Jakie ćwiczenia trzeba robić, żeby mieć sześciopak? Ile czasu potrzeba na zrobienie mięśni brzucha? Takie pytania często zadają ci, którzy marzą o płaskim wyrzeźbionym brzuchu. Odpowiadając w największym skrócie: niezbędne są ćwiczenia na mięśnie brzucha, zwłaszcza mięsień prosty brzucha oraz takie, które pomogą spalić nadmiar tkanki tłuszczowej. Wyrobienie sześciopaka może trwać od 30 dni w górę i zależy w dużej mierze od tego, ile tkanki tłuszczowej trzeba spalić, aby nie zasłaniała sześciopaka. Do jej redukcji zwykle potrzebna jest też odpowiednia dieta.

Podpowiadamy ćwiczenia na sześciopak bez sprzętu oraz dwa ćwiczenia, które pomogą spalić tkankę tłuszczową. Wykonuj je wszystkie regularnie 3-4 razy w tygodniu. Rób 2-3 serie po 8-12 powtórzeń. Między seriami odpoczywaj 1-2 minuty. Dla urozmaicenia możesz połączyć ćwiczenia w minitrening obwodowy – wykonuj jedno ćwiczenie po drugim, bez przerwy między nimi. Po ostatnim odpocznij 2-3 minuty i wykonaj jeszcze 2-3 takie obwody.

Dead Bug

Połóż się na plecach. Ręce wyprostowane pionowo w górę, a biodra i kolana ugięte do kąta prostego. z rękami prosto nad ramionami. Następnie jednocześnie opuść lewe ramię za głowę i wyprostuj prawą nogę opuszczając ją kierunku podłogi. Zatrzymaj ruch na moment i wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz przeciwną parą kończyn. Upewnij się, że dolna część pleców cały czas pozostaje w kontakcie z podłogą i staraj się, aby oddech był jak najbardziej regularny. Wykonaj 14 powtórzeń w serii.

fot. Ćwiczenia na sześciopak: dead bug/ Adobe Stock, Bulgakov

Cannon ball to hollow

Usiądź na podłożu, przyciskając uda do klatki piersiowej. Utrzymujesz równowagę wyłącznie na pośladkach (pozycja cannon ball). Następnie jednocześnie wyciągnij nogi w przód, a ramiona za głowę, opuszczając plecy na podłoże, głowa, nogi i ręce go nie dotykają (pozycja hollow: rysunek poniżej). Wytrzymaj w tej pozycji pięć sekund, zanim ponownie się „zwiniesz”. Mięśnie brzucha cały czas napięte, nawet w pozycji wyjściowej. Wykonaj pięć powtórzeń w serii.

fot. Ćwiczenia na sześciopak: cannon ball to hollow/ Adobe Stock, lioputra

Kolano do łokcia

Zacznij w pozycji klęku podpartego – kolana pod biodrami, dłonie pod barkami (górna sylwetka na rysunku poniżej). Wciągnij i lekko napnij brzuch, jednocześnie podnosząc prawą rękę w przód i lewą prostą nogę w tył (dolna sylwetka na rysunku poniżej). Zatrzymaj ruch na sekundę, gdy twoje ramię i noga znajdą się na tej samej wysokości co tułów. Następnie złącz kolano i łokieć pod tułowiem, utrzymaj pozycję 2-3 sekundy. Wróć do klęku podpartego. Wykonaj zadanie przeciwną parą kończyn, kompletując jedno powtórzenie. Wykonaj pięć powtórzeń w serii.

fot. Ćwiczenia na sześciopak: kolano do łokcia/ Adobe Stock, lioputra

Brzuszki klasyczne

Technika wykonywania brzuszków jest powszechnie znana, można ją sprawdzić w materiale: Jak prawidłowo robić brzuszki.

