się toksyn (co z kolei jest jednym z naturalnych sposobów na pozbycie się cellulitu i nadmiaru wody w organizmie).

Ćwiczenia na trampolinie to przede wszystkim:

intensywny trening dużych grup mięśni: ud, brzucha, grzbietu, ramion i łydek;

skuteczny trening cardio;

rozwój koordynacji ruchowej i równowagi;

świetny sposób na spędzanie wolnego czasu dla całej rodziny.

Ćwiczenia na trampolinie warto wykonywać nie tylko dlatego, że odchudzają. Przy każdym podskoku ciało na chwilę zawisa w stanie nieważkości, podczas gdy opadając, podlega sile 4 razy większej niż grawitacja. Każda komórka ulegająca takiemu naciskowi robi się w efekcie silniejsza. Siła ta jednocześnie działa na szkielet, zwiększając gęstość kości. Właśnie dlatego skakanie zaleca się w profilaktyce osteoporozy.

Efekty skakania na trampolinie to więc:

utrata masy ciała (jeśli połączysz ćwiczenia z odpowiednią dietą);

profilaktyka osteoporozy;

wysmuklenie sylwetki;

zmniejszenie widoczności cellulitu;

poprawa humoru dzięki wydzielaniu endorfin.

Nie wszystkie efekty skakania na trampolinie są jednak dobre i korzystne. Niestety ten rodzaj sportu ma też wiele efektów ubocznych i nie jest zalecany wielu osobom.

Ginekolodzy i fizjoterapeuci uroginekologiczni wcale nie są zachwyceni zwiększeniem popularności skakania na trampolinie wśród dorosłych. Skoki na trampolinie mogą bowiem źle wpływać na mięśnie dna miednicy, a to powoduje wiele problemów w funkcjonowaniu kobiecego ciała.

Nieprawidłowa praca mięśni dna miednicy to możliwość wystąpienia komplikacji przy i po porodzie, nietrzymanie moczu i bolesne miesiączki. Niestety skakanie na trampolinie należy do aktywności nieodpowiednich dla mięśni dna miednicy.

Skakanie na trampolinach odradza się więc naprawdę sporej rzeszy kobiet:

kobietom, które są po porodzie (niezależnie kiedy miał on miejsce);

(niezależnie kiedy miał on miejsce); kobietom z nadmiernie napiętymi mięśniami dna miednicy;

mięśniami dna miednicy; kobietom z osłabionymi mięśniami dna miednicy.

Jeśli nie masz pewności, czy któryś z tych przypadków dotyczy też ciebie, skonsultuj się z fizjoterapeutą uroginekologicznym, czyli specjalistą od mięśni dna miednicy.

Bezsprzecznym argumentem przemawiającym za zakupem trampoliny jest przystępna cena (za jednoosobową zapłacisz ok. 150 złotych).

Ze względu na przeznaczenie, trampoliny można podzielić na dwie grupy: domowe i ogrodowe. Pierwsze z nich mają mniejszą średnicę, przez co nie pozwalają na zbyt mocne wybicie. Dzięki temu można ćwiczyć praktycznie w każdym miejscu – choćby w salonie przed telewizorem. To właśnie z myślą o ćwiczących w domowym zaciszu opracowano specjalne metody treningowe.

Kupując trampolinę, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość wykonania poszczególnych elementów. Rama trampoliny powinna być odpowiednio sztywna – najlepiej, kiedy jest wykonana ze stali.

Ważny jest też sposób mocowania sprężyn do poszycia trampoliny. Krawędzie powłoki powinny być dodatkowo obszyte i wzmocnione, a całość szczelnie zamknięta.

Dzięki temu sprzęt będzie znacznie bardziej wytrzymały i posłuży przez lata. Przed zakupem sprawdź też, jaka jest maksymalna przewidziana przez producenta waga ćwiczącego. Tu zasada jest prosta: im gorszej klasy sprzęt, tym niższe maksymalne obciążenie.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 12.06.2012 przez Agatę Bernaciak.

