Sięgnij po ćwiczenia aerobowe, jeśli wracasz do aktywności po dłuższej przerwie lub chcesz zadbać o zdrowie. Nie przemęczysz się przy nich, nie dostaniesz zadyszki, a i tak na nich skorzystasz. To dobry początek, jeśli chcesz np. zacząć biegać lub jeździć na rowerze na dłuższych dystansach. Na taki trening cardio możesz zabrać kompana, bo wysiłek pozwoli wam rozmawiać.

Spis treści:

Ćwiczenia aerobowe, znane również jako ćwiczenia tlenowe, to forma aktywności fizycznej, która opiera się na długotrwałym, umiarkowanym wysiłku, w trakcie którego organizm wykorzystuje tlen do produkcji energii. W czasie takiego treningu zwiększa się tętno, poprawia krążenie krwi i zwiększa wydolność płuc.

Podczas wysiłków aerobowych, głównym źródłem energii są tłuszcze oraz węglowodany, które spalane są w obecności tlenu. Tego typu aktywność angażuje duże grupy mięśniowe i jest wykonywana przez dłuższy czas, co prowadzi do poprawy ogólnej kondycji, wytrzymałości oraz spalania kalorii.

Ćwiczenie aerobowe można rozpoznać po kilku charakterystycznych cechach:

Wysiłek tlenowy to wysiłek, który przyspiesza tętno (uderzenia serca na minutę) do maksimum 80% tętna maksymalnego, ale równie dobrze może wynosić ono 50% tętna maksymalnego. Natomiast trening aerobowy to wysiłek, który mieści się w granicach 60-80% tętna maksymalnego. Czym jest trening aerobowy? Trening to wysiłek, który ma na celu poprawianie wydolności i wytrzymałości. Poniżej tętna na poziomie 60% T max wysiłek jest zbyt mały, aby w znaczący sposób poprawiał formę.

Puls w ramach ćwiczeń aerobowych dzieli się na 3 strefy tętna:

Ćwiczenia aerobowe mogą przybierać różne formy. Jednym słowem jest w czym wybierać.

Ćwiczenia aerobowe – przykłady:

Wysiłkami aerobowymi są też: nordic walking, jazda na rolkach, taniec.

Trening aerobowy przynosi wiele korzyści zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Oto najważniejsze z nich:

Nie musisz chodzić na siłownię, aby czerpać korzyści z ćwiczeń aerobowych w domu. Oto przykłady ćwiczeń, które można wykonywać w domu:

Trening aerobowy uważany jest za bezpieczny i korzystny dla zdrowia. Nie jest jednak pozbawiony wad. Oto one: