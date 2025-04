Co to jest freeskiing?

Freeskiing dla wielu to religia. To odejście od utartych szlaków i schematów. To narciarski sposób wyrażania siebie poza jakimkolwiek stylem. To także droga do przełamywania ograniczeń naszej wyobraźni. Na czym polega freeskiing czyli jazda na nartach i snowboardzie typu freeride i freestyle?