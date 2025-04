Ćwiczenia na plecy i barki z obciążeniem np. w postaci hantli, przygotowane przez trenerkę personalną. Zestaw przeznaczony jest dla kobiet, które chcą wzmocnić ramiona, poprawić postawę oraz wyrzeźbić plecy. W czasie ich wykonywania intensywnie pracuje mięsień naramienny, który nadaje barkom ładny kształt. Do treningu potrzebne są hantle, lecz można je zastąpić np. butelkami z wodą.

Ćwiczenia na barki, a także ćwiczenia na plecy powinny być wykonywane z odpowiednio dobranym obciążeniem. Hantle powinny być na tyle lekkie, by umożliwiały wykonywanie ćwiczeń, a jednocześnie na tyle ciężkie - by trening stanowił wyzwanie, a na koniec było odczuwalne zmęczenie. Dobierz hantle tak, by wykonywać zaplanowaną ilość powtórzeń.

Na początek odpowiednie będą hantle o wadze 1,5 kg. Po treningu z takimi hantlami zdecyduj, czy nie powinnaś dobrać cięższych hantli.

Z czasem i uzyskiwaniem wprawy w treningu na plecy, możesz zwiększać obciążenie, a także ilość powtórzeń. Trening na plecy i barki z hantlami powinien być wykonywany 3-4 razy w tygodniu. Rozpocznij go od rozgrzewki, a zakończ ćwiczeniami rozciągającymi. Efekty pojawiają się po 4-5 tygodniach regularnych ćwiczeń.

Skorzystaj przede wszystkim z dołączonego wideo, w którym doświadczona trenerka pokazuje jakie ćwiczenia warto wykonywać.

Przykładowe ćwiczenia na plecy i barki z wykorzystaniem hantli to:

Unoszenie hantli nad głową

Stań na szerokość bioder.

Napnij mięśnie brzucha.

Kolana lekko ugięte.

Unieś ugięte ręce z hantlami na wysokości głowy.

Unoś ręce wyżej, starając się nie prostować do końca łokci.

Opuść ręce do pozycji wyjściowej.

Powtórz 5-15 razy.

Otwieranie klatki piersiowej

Stań na szerokość bioder.

Napnij mięśnie brzucha.

Kolana lekko ugięte.

Unieś ręce z hantlami. Ręce ugięte w łokciach, trzymaj hantle przed klatką piersiową.

Przenieś ręce w tył, otwierając klatkę piersiową.

Ściągnij łopatki. Napnij mięśnie pleców.

Wróć do pozycji wyjściowej.

Potwórz 5-15 razy.

Unoszenie ramion z pozycji wysoki plank

Weź ciężarki w dłonie.

Przyjmij pozycję wysoki plank, czyli pozycję deski na wyprostowanych ramionach. Trzymaj w rękach ciężarki.

Cały czas utrzymując napięty brzuch i inne mięśnie, podnieś jedną rękę go góry, w kierunku pleców, uginając ją w łokciu.

Opuść ją na podłogę i powtórz na druga stronę.

Zrób ok. 10-15 powtórzeń na każdą ze stron.

Unoszenie ramion z pozycji leżącej

Połóż się na macie na plecach.

Ugnij nogi w kolanach i stopy połóż płasko na macie.

Unieś ramiona do góry, połóż je na macie. Chwyć ciężarki.

Podnieś ramię z ciężarkiem nad głowę. Opuść powoli i powtórz czynności z drugim ciężarkiem.

Więcej propozycji ćwiczeń na plecy i barki z hantlami znajdziesz w załączonym materiale wideo. Jeśli zależy ci szczególnie na budowaniu odpowiedniej postawy, wypróbuj zestaw ćwiczeń na proste plecy.

Trening na barki i plecy przygotowała trenerka personalna Barbara Urzędowicz. Więcej informacji: https://www.facebook.com/fitbyb.trener

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 19.01.2018.

