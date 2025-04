Jeździectwo to elegancki sport, do którego potrzebne jest specjalne obuwie. Ma ono jednak nie tylko dobrze wyglądać, a przede wszystkim być wygodne i bezpieczne. Jak wybrać buty do jazdy konnej, by były dostosowane do potrzeb jeźdźca?

Na samym początku jeździeckiej przygody wiele osób jeździ nawet w zwykłych tenisówkach. Nie ma co się dziwić – zakup sprzętu jeździeckiego to spory wydatek i warto najpierw zastanowić się, czy to na pewno jest sport, który chce się uprawiać. Ważne, by buty jeździeckie były kryte (odpadają więc klapki i sandały) oraz miały w miarę twardy czubek, na wypadek, gdyby koń nastąpił na stopę.

Buty do jazdy konnej nie mogą mieć też wysokiego obcasa, muszą mieć w miarę gładką podeszwę (nie mogą mieć protektora) oraz nie mogą być zbyt szerokie w palcach. Wszystkie te czynniki mogą spowodować, że stopa zaklinuje się w strzemieniu, a to może prowadzić do poważnego wypadku.

fot. Adobe Stock

Na dłuższą metę zwykłe buty nie zdają jednak w jeździe konnej egzaminu i warto pomyśleć o profesjonalnym obuwiu. Buty jeździeckie są specjalnie dostosowane do tego sportu, nie ma więc mowy, by stwarzały zagrożenia, które mogą pojawić się w przypadku innego obuwia. Jakie wybrać najlepiej?

Krótkie buty jeździeckie są też nazywane sztybletami. To idealne buty do jazdy konnej dla dzieci – łatwo się je zakłada, są wygodne, a przede wszystkim – mają bardzo przystępne ceny. Ten argument jest szczególnie ważny, biorąc pod uwagę fakt, jak szybko rosną dzieci i jak często należy wymieniać buty.

Do sztybletów konieczne jest noszenie czapsów, które chronią łydki przed obtarciami i innymi urazami.

Gumowe

Najtańszą opcją są z pewnością sztyblety z gumy, czyli nic innego jak krótkie kalosze. Te buty są wygodne i nie rozklejają się od wody, której zawsze pełno przy pracy z końmi (nie mówiąc już o tym, że nadadzą się też na co dzień do chodzenia po mieście w deszczowy dzień). Nie pracują jednak razem ze stopą, co może sprawić, że po dłuższym czasie będą obcierać, a w gorące dni stopa może się w nich mocniej pocić.

Skórzane lub z eko-skóry

Nieco droższe są sztyblety wykonane ze skóry lub skóry ekologicznej, jednak te mają znacznie więcej zalet. Ich materiał dopasowuje się do nogi, dzięki czemu nie obcierają i są dużo wygodniejsze od gumowych odpowiedników. Wyglądają też o wiele bardziej elegancko.

W przypadku sztybletów ze skóry i eko-skóry warto jednak pamiętać o prawidłowej pielęgnacji i użytkowaniu. Te buty do jazdy konnej nie nadają się do skakania po kałużach, a do tego trzeba regularnie je konserwować.

Długie, bardzo eleganckie oficerki to już o wiele większy wydatek. Ten rodzaj butów do jazdy konnej jest najczęściej wybierany wśród zawodników naprawdę wysokiej rangi, ponieważ wygląda najefektowniej i najbardziej profesjonalnie. Jest też najdroższy – skórzane oficerki dobrej jakości to koszt około 1000 złotych, a porządne wysokie buty ze skóry ekologicznej wcale nie są o wiele tańsze.

Kalosze gumowe

Tańszą alternatywą dla skórzanych oficerek są oficerki gumowe. Kosztują nawet poniżej 100 złotych, a z daleka czasem ciężko je odróżnić od tych prawdziwych. Mają jednak tę samą wadę co gumowe sztyblety – nie pracują razem z nogą, a to ważne w butach jeździeckich. Są jednak dobre dla juniorów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w jeździeckim świecie.

Sztyblety i oficerki są doskonałe na wiosnę, lato i wczesną jesień, ale gdy temperatura spada coraz bardziej (często odwrotnie proporcjonalnie do zapału), o ile nie są ocieplane, czyli nie mają dodatkowej warstwy polaru lub futerka, nie zdadzą egzaminu. Na zimowe miesiące warto zainwestować w specjalne termobuty, czyli grube jeździeckie buty, które doskonale ogrzewają nogi podczas jazdy konnej.

Chociaż są ocieplane i grube, to nie są na tyle szerokie, by blokować stopę w strzemieniu. Dodatkowo pełnią funkcję butów i czapsów – nie trzeba się więc martwić o dopasowanie dodatkowego sprzętu.

