Ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy uwalniają od bólów, które często spowodowane są siedzącym trybem życia, niedostateczną ilością ruchu, nieprawidłową postawą ciała, a także stresem. Z wiekiem pojawiają się w kręgosłupie także zmiany zwyrodnieniowe, które mogą skutkować bólami lędźwi. Dzięki regularnym ćwiczeniom, wzmocnisz mięśnie niezbędne do utrzymania odcinka lędźwiowego w dobrej formie. Poniżej znajdziesz 5 ćwiczeń na kręgosłup lędźwiowy. Wykonuj je codziennie, to tylko 15-20 minut.

Unoszenie bioder - ćwiczenie na kręgosłup lędźwiowy

Połóż się na plecach , ugnij nogi i oprzyj stopy na podłodze. Ręce ułóż wzdłuż ciała.

, ugnij nogi i oprzyj stopy na podłodze. Ręce ułóż wzdłuż ciała. Napnij mięśnie brzucha i pośladków i wypchnij biodra w górę . Wytrzymaj chwilę i opuść.

. Wytrzymaj chwilę i opuść. Powtórz 20 razy. Ćwicz w wolnym tempie. Oddychaj.

fot. Unoszenie bioder na kręgosłup lędźwiowy/ Adobe Stock,undrey

Rozciąganie mięśni lędźwiowych kręgosłupa

Połóż się na plecach i rozłóż ręce na boki.

i rozłóż ręce na boki. Unieś lekko ugiętą lewą nogę , a następnie opuść ją w prawo tak, aby kolano dotknęło podłogi. Przytrzymaj je prawą ręką.

, a następnie opuść ją w prawo tak, aby kolano dotknęło podłogi. Przytrzymaj je prawą ręką. Lewe ramię nie powinno oderwać się od podłogi.

Wytrzymaj w tej pozycji 30 sekund spokojnie oddychając.

spokojnie oddychając. Wróć do pozycji wyjściowej, a następnie powtórz ćwiczenie w drugą stronę.

fot. Rozciąganie kręgosłupa lędźwiowego/ Adobe Stock, fizkes

Unoszenie nóg na kręgosłup lędźwiowy

Połóż się na brzuchu . Dłonie złóż jedna na drugiej i podłóż pod czoło. Nogi wyprostowane i złączone.

. Dłonie złóż jedna na drugiej i podłóż pod czoło. Nogi wyprostowane i złączone. Wciągnij i napnij brzuch - ma pozostać napięty podczas ćwiczenia.

- ma pozostać napięty podczas ćwiczenia. Unieś nogi 10-15 cm nad podłoże . Wytrzymaj 2-3 sekundy i opuść nogi.

. Wytrzymaj 2-3 sekundy i opuść nogi. Powtórz 20 razy.

Koci grzbiet na kręgosłup lędźwiowy

Uklęknij i oprzyj dłonie na podłodze. Plecy proste, głowa na przedłużeniu kręgosłupa.

i oprzyj dłonie na podłodze. Plecy proste, głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Z wydechem mocno zaokrąglij plecy , wypychając kręgosłup do góry.

, wypychając kręgosłup do góry. W tym czasie mocno wciągaj i napinaj brzuch oraz pośladki.

oraz pośladki. Wytrzymaj 2-3 sekundy .

. Z wdechem ustaw kręgosłup w linii prostej .

. Powtórz to ćwiczenie na kręgosłup lędźwiowy 10-15 razy.

fot. Koci grzbiet na kręgosłup lędźwiowy/ Adobe Stock, Victor Koldunov

Unoszenie ręki i nogi w klęku - ćwiczenie na kręgosłup lędźwiowy

Przyjmij pozycję klęku podpartego - dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Kręgosłup ustawiony w pozycji neutralnej - nie wyginaj lędźwiowego odcinka w dół. Głowa na przedłużeniu tułowia.

- dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Kręgosłup ustawiony w pozycji neutralnej - nie wyginaj lędźwiowego odcinka w dół. Głowa na przedłużeniu tułowia. Z wydechem unieś w przód prawą rękę , a lewą nogę w tył, prostując ją w kolanie.

