1 z 5

1. Zwolnijcie i postarajcie się wyciszyć organizm

Trening najlepiej zacząć od rozgrzewki, która przygotuje organizm do wysiłku i analogicznie nie powinno się go gwałtownie kończyć. To może spowodować zawroty głowy i osłabienie, a nawet zatrzymanie cyrkulacji krwi.

Takie wyciszenie jest bardzo ważne dla mięśni, które mają czas na powrót do prawidłowego stanu naciągnięcia. Jeżeli biegałaś to, gdy skończysz jeszcze chwilę potruchtaj. Gdy masz za sobą ciężki trening siłowy to wejdź jeszcze na chwilę na bieżnię.