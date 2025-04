Zastanawiasz się, co jeść przed treningiem? I słusznie, bo to może mieć kluczowe znaczenie dla twojej wydolności i wytrzymałości podczas ćwiczeń. Jednak inne zasady obowiązują w diecie na masę, a inne podczas żywienia w sportach wytrzymałościowych. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie popełniasz błędów, zobacz, co i kiedy jeść.

Spis treści:

Najlepsze przed treningiem rano są produkty o niskim indeksie glikemicznym. Dostarczają one bowiem energii na cały czas ćwiczeń. Sportowcy spalają więcej tłuszczów podczas ćwiczeń, jeśli wcześniej zjedli posiłek o niskim indeksie glikemicznym. Mogą nim być, np.: płatki z otrębami lub owoce i mleko. To lepsze niż spożycie posiłku o wysokim indeksie glikemicznym – płatków kukurydzianych, białego pieczywa, dżemu i napoju sportowego.

Jeśli planujesz krótki, ale intensywny wysiłek, np. interwałowy, śmiało możesz sięgnąć po pokarm o wyższym indeksie glikemicznym.

Nie ćwicz rano bez śniadania, chyba że dobrze znosisz trening na czczo i chcesz schudnąć. W pozostałych przypadkach posiłek przed porannym treningiem jest bardzo ważny. Oczywiście najlepiej byłoby go zjeść ok. 60 minut przed treningiem, ale nie każdy, kto ćwiczy o świcie, będzie chciał budzić się jeszcze godzinę wcześniej. Dlatego na 15-20 minut przed wysiłkiem najlepiej sięgnąć po:

Pamiętaj, by przed treningiem nie jeść produktów, które przez dłuższy czas mogą zalegać w żołądku oraz powodować wzdęcia (kapusta, dania smażone, rośliny strączkowe).

Przed treningiem siłowym ważne jest, aby dostarczyć organizmowi odpowiednich składników odżywczych, które zapewnią energię i wspomogą pracę mięśni podczas ćwiczeń. Poniżej znajdziesz ogólne zalecenia co do posiłku przed treningiem siłowym:

Dobry posiłek przed treningiem siłowym, jedzony 2-3 godziny przed nim powinien zawierać wszystkie te składniki. Natomiast taki zjadany niemal bezpośrednio przed ćwiczeniami, wystarczy że będzie zawierał węglowodany i białko.

Dieta treningowa - najlepszy jadłospis

Faza budowania masy bez zbędnego gromadzenia tkanki tłuszczowej wymaga zwiększenia kaloryczności diety o 10-20%, co oznacza zwiększenie kaloryczności dziennego menu o 300-500 kcal. Każdego dnia trzeba zadbać o to, aby dostarczać sobie:

Na 30 minut przed treningiem na masę najlepiej będzie po prostu postawić na koktajl owocowy, który dostarczy energii do treningu – wystarczy zmiksować szklankę mleka z garścią owoców.

2-3 godziny przed treningiem spokojnie można zjeść np. bajgla z masłem orzechowym, czyli solidną porcję energii, oraz porcję białka i tłuszczu.

3-4 godziny przed treningiem posiłek powinien zawierać sporą porcję białka oraz tłuszczu i węglowodanów. Oto jak przygotować taki większy przedtreningowy posiłek zwiększający masę: obsmaż ryż z tofu lub mieloną wołowiną i zjedz z warzywami: papryką, marchwią, batatami i sosem zawierającym orzechy.

Przed ćwiczeniami cardio najbardziej istotne jest dostarczenie organizmowi węglowodanów, zwłaszcza jeśli trening czy wysiłek ma trwać pond 90 minut. Ładowanie węglowodanami ma na celu maksymalizację zapasów glikogenu w mięśniach. Po co się to robi? Żeby zmęczenie pojawiło się później (nawet o 20% później). Wyniki badań naukowych sugerują, że w przypadku długotrwałych lub przerywanych ćwiczeń trwających dłużej niż 90 minut sportowcy powinni spożywać nawet na 36-48 godzin przed takim wysiłkiem 10–12 g węglowodanów na każdy kg masy ciała w dziennym jadłospisie.

W przypadku ćwiczeń cardio trwających krócej niż 90 minut należy spożyć 7–12 g węglowodanów/kg masy ciała w ciągu poprzedzających wysiłek 24 godzin.

Przy krótszych i niezbyt intensywnych treningach nie ma potrzeby ładowania się węglowodanami, za to warto zadbać o zbilansowany jadłospis, zawierający wszystkie makroskładniki.

Na 1-2 godziny przed treningiem można zjeść normalny posiłek, np. obiadowy, ale może to być też np. sałatka z kurczakiem czy zupa krem z dyni z grzankami i pestkami dyni. Nie należy się przejadać, aby w momencie rozpoczęcia treningu żołądek nie być ciągle mocno wypełniony.

W ostateczności można nawet na 15 minut przed rozpoczęciem treningu wypić lub zjeść coś, co zawiera porcje szybkoprzyswajalnych cukrów – szklankę soku jabłkowego, zjeść żel energetyczny lub banana itp.

Obowiązują tu zasady dotyczące tego, co jeść przed treningiem cardio lub przed treningiem siłowym. W menu przed ćwiczeniami siłowymi dobrze umieścić wysokobiałkowe produkty w towarzystwie węglowodanów, a w menu przed treningiem cardio ważniejsza będzie obecność węglowodanów niż białka.

Co jeść przed treningiem wieczornym? Oto kilka propozycji:

Pamiętaj, aby posiłek zjeść w przedziale czasowym 2-3 godziny przed treningiem, a na pewno nie później niż godzinę przed wysiłkiem, ale wtedy trzeba już ograniczyć wielkość posiłku, aby nie obciążył żołądka. Szybką, małą przekąskę można na szybko wrzucić do żołądka nawet 15 minut przed wysiłkiem.

Optymalna pora na jedzenie przed ćwiczeniami to 2-4 godziny przed treningiem, gdyż jest to najlepszy czas na strawienie pokarmu. Jednak przestrzeganie pór posiłków jest zależne od planu dnia i godzin, w których się trenuje.

Stwierdzono, że wydolność podczas ćwiczeń trwających 35-40 minut, o intensywności od umiarkowanej do wysokiej, poprawia się po zjedzeniu niskotłuszczowego posiłku o umiarkowanie wysokiej zawartości węglowodanów.

Testowani ochotnicy byli w stanie biec znacznie dłużej niż ci, którzy zjedli posiłek więcej niż 4 godziny przed testem. Jeśli pozostawisz zbyt długi odstęp pomiędzy posiłkiem i treningiem wydolnościowym, grozi ci hipoglikemia (zbyt niski poziom glukozy we krwi), która na pewno obniży twoją wydolność.

Poniżej po kilka propozycji posiłków, które warto zjadać przed treningami cardio, siłowymi lub po nich, gdy odbyły się wieczorem. Pierwsze dostarczą niezbędnych składników i energii, te wieczorne posiłki „wyciszą” organizm i ułatwią zaśnięcie, odżywiając przy tym ciało po wysiłku.

Przykłady posiłków przed treningiem cardio:

Przykłady posiłków przed treningiem siłowym: