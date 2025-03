Ćwiczenia hipopresyjne wyglądają jak zwykłe „wciąganie brzucha”. W rzeczywistości to jednak zaawansowana technika fizjoterapeutyczna bazująca na podciśnieniu, która ma na celu dogłębne odżywienie i przesuwanie narządów wewnętrznych. Wykonuje się w nich tzw. ruch fałszywego wdechu. Polecane są szczególnie kobietom z problemami uroginekologicznymi. Muszą być wykonywane bardzo starannie, na początku pod okiem wykwalifikowanego specjalisty.

Spis treści:

Ćwiczenia hipopresyjne to inaczej ćwiczenia zmniejszające ciśnienie. Są to ćwiczenia z wykorzystaniem podciśnienia tworzącego się w jamach ciała (brzusznej, miednicy, klatce piersiowej). Polegają na bardzo konkretnej pracy mięśni oddechowych, brzucha i posturalnych. Wykonywane są w specjalnie dobranych pozycjach i wymagają olbrzymiej precyzji i kontroli nad ciałem.

Prawidłowo wykonane ćwiczenia hipopresyjne należą do ćwiczeń wzmacniających brzuch, a szczególnie mięsień poprzeczny brzucha, który odpowiada za utrzymywanie płaskiego brzucha.

Poprzez świadome wtłaczanie i wytłaczanie powietrza z klatki piersiowej, możesz wpływać na ciśnienie w jamie brzucha, miednicy i klatce piersiowej. Biorąc świadomie głęboki wdech, jednocześnie rozszerzając klatkę piersiową, wytwarzasz podciśnienie. W pewnym sensie „robisz miejsce” dla narządów, które mogą się przemieścić i inaczej ułożyć.

Do treningu hipopresyjnego nie jest niezbędny żaden sprzęt. Jedyne, co może być przydatne, to mata.

Z ćwiczeń hipopresyjnych skorzysta każdy. Nie trzeba ich wykonywać w konkretnym celu. Potencjalne zalety ćwiczeń hipopresyjnych są imponujące i szerokie, ale najbardziej wskazane są prozdrowotne dla kobiet.

Dzięki wykorzystaniu podciśnienia w jamach ciała można wprowadzić w ruch narządy wewnętrzne i w kontrolowany sposób zmienić ich pozycję. To istotne np. przy obniżeniu dna miednicy.

Efekty ćwiczeń hipopresyjnych:

Ćwiczenia hipopresyjne poprawiają też przepływ limfy i krwi. Dzięki temu lepiej odżywione stają się wszystkie okoliczne narządy: krezka, wątroba, jelita, macica.

Ćwiczenia hipopresyjne polecane są szczególnie kobietom po naturalnym porodzie w celu przywrócenia fizjologicznego ustawienia narządów i po to, aby przywrócić naturalną współpracę między przeponą a mięśniami dna miednicy. Innym częstym celem wdrażania hipopresji, jest pozbycie się problemu nietrzymania moczu, gazów i stolca.

Ćwiczenia hipopresyjne można stosować u wielu osób, nie tylko u kobiet po porodzie, zarówno profilaktycznie jak i leczniczo, ale zwłaszcza w tym drugim przypadku dobrać je powinien wykwalifikowany fizjoterapeuta.

Warto jednak zaznaczyć, że ćwiczenia hipopresyjne nie zastąpią wzmacniających ćwiczeń mięśni dna miednicy. Mogą natomiast je wspomóc.

Nawet najlepszy opis i film instruktażowy nie zastąpi w tym przypadku wizyty u specjalisty. Ćwiczenia hipopresyjne to zaawansowana technika fizjoterapeutyczna. Musisz nauczyć się jej z pomocą zaawansowanego instruktora, który pokaże ci zasady działania hipopresji.

Zasady ćwiczeń hipopresyjnych są następujące:

Ponieważ dobór pozycji sprawia, że ćwiczenie może być łatwiejsze lub trudniejsze, warto skonsultować się ze specjalistą, który podpowie, od jakich pozycji zaczynać i jak je zmieniać, aby stopniowo podnosić trudność ćwiczeń.

fot. Ćwiczenia hipopresyjne na brzuch/Adobe Stock, click_and_photo

Ponieważ niewłaściwie wykonywane ćwiczenia hipopresyjne będą w najlepszym przypadku nieskuteczne, nie podajemy całego zestawu ćwiczeń. Naprawdę najpierw trzeba nauczyć się prawidłowej techniki oddychania przeponowego, a dopiero potem zabierać się za tego rodzaju ćwiczenia.

Żeby jednak nie zostawić cię z niczym, zaproponujemy dość proste ćwiczenie, które pozwoli ci zorientować się, czy w ogóle jesteś w stanie świadomie wytworzyć podciśnienie.

Pamiętaj, że najlepiej nauczyć się ćwiczeń hipopresyjnych od specjalisty, który będzie na bieżąco korygował twoje błędy.

fot. Przeciwwskazania do ćwiczeń hipopresyjnych/Adobe Stock, OscarStock

Ćwiczeń hipopresyjnych nie powinny wykonywać osoby:

Artykuł pierwotnie opublikowała Anna Urbańska 8.11.2021 r.