Skończ już szukanie ćwiczeń na biust! Owszem, znajdziesz takie zestawy. Jest ich masa, w dodatku reklamowane są jako: „specjalne ćwiczenia na…” i tu następuje ciąg dalszy, np. na powiększenie albo ujędrnienie. Znajdą się też ćwiczenia na podniesienie biustu. Wszystko to tylko „haczyk”, na który masz dać się „złowić”. Możesz ćwiczyć, nie będziemy cię od tego odwodzić, ale nie licz na to, że jakkolwiek treningiem wpłyniesz na swój biust. Ten wpływ będzie żaden. Ćwiczeniami piersi można jedynie zmniejszyć, ale i tego nie dokonasz trenując mięśnie piersiowe. Tłumaczymy dlaczego.

Fikcja, bujda na resorach, kompletna abstrakcja. Nie ma ćwiczeń na biust, bo biustu nie da się ćwiczyć. Nie składa się on bowiem z mięśni lecz z tkanki tłuszczowej, gruczołowej i skóry. Żebyś nie wiem jak się napięła, to nie zmusisz biustu do pracy, bo tam nie ma co pracować. Zatem daruj sobie wyszukiwania w internecie haseł takich, jak: ćwiczenia na podniesienie biustu, czy ćwiczenia na powiększenie biustu. Owszem, znajdziesz zestawy, które rzekomo tak działają, ale tak naprawdę, nie uzyskasz z nimi żadnego z tych efektów.

Biust to ta miękka warstwa ciała położona na wysokości mięśni piersiowych, złożona głównie z tkanki tłuszczowej i gruczołowej pokrytych skórą. W piersiach są jeszcze naczynia krwionośne, limfatyczne oraz nerwy. Tłuszcz i gruczoły to główne wypełniacze skórnych „woreczków”, które podtrzymywane są więzadłami Coopera. Więzadła te łączą ścianę klatki piersiowej ze skórą piersi i to w dużej mierze one decydują o kształcie piersi, z kolei ilość tkanki tłuszczowej decyduje o ich rozmiarze. Nic o mięśniach! Zatem jakim cudem ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej miałyby wpływać na wielkość, kształt lub umiejscowienie biustu? Prawda jest taka, że nie wpływają.

Biust po ćwiczeniach będzie, jaki był, może jedynie spoczywać na mięśniach piersiowych o mniejszej lub większej objętości, czyli może być nieco mniej lub bardziej wypchnięty do przodu. Czasami o takim efekcie mówi się, że „ćwiczeniami można podnieść biust”. No nie, podnieść – nie bardzo, a jedynie nieco pchnąć do przodu. Ale jeśli piersi były obwisłe, to takie pozostaną.

Jedyne hasło, które ma sens to: ćwiczenia na zmniejszenie biustu. Trzeba jednak dodać, że ćwiczenia mięśni położonych pod biustem w żaden sposób na jego rozmiar nie wpłyną. Możesz dźwigać ciężary, rozciągać mięśnie, robić ćwiczenia izometryczne, możesz robić, co chcesz z mięśniami klatki piersiowej, a i tak biustu nie powiększysz.

Istnieją natomiast ćwiczenia, które mogą wspomagać zredukowanie rozmiaru piersi. Trzeba tylko wiedzieć, że nie zredukują tłuszczu wybiórczo, tylko w obrębie biustu, ale pomogą redukować ilość tkanki tłuszczowej w całym ciele, w tym w biuście. Mowa o treningu wspomagającym spalanie tłuszczu, czyli potocznie zwanym treningiem odchudzającym.

