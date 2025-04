Wzmocnione mięśnie i talia osy



Taniec brzucha, zwany oryginalnie raqs sharqi, tańcem orientalnym lub wschodnim, kojarzy się ze zmysłowym ruchem brzucha, bioder i ramion, lecz w taniec zaangażowane jest tak naprawdę całe ciało. W tańcu brzucha pracują wszystkie mięśnie – od głowy, szyi i ramion po plecy, brzuch, klatkę piersiową i nogi. Mięśnie ciała na przemian rozluźniają się i napinają, co nie pozostaje obojętne dla sylwetki. Ósemki, shimmy, wielbłąd i obroty miednicą doskonale rzeźbią typowo kobiece partie ciała – brzuch, biodra, pośladki i uda.

Regularny taniec brzucha pozwala uzyskać wyraźne wcięcie w talii, wzmocnić mięśnie brzucha i zaokrąglić linię bioder oraz wzmocnić mięśnie nóg, grzbietu i ramion. Bezkształtna do tej pory sylwetka nabiera wyraźniejszego kształtu, staje się bardziej kobieca i seksowna. Przy odpowiednim układzie, taniec brzucha może być pomocny w poprawianiu kształtów u różnych typów figury, przede wszystkim klepsydry i gruszki.

Taniec brzucha nie zastąpi jednak ćwiczeń siłowych. Po zwykłym kursie raczej nie można spodziewać się idealnie wyrzeźbionych mięśni brzucha, ud czy pośladków, lecz na pewno można je uelastycznić i wzmocnić. Żeby osiągnąć wymarzony płaski brzuch i jędrne pośladki, warto jednocześnie uprawiać taniec brzucha i fitness – wyćwiczone na siłowni mięśnie brzucha ułatwiają opanowanie podstawowych figur w tańcu.

Taniec na bolące plecy



Taniec brzucha może mieć zbawienny wpływ na bolące plecy, lędźwie i kręgosłup. Na co dzień spięte i przygarbione plecy niekorzystnie wpływają na stan kręgosłupa. Falowanie ciałem i koliste ruchy miednicą pomagają rozgrzać i rozluźnić mięśnie przykręgosłupowe oraz poprawić krążenie we wszystkich partiach pleców. Nie jest to jednak forma ruchu wskazana dla osób ze zwyrodnieniami kręgosłupa i dyskopatią, dlatego przed kursu należy skonsultować się z lekarzem.

Shimmy na oponkę i boczki



Shimmy to figura taneczna polegająca na szybkim potrząsaniu miednicy lub biustem. Szybkie ruchy miednicy wprawiają w drżenie brzuch i biodra, dając podobny efekt jak pas wibracyjny. Opanowanie tej figury do perfekcji zaowocuje pozbyciem się tłuszczyku z tych okolic i poprawienie krążenia w obrąbie tułowia. Także wielbłąd, czyli falujące ruchy brzucha, pozwalają na pozbycie się spalenie niechcianych fałdek. Figury muszą być jednak wykonywane regularnie z dużą intensywności, by oponka w końcu „drgnęła”.

Shimmy i wielbłąd nie zastąpią wprawdzie treningu aerobowego w siłowni, lecz jak każda forma ruchu na pewno pomogą pozbyć się trochę tłuszczyku.

Taniec dla przyszłych mam



Cenną korzyścią płynącą z regularnego uprawiania tańca brzucha jest wzmacnianie mięśni dna miednicy, które biorą udział w porodzie. Dzięki odpowiedniemu kontrolowaniu pracy mięśni, poród przebiega sprawniej i jest mniej bolesny. Poza tym wzmocnione mięśnie miednicy, w tym Kegla, gwarantują intensywniejsze doznania erotyczne.

Taniec pobudzający zmysły



W tańcu brzucha nie do przecenienia są przede wszystkim korzyści duchowe. Taniec brzucha to rodzaj terapii rozweselającej - szalejące podczas tańca endorfiny mają zbawienny wpływ na babską psychikę, dodają wigoru, radości i sprawiają, że łatwiej akceptujemy wystający brzuszek czy zbyt krągłe bioderka. Falujące ciało staje się boskie, seksowne i ponętne. Pełne kształty nareszcie stają się atutem i znoje walki z fałdkami idą w słodkie zapomnienie.

Nauka tańca brzucha ma przede wszystkim na celu pokochanie własnego ciała i dostrzeżenie olbrzymiego potencjału jaki w nim drzemie. Kobiety uprawiające taniec brzucha są bardziej świadome własnej wartości, pewne swojego ciała i czują się atrakcyjne seksualnie, a to z kolei przekłada się na lepszą jakość życia erotycznego. Dzięki raqs shaqi każda z nas może poczuć się w pełni atrakcyjną kobietą, niezależnie od noszonego rozmiaru.

