Pierwsze skojarzenie – mop i czajnik na lodzie, no i ten dziwny taniec? Pani Adelo na czym polega ta niezwykła dziedzina sportu?

Curling przypomina coraz popularniejsze w Polsce bule, tylko zamiast kul są specjalne kamienie, które przesuwamy po lodzie. Każdy kamień waży 20 kg i wykonany jest ze specjalnego granitu, który wydobywa się tylko w jednym miejscu na świecie, na szkockiej wyspie Ailsa Craig. Rozgrywki curlingu toczą się na specjalnym lodowisku, które nie może być współdzielone z łyżwiarzami. Tafla do curlingu powinna być idealnie równa. Powierzchnię lodu pokrywa się kropelkami wody, które zamarzając tworzą strukturę lekko chropowatą, podobną do skórki pomarańczy. Kamień do curlingu od spodu jest wklęsły i dotyka do lodu tylko w kilku punktach, dzięki czemu łatwo po nim sunie.

Zawodnicy grają na torach 45-metrowych, na końcu których znajdują się charakterystyczne, niebiesko-czerwone pierścienie, zwane domem. Zazwyczaj drużynę tworzą 4 osoby. Curler do gry potrzebuje także szczotki oraz specjalnych butów, które mają jedną podeszwę śliską, a drugą przyczepną.

Szczotkowanie, czyli pocieranie lodu delikatnie podnosi jego temperaturę, przez co zmniejsza się tarcie i kamień sunie dalej. Szczotkując kontroluje się także w niewielkim stopniu łuk, po którym porusza się kamień.

Celem gry jest to, aby na koniec partii, czyli po zagraniu wszystkich 16 kamieni, to nasze kamienie były bliżej środka domu, niż kamienie przeciwników. Im więcej takich lepszych od przeciwnika kamieni mamy, tym więcej punktów dostajemy. Mecze curlingowe składają się zazwyczaj z 8 lub 10 partii.

Czy to sport, który wymaga kondycji, czy też spróbować może go każdy? Niektóre dyscypliny tylko sprawiają wrażenie niewinnych, podczas, gdy w rzeczywistości trzeba się nieźle fizycznie namęczyć.

To sport dla każdego, drużyny mogą być mieszane płciowo, nieistotny jest wiek i sprawność fizyczna. Curling uprawiają także osoby na wózku. Niedawno, w łódzkiej hali do curlingu, pierwszej w Polsce, gościliśmy zawodników niesłyszących.

Jednak wrażenie, że jest to sport bezwysiłkowy jest złudne, choć każdy da radę. Kamienie można zagrywać zarówno wypuszczając je z charakterystycznego ślizgu, jak i przy pomocy tzw. ekstenderów, które umożliwiają zagrywanie kamieni w pozycji stojącej. Natomiast im większy stopień zaawansowania, tym bardziej potrzebna jest dobra kondycja. Dla mnie, z punktu widzenia zawodniczki, która trenuje kilkanaście lat, wydolność jest niezbędna do szczotkowania, które wbrew pozorom jest bardzo intensywne. To jest tak, jakby się chciało bardzo uporczywą plamę zetrzeć z podłogi, a do tego trzeba jednocześnie biegać i tak raz za razem, nawet przez 3 godziny, bo tyle może trwać mecz. W czasie jego trwania można spalić od 700 do 900 kcal! Oprócz tego trenujemy także na siłowni, bo docelowa siła zagrania pochodzi z nóg. Wzmacnianie mięśni posturalnych poprawia naszą równowagę na lodzie, a im silniejsze górne partie mięśni, tym lepsze efekty szczotkowania.

O curlingu mówi się „szachy na lodzie”. Na czym polega strategia gry?

Najważniejsza jest umiejętność zbudowania sytuacji, która na końcu partii zapewni dużą zdobycz punktową. Najczęściej staramy się komplikować sytuację i działać tak, by nawet z pozornie beznadziejnej sytuacji uzyskać wysoki wynik. W innych sytuacjach staramy się grę prowadzić tak, aby w domu było jak najmniej kamieni i aby nie stracić wypracowanej przewagi. Curling to dziedzina w której trzeba myśleć i przewidywać zagrania przeciwnika. Rolę stratega w drużynie pełni kapitan, który spina w całość działania całej drużyny. Kapitan to zazwyczaj osoba odporna na presję i grę pod czujnym okiem licznej widowni. To właśnie on zagrywa końcowe, decydujące kamienie.

Nigdy nie próbowałam curlingu. Czym by mnie Pani zachęciła do „pierwszego razu” w curlingu? Od czego mam zacząć?