Aby zmniejszyć rozmiar piersi, wraz z innymi wymiarami ciała, konieczne jest regularne odchudzanie złożone z diety i ćwiczeń, przy czym dieta jest kluczowa. Wystarczy zwykła dieta odchudzająca i zwiększenie dawki ruchu w codziennym życiu. Oczywiście możesz zastanawiać się nad różnymi rodzajami treningów i rozważać, co spala tłuszcz najszybciej. Możesz wykorzystać:

Ćwiczenia na zmniejszenie biustu u mężczyzn

Niektórzy mężczyźni mają skłonność do gromadzenia nadmiaru tłuszczu w okolicy mięśni piersiowych – tak powstaje „męski biust”. Jednak zwykle jest to przypadłość facetów z nadwagą (jeśli tak nie jest, trzeba iść do endokrynologa, bo jeśli szczupły, umięśniony facet ma „męski biust”, to prawdopodobnie ma zaburzenia hormonalne). I zwykle pozbycie się nadwagi rozwiązuje też problem „męskich piersi”. I znowu: potrzebne jest odchudzanie.

Nieco innym przypadkiem jest sylwetka skinny fat. To pozornie szczupła sylwetka, ale charakteryzująca się podwyższonym poziomem tkanki tłuszczowej i słabo rozwiniętą muskulaturą. W takim przypadku wskazana jest dieta i rekompozycja sylwetki, czyli zwiększenie masy mięśniowej z jednoczesnym (lub późniejszym) zredukowaniem ilości tkanki tłuszczowej. To wymaga między innymi treningu siłowego, czasami też kardio i oczywiście odpowiedniego żywienia.

Wyciskanie na klatę może nie wystarczyć, bo samo rozbudowanie mięśni piersiowych doprowadzi do tego, że „męski biust” będzie sobie spokojnie spoczywał na większym mięśniu piersiowym, ale pozostanie, jaki był.

Owszem, istnieją ćwiczenia na klatkę piersiową, ale ich celem jest wzmacnianie i zwiększanie masy mięśni położonych na przedniej stronie klatki piersiowej.

Do najpopularniejszych i najskuteczniejszych należą:

wyciskanie sztangi na ławie płaskiej i skośnej,

rozpiętki,

pompki.

Wzmacnianie mięśni klatki piersiowej nadaje męskiej lub damskiej klatce piersiowej atrakcyjną rzeźbę, wzmacnia mięśnie odpowiadające za odpychanie od siebie ciężkich obiektów, a przy okazji pomaga wzmacniać ramiona i barki. Jednak nie wpływa na biust. Nie wpłyniesz nimi ani na ilość ciała „wkładaną” do stanika, ani na usytuowanie piersi (niżej wyżej, węziej, szerzej), ani na to, czy piersi są jędrne czy nie.

Nie daj się więc nabrać i nie trać czasu na ćwiczenia, jeśli chcesz zmienić wygląd piersi. Idź do kosmetologa, gabinetu medycyny estetycznej, drogerii, ale nie na siłownię. Na siłownię idź dla zdrowia i jędrnego ciała (poza biustem, oczywiście)!

Jedno jest pocieszające: ćwiczeniami można wpływać na zdrowie piersi. Mamy tu na myśli zmniejszanie ryzyka rozwoju raka piersi. Środowisko naukowe nie ma wątpliwości, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko raka piersi.

Co robić, żeby chronić się przed nowotworem gruczołu sutkowego:

tańczyć,

spacerować,

biegać,

grać w tenisa,

grać w gry zespołowe,

pływać,

aktywnie zajmować się ogrodem,

uprawiać jogę czy pilates.

Wystarczy uzbierać w sumie 150-300 minut aktywności o niskiej intensywności tygodniowo lub 75-100 minut aktywności o wysokiej intensywności na przestrzeni tygodnia. Tyle wystarczy, aby wpływać na 3 czynniki, mogące zdecydować o rozwoju raka piersi. Należą do nich:

masa ciała – prawidłowa zmniejsza to ryzyko,

– prawidłowa zmniejsza to ryzyko, hormony – aktywność pomaga obniżać poziom estrogenu, a jego nadmiar sprzyja rakowi piersi,

– aktywność pomaga obniżać poziom estrogenu, a jego nadmiar sprzyja rakowi piersi, odporność – ruch wspiera prawidłowe działanie układu odpornościowego, zmniejszając ryzyko rozwoju raka piersi.

Ćwicz więc, bo choć nie zmienisz jakości biustu, to możesz w ten sposób bronić go przed rakiem.

fot. Ćwiczenia na biust dla zdrowia/ Adobe Stock, Prostock-studio

