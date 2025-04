Chłód za oknami zwiastuje niechybne nadejście jesieni, a zaraz po niej zimy. Najbardziej cieszy to te z nas, które upodobały sobie formy aktywności fizycznej związane ze śniegiem i lodem. Ale przecież na nartach możemy jeździć przez cały rok, nawet w środku wakacji. I nie jest to przykład najbardziej zaskakujący – sport w dzisiejszych czasach nie zna pojęcia bariery atmosferycznej.



Mistrzowski przykład

Żar leje się z nieba – termometry wskazują ponad trzydziestostopniowe upały. Na stromej drodze asfaltowej, ubrana w nartorolki, wzniesienie pokonuje Justyna Kowalczyk. Szlifuje w ten sposób formę na zbliżający się cykl zawodów o Puchar Świata w biegach narciarskich. Takie obrazki z prędkością błyskawicy obiegły stacje telewizyjne, które zachwycały się siłą woli naszej mistrzyni.

To właśnie medalistka olimpijska, pochodząca z Kasiny Dolnej, otworzyła oczy naprawdę wielu osobom, pokazując, że pogoda nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody, by uprawiać swoją ulubioną dyscyplinę sportu. Choć można łatwo stwierdzić, że takiego zachowania Justyny wymagał wręcz jej zawód, najważniejszy przekaz był ukryty między wierszami – wystarczą tylko chęci, by realizować swoją pasję i dbać o formę. Każda z nas może zrobić to samo.

Sport sezonowy to przeszłość

Jazda na łyżwach nierozerwalnie kojarzy się nam z zimą i siarczystym mrozem. A przecież łatwo znaleźć pełnowartościowy zamiennik dla ślizgania się po tafli lodu. Najlepszą alternatywą zastępującą łyżwy, praktykowaną przez całe rzesze osób, są rolki. Obwodnice większych miast, takich jak Gdańsk, Poznań, Wrocław czy Warszawa są oblegane przez rolkarzy, mknących wytyczonymi trasami rowerowymi, idealnie nadającymi się do szybkiej, przyjemnej jazdy.



Podobnie jest ze wspinaczką górską. Większości z nas kojarzy się z górami i zimą, ale obecnie i to się zmienia – jeśli lubisz się wspinać, przeszkodą nie powinno być nawet mieszkanie na wybitnie nizinnym terenie – gdzieś w pobliżu z pewnością znajduje się ośrodek ze ścianką wspinaczkową.

Wspinaczkowa mapa Polski jest naszpikowana miejscami, gdzie pod okiem instruktorów można szlifować formę i wzmacniać swoją kondycję.

W Krakowie funkcjonuje zbierające świetne recenzje Centrum Wspinaczkowe Forteca, które oprócz kursów wysokościowych i wielu sekcji wspinaczkowych oferuje nawet skoki ze spadochronem. W Poznaniu możesz się z kolei powspinać przy okazji wyjścia do kina – w centrum wspinaczkowym Avana mieszczącym się w multipleksie Kinepolis. Natomiast w Nowej Rudzie, w październiku tego roku, zostanie oddana najwyższa w Polsce sztuczna ściana do wspinaczki, mająca aż 59 metrów wysokości. Odważyłabyś się ją zdobyć?

Snowboard i narciarstwo miejskie

Każda z nas, która namiętnie zakłada narty lub deskę snowboardową, doskonale wie, jak wspaniale ten sport kształtuje sylwetkę i ile zabawy ze sobą niesie. Teraz nie trzeba nawet planować eskapad w góry, by zjechać z uśmiechem na ustach ze stoku. Specjalnie dla tych z nas, które uwielbiają zimowe szaleństwa, otwarto miejskie stoki narciarskie, które stają się powoli stałym elementem krajobrazu większych polskich miast.

Jeśli mieszkasz w Warszawie, odwiedź Górkę Szczęśliwicką, niezależnie czy ochota na szusowanie najdzie Cię w czerwcu, czy styczniu. Udostępniono tam stok o łącznej długości 227 metrów. W Sopocie, na Łysej Górze, znajduje się zaś najwyższy stok wchodzący w skład zabudowy miejskiej, mający aż 110 metrów wysokości. Natomiast na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie przygotowano trasę liczącą aż pół kilometra długości.

Bogatą ofertą kusi także poznańska Malta Ski, zlokalizowana w kompleksie rekreacyjnym nad Jeziorem Maltańskim. Z centrum miasta dojdziesz tam w kilkanaście minut. Oprócz stoku miejskiego, czynnego przez cały rok, Malta oferuje takie atrakcje jak zjazdy górskie na pontonach, letni tor saneczkowy, całoroczna kolejka górska, minigolf czy bowling. Teren Malty to też idealne miejsce na spokojniejszą rekreację. Dla pań, które nie mogą sobie pozwolić na pokonywanie stromego stoku, świetną alternatywą może okazać się popularny nordic walking. Dwa kijki w dłonie i ruszamy w trasę.

Doznaj nieznanego

Jeśli jesteś poszukiwaczką nowych wrażeń i lubisz adrenalinę, bez problemu znajdziesz dla siebie rożne wariacje innych sportów. Może zainteresuje Cię podwodny hokej? Dyscyplina, stworzona na potrzeby ćwiczeń płetwonurków w latach 50. ubiegłego wieku, zdobyła już duży rozgłos. Jej starsi bracia, hokej na lodzie i hokej na trawie, nie muszą się wstydzić za swoje młodsze rodzeństwo. Co dwa lata są nawet rozgrywane mistrzostwa świata w podwodnym strzelaniu krążkiem do bramki!

Co z kolei, jeśli lubujesz się w żegludze i z chęcią spędzasz czas na pokładzie statku, a zamarznięta tafla wody Ci to uniemożliwia? Odpowiedzią na ten problem jest yachting, dyscyplina, która pozwala nam żeglować, czy wręcz ślizgać się po zamarzniętych akwenach wodnych. W Norwegii, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, ale również i w Polsce jest coraz więcej amatorów zimowego łapania wiatru w żagle. Na bojerach, bo tak nazywają się specjalnie przystosowane łodzie do żeglugi lodowej, można bez problemu „popływać” w Giżycku lub na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.





Jak widać, każda z nas może znaleźć sport dla siebie, nie ograniczając się panującą porą roku. Bycie fit jest w modzie, a dla naszego ciała to najlepsza możliwa informacja. Nie szukaj więc wymówek! Jeśli chcesz uprawiać swój ulubiony sport przez cały rok, nic nie stoi na przeszkodzie.