Gorąco zachęcam, by spróbować, bo może się okazać, że curling to właśnie „ta” dziedzina, która obudzi pasję do sportu. To dziedzina zupełnie inna od wszystkich innych. Niezwykłe jest to, że curling jest sportem bardzo kulturalnym. Na lodzie panuje niesamowita atmosfera, zawodnicy z dwóch rywalizujących ze sobą drużyn żartują między sobą i bardzo życzliwie się do siebie odnoszą. Curling to połączenie kondycji, kultury, strategii i integracji.

Czy w curlingu zdarzają się kontuzje? Jeśli tak to jakiego typu?

Kontuzje zdarzają się bardzo rzadko. Na lodzie nie rozwijamy zabójczych prędkości. Czasem zdarzają się upadki, ale zazwyczaj są zupełnie niegroźne. Można śmiało powiedzieć, że jest to sport bezpieczny.

Łódź to polska stolica curlingu. Jak to się stało, że akurat w tym mieście powstała pierwsza hala do curlingu?

W Polsce drużyn trenujących curling jest około 60! W Łodzi spotkała się grupa zapaleńców z łódzkiego klubu, wzięliśmy sprawę w swoje ręce i dzięki naszemu zaangażowaniu powstała pierwsza hala do curlingu w Polsce. Łódź ma bardzo dobre położenie, w centrum Polski, dlatego wygodnie jest do nas dojechać z każdego zakątka kraju. Wcześniej na treningi musieliśmy dojeżdżać aż do Bratysławy! To sprawiało, że okazji do profesjonalnego treningu było niewiele, przez co nasze szanse za międzynarodowych zawodach były mniejsze.

Hala funkcjonuje od dwóch miesięcy i cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród amatorów. Z pomocą instruktora można nauczyć się podstawowych zasad, podstawowych ruchów i samego szczotkowania. Do gry wystarczą wygodny strój i czyste buty. Na lodowisku każdy otrzymuje specjalne nakładkę na jeden but do wykonywania ślizgów i niezbędny sprzęt. Nigdy nie jest za późno, by zacząć! Sukcesy na światową skalę można osiągać nawet po pięćdziesiątce. Polsce bardzo brakuje zawodniczek do reprezentacji na mistrzostwa świata pań 50+, dlatego szczególnie namawiam tę grupę wiekową do zainteresowania się curlingiem!

W hali Curling Łódź można trenować przez większą część roku. Planujemy krótką przerwę tylko na miesiące letnie. Można u nas zorganizować urodziny czy imprezę integracyjną połączoną z nauką gry.

Hala do curlingu w Łodzi otworzyła przed waszą drużyną nowe możliwości. Jakie macie plany na najbliższy czas?

W drugiej połowie listopada wyjeżdżamy na Mistrzostwa Europy do Estonii. Startuje zarówno reprezentacja kobieca, czyli nasza łódzka drużyna, jak i męska – chłopaki ze Śląskiego Klubu Curlingowego. Panie będą grać w dywizji B – to środkowa klasa rozgrywek, panowie zaś w dywizji A – najwyższej klasie! Zachęcam wszystkich do aktywnego kibicowania polskiej reprezentacji, która mierzyć będzie się z największymi światowymi potęgami w curlingu, ze Szwedami, Szkotami, Norwegami.

Niestety w Polsce każdy wyjazd finansowany jest z naszych, prywatnych pieniędzy. Nie mamy budżetowego wsparcia ani, co nas boli najbardziej, żadnego trenera. Polski Związek Curlingu w żaden sposób nas nie wspomaga. Męska drużyna ze Śląska zbiera fundusze na wyjazd na Mistrzostwa Europy na internetowej zbiórce. W innych krajach profesjonalni zawodnicy są w stanie poświęcić się curlingowi, nie muszą łączyć pracy zawodowej z treningami. Walczymy zatem o dobre wyniki, ale też o to, by o curlingu było głośno, bo w ten sposób mamy nadzieję na pozyskanie sponsorów. To otworzy przed nami możliwości, by osiągać coraz większe sukcesy.

Bardzo bym chciała, by curling był traktowany na równi z innymi zimowymi sportami olimpijskimi. Curling to 3 komplety medali olimpijskich, a profesjonalny obiekt już w Polsce mamy. Teraz trzeba to tylko mądrze wykorzystać.

Wszystkich na przełomie listopada i grudnia serdecznie zapraszam do Łodzi na turniej dla par mieszanych w ramach World Curling Tour. Wezmą w nim udział 24 drużyny światowej klasy, także medaliści igrzysk olimpijskich i mistrzowie świata. Wejście jest zupełnie free!

