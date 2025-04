Chcesz zacząć chodzić, ale nie masz pojęcia, jakich butów potrzebujesz? Z naszymi podpowiedziami trening z kijkami będzie przyjemny i skuteczny! Bo dobre obuwie do ćwiczeń to podstawa.

Zobacz nasze propozycje butów do nordic walking i wybierz najlepszą dla siebie. Dzięki temu unikniesz kontuzji, na które jesteś narażone podczas chodzenia po twardym podłożu.

Nordic walking - jak chodzić?

Nordic walking z trenerem

Jak chodzić z kijkami?

1 z 20 Buty do Nordic Walking, adidas, cena ok. 260 zł

2 z 20 Buty do Nordic Walking, New Balance, cena ok. 260 zł

3 z 20 Buty do Nordic Walking, Asics, cena ok. 249 zł

4 z 20 Buty do Nordic Walking, Saucony, cena ok. 350 zł

5 z 20 Buty do Nordic Walking, Asics, cena ok. 380 zł

6 z 20 Buty do Nordic Walking, Nike, cena ok. 349 zł

7 z 20 Buty do Nordic Walking, Asics, cena ok. 199 zł

8 z 20 Buty do Nordic Walking, Saucony, cena ok. 379 zł

9 z 20 Buty do Nordic Walking, adidas, cena ok. 250 zł

10 z 20 Buty do Nordic Walking, adidas, ok. 300 zł

11 z 20 Buty do Nordic Walking, Alpina, cena ok. 185 zł

12 z 20 Buty do Nordic Walking, Puma, cena ok. 269 zł

13 z 20 Buty do Nordic Walking, New Balance, cena ok. 380 zł

14 z 20 Buty do Nordic Walking, Salomon, cena ok. 440 zł

15 z 20 Buty do Nordic Walking, Salomon, cena ok. 349 zł

16 z 20 Buty do Nordic Walking, Reebok, cena ok. 200 zł

17 z 20 Buty do Nordic Walking, Puma, cena ok. 300 zł

18 z 20 Buty do Nordic Walking, The North Face, cena ok. 300 zł

19 z 20 Buty do Nordic Walking, Salomon, cena ok. 269 zł