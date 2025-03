Ćwiczenia na bryczesy – jakże byłoby pięknie, gdyby można było wybrać sobie, powiedzmy 3 czy 5 ćwiczeń, robić je regularnie i po kilku tygodniach zobaczyć, że bryczesy znikają. Niestety to jedynie marzenia, bo walka z bryczesami nie jest tak oczywista, jakbyśmy chciały, żeby była. Zobacz, w czym leży problem i co robić, żeby mieć szanse na kształtniejsze uda.

Jasne, możesz robić „ćwiczenia na bryczesy”, czyli angażujące boczne strony ud, ale nie licz na to, że jeśli pomachasz trochę nogami na boki, czy porobisz przysiady, to bryczesy znikną.

Żeby zrozumieć, na czym polega problem związany z bryczesami, trzeba zrozumieć, czym bryczesy są. Najczęściej jest to nagromadzona tkanka tłuszczowa (choć nie zawsze to sam tłuszcz, ale o tym później) w okolicy krętarza wielkiego kości biodrowej, a zwłaszcza pod nim. To górna część bocznej strony uda. Ćwiczenia siłowe angażujące mięśnie położone w tej okolicy ciała nie pomogą zredukować tych „depozytów” tłuszczu. Bo to tak nie działa! Brzuszki nie odchudzą brzucha, a „ćwiczenia na bryczesy” nie odchudzą bryczesów.

Do spalania tkanki tłuszczowej, nieważne z jakiej okolicy ciała, potrzebna jest dieta odchudzająca, która można wesprzeć ćwiczeniami typu: cardio (np. bieganie, jazda na rowerze, stepper, maszyna eliptyczna itp.) i/lub treningiem siłowym całego ciała.

Zestaw ćwiczeń na bryczesy

Oto przykładowy zestaw ćwiczeń często polecanych na bryczesy. Chcesz, próbuj, ale nie zdziw się, jeśli bryczesy nie zmaleją.

1. Marsz bokiem. Załóż pętlę z taśmy elastycznej na uda tuż powyżej kolan. Przyjmij pozycję półprzysiadu i wędruj w lewo i w prawo tak, aby taśma cały czas była napięta. Odstawiając nogę jeszcze mocniej ją rozciągaj. Ćwicz do zmęczenia mięśni. Powtórz 3 razy.

fot. Ćwiczenia na bryczesy: marsz bokiem z oporem/ Adobe Stock, sementsova321

2. Odwodzenie nogi z oporem. Zsuń taśmę na wysokość łydek. Stań na jednej z nóg, a drugą unoś do boku, mocno rozciągając taśmę. Nie kiwaj tułowiem i biodrami, porusza się tylko odwodzona noga. Ćwicz do zmęczenia, a następnie ćwicz drugą nogą. Całość powtórz 2-3 razy.

fot. Ćwiczenia na bryczesy: odwodzenie nogi z oporem stojąc/ Adobe Stock, MZaitsev

3. Odstawianie nogi do boku z oporem. Ponownie umieść taśmę powyżej kolan. Stań w rozkroku na szerokość bioder. Zrób półprzysiad i odstaw jedną z nóg w bok, do wyprostu kolana. Wróć do pozycji stojącej i powtórz druga nogą. Ćwicz, aż zmęczysz mięśnie. Powtórz 2-3 razy.

fot. Ćwiczenia na bryczesy: odstawianie nogi do boku z oporem/ Adobe Stock, sementsova321

4. Przysiady z obciążeniem. Weź do rąk dość ciężki hantel (albo butlę z 5 l wody). Stań w rozkroku szerszym niż na szerokość bioder. Większość ciężaru przenieś na pięty. Uginaj kolana i biodra, aż uda ustawią się równolegle do podłoża (prowadź kolana szeroko). Tułów pochylaj w przód tylko tyle, ile musisz, żeby zachować równowagę. Wróć do pozycji wyjściowej, ponownie prowadząc kolana dość szeroko (nie mogą przechylać się do środka). Powtarzaj. Zrób 15-20 powtórzeń w każdej z 2-3 serii.

fot. Ćwiczenia na bryczesy: półprzysiad z obciążeniem/ Adobe Stock, opolja

5. Odwodzenie nogi w leżeniu. Połóż się na boku, a taśmę umieść na łydkach. Wyprostuj nogi, tułów podeprzyj na przedramieniu. Nogi w linii prostej z tułowiem, plecy proste. Unoś górną nogę, jak najmocniej rozciągając taśmę, a następnie opuszczaj ją. Ćwicz do zmęczenia mięśni, a potem ćwicz drugą nogą. Zrób 2-3 serie.

fot. Ćwiczenia na bryczesy: odwodzenie nogi na leżąco/ Adobe Stock, nikolas_jkd

Najpierw trzeba zacząć od stwierdzenia, co jest przyczyną tzw. bryczesów. Po ustaleniu, skąd się wzięły, można ewentualnie dobrać odpowiednią metodę ich redukowania.

Od czego robią się bryczesy?

Tzw. bryczesy mogą mieć kilka przyczyn, w dodatku nie zawsze winna jest jedna z nich, może to być kombinacja kilku czynników:

genów warunkujących odkładanie się tłuszczu w tej części ciała (częste u pań o figurze typu gruszka);

warunkujących odkładanie się tłuszczu w tej części ciała (częste u pań o figurze typu gruszka); budowy ciała – niektórzy mają bardziej wystające krętarze i specyficzną budowę ciała w tym rejonie – tzw. hip dips. Jeśli dodatkowo zgromadzi się tam trochę tłuszczu, da to efekt bryczesów;

– niektórzy mają bardziej wystające krętarze i specyficzną budowę ciała w tym rejonie – tzw. hip dips. Jeśli dodatkowo zgromadzi się tam trochę tłuszczu, da to efekt bryczesów; obrzęku limfatycznego – w wyniku „wyciekania” limfy do przestrzeni międzykomórkowych w dolnych partiach ciała może dojść do obrzęku także w okolicy krętarzy i powstania bryczesów;

– w wyniku „wyciekania” limfy do przestrzeni międzykomórkowych w dolnych partiach ciała może dojść do obrzęku także w okolicy krętarzy i powstania bryczesów; nadwaga i otyłość – zwykle w połączeniu ze specyficznym wzorcem odkładania się tkanki tłuszczowej formującej bryczesy.

Jeśli problem wynika z nadmiaru tłuszczu w tej okolicy, można próbować diety i ćwiczeń na spalanie tłuszczu (zobacz: Co spala tłuszcz najszybciej?).

Przy obrzęku limfatycznym trzeba udać się do lekarza i u niego szukać pomocy w zmniejszeniu obrzęku – tu też pewną rolę może odegrać dieta i ćwiczenia.

Przy uwarunkowaniu genetycznym i specyficznej budowie ciała niestety dieta i ćwiczenia raczej nie pomogą.

Ostatnią deską ratunku, jeśli ktoś nie jest w stanie zaakceptować u siebie bryczesów, może być wizyta w gabinecie medycyny estetycznej. Istnieje szereg zabiegów (z odsysaniem lub przemieszczaniem tłuszczu włącznie), które mogą pomóc w zmianie kształtu bryczesów – ich zmniejszeniu lub zlikwidowaniu. I to właśnie może okazać się najszybszy sposób na ich pozbycie się. Czasami jest to wręcz jedyny sposób.

