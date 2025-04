W tym roku postanowiłaś wybrać się w góry? Niestety częstym obrazkiem, który można zaobserwować w Polsce, są osoby zupełnie nieprzygotowane na tego typu wyprawę.

Pamiętacie pewnie, jak internet obiegło zdjęcie kobiety, która wybrała się na przechadzkę do Doliny Pięciu Stawów w japonkach... Jednych to śmieszy, innych szokuje. Prawda jest jednak taka, że to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, którego powinniśmy wystrzegać się jak ognia!

Co zabrać ze sobą w góry?

Specjalnie dla was, we współpracy z teamem Women On The Top, postanowiłyśmy przygotować checklistę rzeczy, które musisz ze sobą zabrać na wyprawę w góry. Nieważne, czy wycieczka potrwa zaledwie jeden dzień, czy aż tydzień. Kinga Piasecka i Basia Urzędowicz podpowiedzą ci, jakich przedmiotów nie może zabraknąć w twoim plecaku!

Zapraszamy!