, a lewą nogę w tył, prostując ją w kolanie. W tym czasie staraj się trzymać tułów i biodra nieruchomo .

. Opuść rękę i nogę do pozycji wyjściowej.

Powtórz zadanie lewą ręką i prawą nogą.

lewą ręką i prawą nogą. Wykonaj 30-40 powtórzeń.

Uwaga! Cała trudność tego ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy polega właśnie na tym, by trzymać go nieruchomo. Dlatego skoncentruj się, aby tułów nie poruszał się, a biodra nie przesuwały na boki.

Nie wszystkie ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy będą dla ciebie odpowiednie, jeśli masz dyskopatię. Jeśli wystąpiła u ciebie dyskopatia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, musisz delikatnie modyfikować zestaw ćwiczeń. Korzystaj z ćwiczeń McKenziego. Unikaj szczególnie wszystkich dynamicznych ćwiczeń na kręgosłup. Możesz wykonywać powyższy zestaw ćwiczeń, oprócz ćwiczenia ze skrętem, czyli rozciągania mięśni lędźwiowych kręgosłupa.

Jeśli masz dyskopatię, wypróbuj też:

Ćwiczenie „rowerek” na plecach.

Płytkie brzuszki na zaokrąglonych plecach.

Przyciąganie kolan do klatki piersiowej, leżąc.

Unoszenie prostej nogi, leżąc na boku.

Krążenie biodrami w klęku podpartym.

Jeśli ból w lędźwiach nie wynika z dyskopatii ani przepukliny, być może cierpisz na rwę kulszową. W tym wypadku wypróbuj zestaw ćwiczeń na rwę kulszową.

Piłka to dobre akcesorium do ćwiczeń na kręgosłup lędźwiowy. Piłka gimnastyczna odciąża kręgosłup i rozluźnia okoliczne mięśnie. Wykorzystaj ją do wykonania kilku ćwiczeń z piłką:

Przenoszenie ciężaru ciała

Leż na plecach z prostymi nogami uniesionymi i podpartymi na piłce gimnastycznej.

Przenoś ciężar ciała ze środka piłki na lewą i prawą stronę, pozostawiając lędźwie nieruchome.

Rozciąganie lędźwi na piłce

Połóż się na piłce na plecach. Wysuń ręce z głowę i powoli rozciągaj całe ciało.

Piłka powinna znajdować się pod twoimi lędźwiami.

fot. Rozciąganie lędźwi z piłką/ Adobe Stock, 4frame group

Przesuwanie piłki

Połóż się na plecach, nogi zgięte w kolanach ułóż na piłce, przysuń piłkę do bioder.

Poruszaj nogami w lewą i prawą stronę, nie odrywając ich od piłki.

fot. Ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy z piłką/ Adobe Stock, undrey

Unoszenie bioder z piłką

Ułóż się na plecach, nogi połóż na piłce, wyprostuj nogi w kolanach.

Ręce trzymaj wzdłuż ciała, lekko unoś i opuszczaj biodra.

Trening równowagi na piłce siedząc

Usiądź na piłce gimnastycznej.

Ugnij nogi w kolanach.

Podnieś stopę z podłogi, starając się zachować równowagę, siedząc. Powtórz ćwiczenie na drugą stronę.

fot. Ćwiczenie na kręgosłup lędźwiowy z piłką siedząc/ Adobe Stock, 4frame group

Ćwiczenia na kręgosłup są najskuteczniejsze, jeśli uwzględniają kilka partii mięśniowych. Wypróbuj też zestaw ćwiczeń na kręgosłup piersiowy i ćwiczenia na kręgosłup szyjny.

Ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy wykonuj też prewencyjnie, zanim zacznie boleć cię kręgosłup. Stosuj też inne techniki unikania bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym:

kup dobry materac do spania,

pracuj przy ergonomicznym krześle i biurku o dobrze dobranej wysokości,

rób często przerwy w pracy siedzącej,

staraj się zmieniać pozycję często, nawet jeśli siedzisz przy biurku,

uprawiaj regularnie sport,

chodź na długie spacery,

skorzystaj z pomocy fizjoterapeuty, jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia i poprawności wykonywanych ćwiczeń.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 01.12.2014 przez Agatę Bernaciak.

