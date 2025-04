Postanowiłaś przejść na dietę i regularnie ćwiczyć? To przestań się oszukiwać! Sumiennie stosuj się do zaleceń dietetyka i trenera. Przy zmianie stylu życia nie ma taryfy ulgowej - trzeba regularnie ćwiczyć i zdrowo się odżywiać. Tylko co zrobić, gdy zaczyna brakować motywacji?

Reklama

Chyba na samym początku warto zaznaczyć, że ćwiczenia są znacznie łatwiejszym elementem niż utrzymanie prawidłowej diety. Codzienne gotowanie i trzymanie się określonego planu odżywiania jest bardzo wymagające. Dlatego znajdź coś, co będzie cię motywowało i napędzało do działania. Co to może być?

1. Zacznij wyobrażać sobie, jak będziesz wyglądała w wymarzonej formie

Dokładnie określ swój cel. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedziała, ile wysiłku kosztowało cię zrzucenie 5, 7 czy 10 kilogramów. Wyobraź sobie, jak będziesz się czuła, gdy uda ci się zmieścić w spodnie, które od kilku sezonów leżą na dnie szafy, bo... są za małe.

Pamiętaj, że cel nie powinien być zupełnie niemożliwy do spełnienia, ale pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Wyznaczenie ambitnego celu znacznie zwiększy twoją efektywność.

2. Rozstałaś się z chłopakiem? Niech zobaczy, co stracił

To może wydawać się dziecinne i infantylne, ale działa. Przecież kobieta zła, to kobieta niebezpieczna! Zaczynasz tracić motywacje do ćwiczeń? Wyobraź sobie, że spotykasz swojego byłego faceta i wyglądasz jak milion dolarów. Jego spojrzenie wynagrodzi ci cały wysiłek włożony w dietę i wyczerpujące ćwiczenia.

3. Zapisz się na zajęcia grupowe

Masz problem z motywacją do ćwiczeń? Może powinnaś pomyśleć o zajęciach grupowych? Wspólny wysiłek i rywalizacja to całkiem niezła siła napędowa. Poproś trenera prowadzącego zajęcia, żeby dodatkowo rozliczał cię z postępów. Wtedy nie będzie miejsca na folgowanie.

4. Nagradzaj samą siebie

To stara i dobra metoda. Pomyśl, że możesz sobie kupić wymarzone buty lub torebkę, gdy uda ci się schudnąć 7 kilogramów. To oczywiście nie muszą być rzeczy materialne. Możesz sobie wtedy pozwolić na coś słodkiego lub wypić kieliszka wina. Wybór należy do ciebie, a warto się nad tym zastanowić, bo przedstawia to twoje myślenie o trudzie, jaki musisz włożyć w wykonanie zadanie.

5. Rób regularne pomiary ciała

Dzięki temu będziesz dokładnie kontrolowała swoje postępy. A coraz lepsze wyniki są również znakomitą motywacją do przestrzegania diety i aktywności fizycznej. Pomiary powtarzaj raz w tygodniu. Na początku różnice będą niewielkie, ale kiedy zaczniesz porównywać wyniki po 6-8 tygodniach, z tymi początkowymi, to będziesz zaskoczona.

6. Skorzystaj z pomocy trenera personalnego

Wiemy, że to bardzo droga opcja, ale również bardzo skuteczna. Współpraca z trenerem personalnym nie pozwoli ci zapomnieć o wymarzonej sylwetce. Trener dostosuje twój plan treningowy do kondycji i wieku. Będzie uważnie obserwował reakcje organizmu i w razie potrzeby zmieniał zestawy ćwiczeń. Najlepiej znaleźć bezkompromisowego i wymagającego trenera, który da ci solidny wycisk.

7. Znajdź nową pasję

Przestań traktować dietę i treningi, jako zło konieczne. Chęć zmiany stylu życia powinna rozpocząć się w twojej głowie. Bo podstawa to pozytywne myślenie! A może z czasem polubisz gotowanie i odkryjesz w sobie nieznany do tej pory talent?

Reklama

Chcesz zrzucić brzuch? Czytaj:5 najlepszych ćwiczeń na dolne partie brzucha. Dają spektakularne efekty!Minimum wysiłku, maksimum efektu. Zobacz najlepsze ćwiczenia na brzuch!