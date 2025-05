Lagree to nowoczesna metoda treningowa, która łączy precyzję pilatesu z intensywnością treningu siłowego. Technika zyskuje coraz większą popularność wśród osób szukających efektywnego, ale bezpiecznego sposobu na wzmocnienie ciała, poprawę wytrzymałości i ujędrnienie sylwetki. Na czym dokładnie polega lagree i czym różni się od pilatesu? Sprawdź, czy to trening dla ciebie.

Trening lagree, czyli pilates i ćwiczenia siłowe w jednym. Czym jest ta metoda?

Metoda ćwiczeń lagree została stworzona w 1998 roku przez francuskiego instruktora fitness Sebastiena Lagree, który poszukiwał techniki łączącej trening siłowy z pilatesem. W rezultacie powstała forma pracy z ciałem, która łączy powolne, kontrolowane ruchy z pilatesa z ćwiczeniami treningu oporowego, jak podnoszenie ciężarów.

Lagree jest intensywniejszym rodzajem ćwiczeń niż pilates. Jednocześnie równie łagodnym dla stawów (ryzyko kontuzji jest obniżone). Do ćwiczeń wykorzystuje się specjalne urządzenie zwane megareformerem. Przypomina ono tradycyjny reformer do trenowania pilatesu, choć jest kilka różnic, np. ma dwie ruchome platformy zamiast jednej.

Ćwiczenia wykonywane są w sposób wolny i kontrolowany jak w pilatesie (jeden ruch może trwać nawet kilkadziesiąt sekund, chociaż na ogół: 8-16 sekund). To ma ogromne znaczenie. Taki sposób ruchu sprawia, że mięśnie są aktywne przez dłuższy czas, co jeszcze bardziej je stymuluje i zwiększa wytrzymałość. Spróbuj zrobić szybki przysiad, a bardzo wolny – łatwo zrozumiesz, jak ważne jest tempo.

W przeciwieństwie do wielu innych treningów w lagree nie ma przerw na odpoczynek pomiędzy ćwiczeniami. Są one ze sobą połączone, a przejścia są płynne. Podobnie jak w pilatesie nie chodzi o ilość powtórzeń, a o jakość każdego ruchu.

Czy lagree można ćwiczyć w domu?

W związku z tym, że do ćwiczenia lagree wykorzystuje się megareformer, a sprzęt ten nie jest tani i ma dość duże gabaryty, to na ogół wymagane jest uczestnictwo w profesjonalnych zajęciach. Jednak dzięki internetowym treningom oraz sprzętom do samodzielnych ćwiczeń, lagree można trenować również w domu, także na macie.

Przy czym warto pamiętać, że praca z wykwalifikowanym instruktorem ma więcej zalet. Taka osoba wyjaśni, jak ćwiczyć, aby osiągnąć maksymalne efekty w bezpieczny sposób.

Ćwiczenia lagree wykonuje się na megareformerze, ale można też na macie, fot. Adobe Stock, Cavan

Efekty ćwiczeń lagree

Efekty regularnych ćwiczeń lagree to przede wszystkim poprawa wytrzymałości, elastyczności i równowagi. Ta aktywność wspomaga także odchudzanie, wysmuklenie ciała oraz rzeźbienie mięśni.

Jest to trening intensywniejszy niż pilates, podnoszący tętno, dlatego dodatkowo poprawia kondycję układu sercowo-naczyniowego. Dzięki poprawie krążenia i trenowaniu elastyczności ciała, regularne ćwiczenie zwiększa gęstość mineralną kości.

Lagree tylko pozornie wygląda na mało angażującą technikę, w rzeczywistości intensywnie uaktywnia prawie każdy mięsień. Podczas ćwiczeń ciało często drży, co jest normalnym zjawiskiem wynikającym z silnej aktywacji mięśni. Zostało to w taki sposób opracowane, aby było bezpiecznie, a wpływ na stawy był jak najmniejszy i by ich nie przeciążać.

Lagree koncentruje się na pomijanych w wielu treningach mięśniach stabilizujących (core). Ich trening jest bardzo ważny dla utrzymania prawidłowej postawy, zwiększenia wytrzymałości, poprawy koordynacji ruchowej. Podobnie jak w pilatesie, w ćwiczeniach lagree dąży się do harmonijnego połączenia umysłu z ciałem. Zwiększanie świadomości ciała i oddechu pomaga w obniżeniu stresu i uczy, jak sobie z nim radzić.

Lagree czy pilates – która metoda jest lepsza?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która metoda ćwiczeń jest lepsza: lagree czy pilates, ponieważ różnią się one od siebie i mogą się uzupełniać. Jeżeli zależy ci na większej intensywności ćwiczeń, to prawdopodobnie lagree będzie lepszym wyborem.

Gdy nie masz dostępu do miejsc oferujących taką formę ruchu, pilates będzie również w porządku i pomoże osiągnąć podobne efekty.