Ćwicząc pamiętaj, żeby:

wydychać powietrze unosząc tułów,

nie ciągnąć rękoma za głowę,

wybrać inne ćwiczenie, jeśli brzuszki wywołują dyskomfort np. szyjnego odcinka kręgosłupa.



fot. Ćwiczenia na sześciopak: brzuszki klasyczne/ Adobe Stock, Bulgakov

Brzuszki odwrócone

Połóż się na plecach. Ramiona ułóż wzdłuż ciała. Unieś leciutko ugięte w kolanach nogi do pionu. Z wydechem unoś biodra nad podłoże, sięgając czubkami butów w kierunku sufitu. Nogi powinny poruszać się maksymalnie w pionie. Powoli opuść biodra do pozycji wyjściowej. Wykonaj 8-12 powtórzeń (do zmęczenia brzucha).

fot. Ćwiczenia na sześciopak: brzuszki odwrócone/ Adobe Stock, Bulgakov

Nożyce pionowe

Połóż się na plecach. Ramiona ułóż wzdłuż ciała. Dociśnij dolną część pleców do podłoża. Unieś głowę (patrz na pępek) i ostaw nogi pod kątem ok. 45 stopni do podłoża, kolana proste lub minimalnie ugięte. Na przemian opuszczaj i unoś raz jedną, raz drugą nogę, pilnując, by plecy cały czas przylegały do podłoża. Ćwicz 20-60 sekund w serii.

fot. Ćwiczenia na sześciopak: nożyce pionowe/ Adobe Stock, Bulgakov

Ćwiczenia na spalanie tkanki tłuszczowej w domu

Proponujemy dwa zadania ruchowe: skoki na skakance lub/i bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Oczywiście można je zastąpić aktywnościami kardio na świeżym powietrzu – marsz, jogging, jazda na rolkach, pływanie itp.

Skakanka: skakać można dowolną techniką – z nogi na nogę albo obunóż. Można ćwiczyć przez 20 min non stop lub np. 3 razy po 10 minut w ciągu jednego dnia. Ćwiczenia na spalanie tłuszczu warto robić częściej – nawet 5-6 razy w tygodniu.

fot. Ćwiczenia na sześciopak: nożyce pionowe/ Adobe Stock, Bulgakov

Bieg w miejscu: Można ćwiczyć przez 15-20 min non stop lub np. 3-4 razy po 5-10 minut w ciągu jednego dnia. Zdecydowanie lepiej będzie jednak wyjść na jogging na dwór niż biegać w miejscu w domu. Ćwiczenia na spalanie tłuszczu warto robić częściej – nawet 5-6 razy w tygodniu.

fot. ćwiczenia na sześciopak: bieg w miejscu/ Adobe Stock, Bulgakov

W siłoni można wykonac mnóstwo ćwiczeń, bo ich wachlarz poszerza się o ćwiczenia, które daje się zrobić z wykorzystaniem sprzętu niedostępnego w domu. Wbrew pozorom nie są to ćwiczenia tylko dla mężczyzn – może je wykonywać także kobieta.

Obowiązują tu takie same zasady jak w przypadku ćwiczeń na sześciopak w domu:

trenuj 3-4 razy w tygodniu,

możesz każde ćwiczenie wykonywaś oddzielnie lub łączyć je w trening obowodowy,

ćwiczenia muszą mocno męczyć mięśnie brzucha.

Brzuszki przy wyciągu

Uklęknij przed wyciągiem górnym. Chwyć uchwyt zrobiony liny i oprzyj nadgarstki o boki głowy.

Opuść tułów, zginając nieco biodra, ale pozwól, aby ciężar liny uniósł górną część tułowia, tak żeby dolna część pleców była wyprostowana. Trzymając biodra nieruchomo, wydychaj powietrze i ciągnij linę w dół, wyginając plecy w łuk. Przytrzymaj 2-3 sekundy. Rozluźnij brzuch i pozwól, aby lina powoli uniosła górną część tułowia, tak aby dolna część pleców wróciła do pozycji wyprostowanej. Wykonaj 8-12 powtórzeń (do zmęczenia brzucha).

fot. Ćwiczenia na sześciopak na siłowni przy wyciągu/ Adobe Stock, Mircea.Netea

Unoszenie nóg w zwisie na drążku

Chwyć drążek nachwytem nad głową, z dłońmi ustawionymi nieco szerzej niż na szerokość barków i lekko ugiętymi kolanami. Utrzymuj mocno napięty brzuch i pośladki, aby utrzymać plecy i biodra we właściwej pozycji. Podnieś nogi, zginając kolana, aby przyciągnąć uda do klatki piersiowej, i jednocześnie zaokrąglając dolną część pleców – biodra unoszą się do przodu i do góry. Zatrzymaj się w tej pozycji na sekundę, powoli opuść nogi z powrotem do pozycji wyjściowej bez kołysania ciałem. Rób w tym czasie wdech podczas schodzenia. Wykonaj tyle powtórzeń, aby zmęczyć brzuch.

