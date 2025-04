Zastanawiasz się nad kupnem obuwia, które przyda ci się do ćwiczeń aerobowych na sali? Jeśli tak, dobrze trafiłaś! Prezentujemy przegląd najmodniejszych 25 par butów do fitnessu, które znajdziesz w niemal wszystkich sklepach sportowych.

Masz w czym przebierać! Poza uniwersalnymi modelami w stonowanych kolorach, najmodniejszymi na lato okazują się te z akcentami w kolorach fluo. Sama zdecyduj, które wybierasz i wyróżniaj się podczas treningu!

Zapraszamy!

1 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 279 zł

2 z 25 Buty do fitnessu, adidas, cena ok. 309 zł

3 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 299 zł

4 z 25 Buty do fitnessu, New Balance, cena ok. 399 zł

5 z 25 Buty do fitnessu, Reebok, cena ok. 199 zł

6 z 25 Buty do fitnessu, adidas, cena ok. 379 zł

7 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 449 zł

8 z 25 Buty do fitnessu, Reebok, cena ok. 309 zł

9 z 25 Buty do fitnessu, New Balance, cena ok. 399 zł

10 z 25 Buty do fitnessu, adidas, cena ok. 199 zł

11 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 249 zł

12 z 25 Buty do fitnessu, Reebok, cena ok. 269 zł

13 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 179 zł

14 z 25 Buty do fitnessu, New Balance, cena ok. 379 zł

15 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 449 zł

16 z 25 Buty do fitnessu, New Balance, cena ok. 379 zł

17 z 25 Buty do fitnessu, adidas, cena ok. 349 zł

18 z 25 Buty do fitnessu, adidas, cena ok. 349 zł

19 z 25 Buty do fitnessu, New Balance, cena ok. 379 zł

20 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 199 zł

21 z 25 Buty do fitnessu, Reebok, cena ok. 199 zł

22 z 25 Buty do fitnessu, Nike, cena ok. 239 zł

23 z 25 Buty do fitnessu, Reebok, cena ok. 389 zł

24 z 25 Buty do fitnessu, adidas, cena ok. 349 zł