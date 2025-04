Burpees: to ćwiczenie wyszczupla, wzmacnia i buduje kondycję w tym samym czasie

Burpees to ćwiczenie fitness, którego nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego fizjologa dra Royala H. Burpee. On je opracował w celu testowania zwinności, siły i kondycji swoich pacjentów. Burpee to połączenie w jedno zadanie ruchowe trzech ćwiczeń: przysiadów, pompki i podskoku, które stanowi dla ciała nie lada wyzwanie.