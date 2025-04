Poprawiają samopoczucie, wyzwalają dobrą energię, chronią przed kontuzjami, hartują i pozwalają zachować smukłą sylwetkę! Ćwiczenia, bo o nich mowa, w okresie jesienno-zimowym są niezwykle ważne. Jakie formy aktywności wybrać? Podpowiadamy!

Złota polska jesień jest warta tego, by biegać!



Tegoroczna złota jesień nas rozpieszcza! To chyba największa motywacja do tego, aby zrezygnować z wieczoru w domu i wyjść pobiegać! Ciesz się ostatnimi promieniam słońca i podziwiaj złotą polską jesień. Nawet krótki poranny lub wieczorny jogging sprawi, że będziesz czuła się zdrowiej i szczuplej.

A może nordic walking?



Ci wszyscy, którzy nie przepadają za szybkim tempem i intensywnym wysiłkiem, powinni pomyśleć o nordic walking. Spacery z kijkami to jeden z bardziej popularnych jesiennych sportów, który pomimo że wydaje się nieinwazyjny, to porusza wszystkie partie ciała. Wystarczą kijki, wygodny strój i towarzysz, z którym wspólnie będziecie mogli podziwiać jesienne widoki i rozmawiać!

Rowerowe przejażdżki

To jeden z "milszych" sportów, który sprzyja rozmowom i zwiedzaniu! Kiedy za oknem świeci słońce, warto zrezygnować z auta czy komunikacji miejskiej i przesiąść się na rower. Jeśli nie masz planu na weekend, to koniecznie wybierz się na rowerową przejażdżkę za miasto. Połączysz przyjemne z pożytecznym, a przy okazji spalisz zbędne, jesienne kalorie.

Rozciągaj się!

Jesienne wieczory kojarzą ci się z domowym ciepłem, gorącą herbatą, grubym kocem, ulubionym fotelem, dobrą książką i czymś słodkim? A może po odrobinie lenistwa warto pomyśleć o aktywności fizycznej, dzięki której spalisz kalorie nawet z kawałka ciasta marchewkowego? Pewnie myślisz sobie, że to mało możliwe, bo późna jesień to nieodpowiednia pora na bieganie po parku. Hmmm... Ćwiczyć możesz przecież w domu. Gdy za oknem szaro i plucha nie zapomnij o rozciąganiu. Wystarczy 30 minut dziennie, aby twoje ciało było giętkie i rozluźnione. O jakich ćwiczeniach warto pamiętać? Brzuszki, przysiady, wymachy nóg, a także ćwiczenia z piłką wyzwolą mnóstwo endorfin i sprawią, że poczujesz się lepiej!

Znajdź mentora!

Tym którym trudno się zmotywować do codziennych ćwiczeń, polecamy aktywność z mentorem, który będzie dodatkowo zachęcał do aktywności fizycznej. W sieci znajdziesz mnóstwo filmów, które pokazują, jak krok po kroku wykonać trening, dopasowany do twoich potrzeb. Wystarczy mata, wygodny strój i ulubiony trener fitness. To prostsze niż myślisz.

Nie zapomnij o właściwej higienie!

