Buty taneczne dopasowuje się do podstawowych stylów tanecznych. Czym różnią się od „zwykłych” butów wizytowych? Otóż nie tylko wyglądem, ale i konstrukcją.

Jakie buty wybrać do tańców latynoamerykańskich i salsy?

Jeśli szukasz pierwszych butów do tańca, zacznij właśnie od obuwia, w którym tańczy się sambę, cza-czę, rumbę, pasodoble, jive, czy salsę. W takich butach można także ćwiczyć tańce standardowe, podczas gdy odwrotny układ będzie bardzo trudny.

Buty do tańców latynoamerykańskich odkrywają palce, a zakrywają pięty. Trwalsze będzie obuwie skórzane, ale tańsze (i popularniejsze) są buty pokryte satyną. Zapina się je na podbiciu lub w kostce. Wysokość obcasa zależy od indywidualnych preferencji i może mieć od 4 do 9 cm.

Początkujące tancerki powinny wybierać niższe i grubsze obcasy (typu „cuban”). Nieco bardziej doświadczone mogą zdecydować się na typ „flare”, podczas gdy cieniutkie obcasy typu „slim” polecamy jedynie zaawansowanym tancerkom. Buty do tańców latynoskich powinny mieć kolor cielisty, przy czym prawidłowo odcień dopasowuje się do karnacji tancerki.

Jakie buty wybrać do tańców standardowych?

Dla pań buty do tańców towarzyskich są zazwyczaj parą drugiego wyboru, kupowane z myślą o startach w turniejach (do treningów buty typu „latin” są wystarczające). Buty do tańców standardowych mają postać klasycznych czółenek.

Obuwie to ma zakryte palce, zakryte pięty i najczęściej jest pokryte satyną. Powinno mieć pasek do zapinania w podbiciu. Obcasy w standardzie są zazwyczaj nieco niższe niż do łaciny – nie powinny być wyższe niż 7 cm.

Warto zwrócić uwagę, że przy mierzeniu butów do tańców standardowych, palce przy obciążonej stopie nie mogą dotykać wewnętrznych zakończeń czubków buta. Jeśli zabraknie odrobiny wolnego miejsca, w czasie tańca palce będą uciskane.

Jakie buty wybrać do tanga?

Choć tango zalicza się do tańców standardowych, buty do tanga stanowią oddzielną kategorię.

Stylistyka takiego obuwia nawiązuje do klasycznych butów wizytowych.

Klasycznym połączeniem jest tutaj czerń i czerwień. Buty taneczne do tanga poznamy także po wysokich, lakierowanych szpilkach.

na podstawie informacji prasowej Sensatiano