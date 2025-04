Te ćwiczenia są naprawdę świetne, a wykonują je tylko nieliczni. Najlepiej trenują mózg w poruszaniu mięśni

Ćwiczenia koordynacyjne kształtują zdolność do zarządzania pracą różnych grup mięśniowych w celu wykonywania precyzyjnych i złożonych ruchów. Koordynacja ruchowa to także zdolność do kontrolowania równowagi. Istnieje wiele ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. Przy okazji świetnie usprawniają i ułatwiają uprawianie każdego sportu.