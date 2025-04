W czasie zimowych miesięcy bardzo często rezygnujemy z treningów. Nie mamy siły i ochoty wychodzić spod ciepłego koca, nie wspominając nawet o wyjściu na siłownię. Jednak warto się zmobilizować i iść na trening. Twoje ciało będzie ci za to wdzięczne. Dlaczego? Zobacz, co się dzieje z organizmem, gdy zrezygnujesz z siłowni na 30 dni.

1. Serce inaczej pracuje

Po 4 dniach rezygnacji z ćwiczeń aerobowych serce zaczyna pracować trochę inaczej. Jest spore prawdopodobieństwo, że zauważysz u siebie duszności lub zadyszkę.

Jeżeli nie masz czasu lub motywacji do ćwiczeń, to wprowadź jak najwięcej aktywności w swoje codzienne życie. Zacznij wchodzić po schodach, chodź na długie spacery z psem i staraj się wysiadać przystanek wcześniej i resztę drogi do pracy lub domu pokonuj pieszo.

2. Mięśnie stają się leniwe

Mięśnie utrzymują swoją siłę od 7 do 14 dni. Więc tak naprawdę masz ok. 2 tygodni na ewentualne manewry i lenistwo. Po tym czasie zaczynają słabnąć, a ty tracisz to, co udało się wypracować podczas wyczerpujących treningów.

Warto jednak mieć na uwadze, że istnieje coś takiego jak pamięć mięśniowa. Dlatego możesz mieć problem z pierwszą wizytą na siłowni, a ciężary, które podnosiłaś do tej pory, mogą być trochę cięższe niż zazwyczaj, ale bez obaw... sytuacja szybko wróci do normy.

3. Tracisz motywację

W czasie regularnych treningów ciało cały czas się zmienia. Obowiązuje tutaj prosta zasada – widoczne efekty działają motywująco. Gdy przestajesz się ruszać, ciało również się zmienia, ale... na gorsze. To błędne koło, w które wpadamy zupełnie nieświadomie. A największym problemem, który powstaje w tym wypadku, jest spadek motywacji. Im dłużej unikasz ćwiczeń, tym trudnej jest do nich wrócić.

Gdy pierwszy raz po dłuższej przerwie idziesz na trening, to daj z siebie 70%. Nie ćwicz na 110%, bo następnego dnia najprawdopodobniej nie wstaniesz z łóżka. Daj sobie 2 tygodnie na pełny powrót do formy.

4. Ciało domaga się ruchu

Organizm przyzwyczajony do regularnej aktywności fizycznej będzie się jej domagało, gdy przestaniesz ćwiczyć. Zmęczenie, senność i brak energii to tylko nieliczne sygnały wysyłane przez doskonale zaprojektowaną maszynę, którą jest ludzki organizm. Spróbuj nie ćwiczyć przez 30 dni i sama zobaczysz różnicę.