fot. Ćwiczenia na sześciopak na siłowni na drążku/ Adobe Stock, dusanpetkovic1

Ćwiczenie na brzuch z kółkiem

Uklęknij na podłodze i chwyć uchwyty kółka do ćwiczeń mięśni brzucha, ramiona powinny być proste, a plecy w pozycji wyjściowej wyprostowany. Pozwól, aby koło potoczyło się do przodu tak daleko, jak to możliwe – dotykasz podłogi tylko kolanami i palcami stóp. Następnie odwróć ruch, pociągając koło z powrotem w kierunku kolan, aż twoje ciało znów znajdzie się w pozycji wyjściowej. Powtarzaj do zmęczenia brzucha.

fot. Ćwiczenia na sześciopak na siłowni z kółkiem/ Adobe Stock, sanneberg

Często kobiety szukają ćwiczeń na sześciopak dla dziewczyn, a mężczyźni oczekują takich ćwiczeń specjalne dla nich. Tymczasem ćwiczenia nie znają płci – każde ćwiczenie na sześciopak może wykonać zarówno kobieta jak i mężczyzna.

Bardzo często panie wolą ćwiczyć w domu i bez sprzętu siłowego, a mężczyźni odwrotnie – na siłowni i z wykorzystaniem dostępnych tam maszyn i przyborów. Jeśli tak jest i w twoim przypadku, zerknij po prostu wyżej – tam pokazujemy przykłady takich ćwiczeń.

Jedyną różnicą, jakiej można się doszukiwać między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o ćwiczenia na sześciopak, jest taka, że wiele pań oczekuje efektu w postaci delikatnego sześciopaku, natomiast mężczyzna chce, aby ten sześciopak był jak najbardziej okazały. W związku z tym różnica między w treningu między tymi dwoma celami będzie taka, że:

delikatny sześciopak nie wymaga ćwiczeń z dużymi obciążeniami,

nie wymaga ćwiczeń z dużymi obciążeniami, okazały sześciopak może potrzebować dłuższego treningu oraz progresywnych obciążeń, co oznacza, że sprzęt dostępny w siłowni będzie bardzo pomocny.

Jednym z najbardziej typowych celów treningowych jest uzyskanie sześciopaka w ciągu 30 dni. Chociaż teoretycznie jest to możliwe, dla zdecydowanej większości ludzi, zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z fitnessem, po prostu nie jest to wykonalne.

Sekretem osiągnięcia sześciopaku jest zmniejszenie ilości podskórnej tkanki tłuszczowej, która spoczywa między mięśniami a skórą brzucha. Jej poziom zwykle zależy od aktualnego składu ciała, genów i procentowej zawartości tłuszczu w ciele.

Kiedy uda się zrobić sześciopak w 30 dni? Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, jeśli aktualnie masz od 10 do 11 procent tkanki tłuszczowej w ciele. Ale i tak będzie to wymagało ogromnego poświęcenia.



Przy tkance tłuszczowej na poziomie 15 procent i więcej, uzyskanie sześciopaku w 30 dni jest niemożliwe, sorry… Na szczęście nie znaczy to, że sześciopak jest w takiej sytuacji nieosiągalny! Aby go zobaczyć, należy po prostu uzbroić się w cierpliwość i dać sobie więcej czasu na to, by ćwiczenia i dieta przyniosły pożądane efekty.

Jeśli chcesz skorzystać z gotowego planu, polecamy:

aerobiczna 6 Weidera – 6 tygodni,

ćwiczenia na mięśnie brzucha, w tym plan na 30 dni,

Dieta, która ma wspierać osiąganie widocznego sześciopaka, powinna tworzyć dla organizmu warunki do redukcji ilości tkanki tłuszczowej i ewentualnie odżywiać budowane mięśnie brzucha. W największym skrócie mówiąc, powinna być zdrowa, dopasowana pod kątem ilości dostarczanej energii oraz białka.

Przy nadmiarze tkanki tłuszczowej, zalecana jest dieta redukcyjna lub dieta na płaski brzuch.

Jeśli chodzi o ogólne zalecenia, to warto przestrzegać następujących zasad:

jeść dużo warzyw,

jadać dobrej jakości białko (z chudego mięsa, jaja, białko roślinne),

ograniczyć ilość węglowodanów, zwłaszcza w postaci cukrów prostych,

zrezygnować z wysoko przetworzonej żywności, w tym fast foodów,

dbać o nawodnienie organizmu.

