Bungee fitness wywodzi się z Azji. To grupowe zajęcia, na których osoby ćwiczące przymocowane są do elastycznych lin, podobnych do tej, którą wykorzystuje się przy skokach bungee. Drugie końce lin zamocowane są do sufitu. Bungee fitness tylko wygląda tak niewinnie, jakby nie trzeba było się w ogóle wysilać. Mięśnie pleców i brzucha muszą być cały czas napięte, inaczej trudno „dogadać” się z liną. Kondycyjnie to wymagający rodzaj fitnessu. Łączy elementy treningu cardio z ćwiczeniami siłowymi.

Reklama

Spis treści:

Celem treningu bungee fitness jest wzmocnienie wszystkich partii mięśniowych. Najintensywniej pracują: mięśnie brzucha i pleców odpowiedzialne za stabilizację pozycji ciała. Wzmacniany jest cały gorset mięśniowy stabilizujący kręgosłup. Bungee fitness skutecznie buduje też świadomość ciała, czyli odczuwanie własnego ciała w przestrzeni.

Główne zalety bungee fitness to:

Niskie obciążenie stawów. Dzięki działaniu elastycznych lin ciało jest częściowo odciążone, co zmniejsza obciążenie stawów, ścięgien i mięśni. Dlatego zajęcia Bungee Fitness, mimo że obfitują w podskoki, są zaliczane do zajęć low impact, czyli mało obciążających stawy. Wzmacnianie mięśni. Na zajęciach wykonywane są różne ruchy, które angażują wiele mięśni jednocześnie, przyczyniając się do ich wzmacniania i ukształtowania. Poprawa koordynacji i równowagi. Wykonując ćwiczenia w zawieszeniu, uczestnicy muszą skupić się na utrzymaniu ciała w konkretnej pozycji, co przyczynia się do lepszego panowania na d ciałem (równowaga i koordynacja ruchów właśnie). Kardio i spalanie kalorii. Dynamiczne ruchy wykonywane w czasie treningu bungee fitness zapewniają podwyższone tempo serca, szybsze spalanie kalorii i poprawę wydolności układu krążenia. Radość i zabawa. Zajęcia bungee fitness są pełne energii i ruchu. Ćwiczenia bardziej przypominają zabawę niż trening, ale jednocześnie mogą być wyzwaniem. To sprawia, że zajęcia dają bardzo dużo satysfakcji.

„Na zajęcia bungee fitness może przyjść każdy. Nie trzeba być super wytrenowanym” – twierdzi Agnieszka Szaniawska właścicielka warszawskiego klubu Just Jump Fitness i instruktorka bungee fitness.

Agnieszka Szaniawska podkreśla, że na bungee fitness najlepiej wybrać się mając przynajmniej minimalne doświadczenie w fitnessie. Przeszkodą nie jest nadwaga! Osobom z nadprogramowymi kilogramami ćwiczenie w uprzęży, z podpiętą liną może wręcz pomagać wykonywać niektóre ćwiczenia.

Na 2 godziny przed zajęciami nie można jeść! Pełny żołądek może się buntować przy tak częstej zmianie pozycji. Bungee fitness nie jest także wskazany dla osób, które mają problemy z błędnikiem, cierpią na dyskopatię czy kobiet w ciąży.

Nie obawiaj się, że nie będziesz wiedziała, jak się poruszać. Instruktorka wszystko dokładnie tłumaczy i pokazuje każdą pozycję, a lina jest wyregulowana tak, że uderzenie o ziemię jest w zasadzie niemożliwe.

fot. Dla kogo jest Bungee Fitness/ Just Jump Fitness

Sprzęt stosowany do bungee fitness jest bezpieczny i musi uzyskać specjalny certyfikat. Długość liny i ich liczba tuż przed zajęciami dopasowywana jest do wzrostu i masy ciała każdego ćwiczącego.

Przed zajęciami i przed przypięciem do liny zakłada się na swój własny strój sportowy neoprenowe spodenki, a pod spodenki specjalne przyczepiane na rzepy poduszeczki ochronne na kolce biodrowe – po to, by uprząż, do której doczepiona jest lina, nie uwierała za mocno. Dopiero na te specjalne spodenki zakłada się uprząż mocowaną do liny. Instruktor każdego uczestnika zajęć doczepia do liny, dopasowując jej parametry indywidualnie do wzrostu i masy ciała.

Nowy zestaw: lina, uprząż i niezbędne do jej montażu akcesoria kupić można od ok. 600 zł, ale potrafi też kosztować ok. 1000 zł.

Zajęcia bungee fitness kosztują podobnie jak jednorazowe wejście na siłownię – ok. 40-50 zł za jednorazowy udział w zajęciach.

Jeśli chodzi o karnety, to jeden z fitness klubów, który oferuje zajęcia Bungee Fitness, przy cenie za wejściówkę 50 zł oferuje:

4 wejścia za 160 zł,

8 wejść za 240 zł,

12 wejść za 300 zł,

16 wejść za 320 zł.

„Obawiałam się, że będę jedynym >>żółtodziobemZanim zaczęłyśmy uczyć się poszczególnych ruchów, każda z nas miała chwilę za oswojenie się z liną, pobujanie, wyczucie jak pracuje i jak napięcie mięśni ciała wpływa na kontrolę ruchu liny. No i zaczęło się…

Jakaż to była zabawa, gdy zaczęłyśmy „fruwać”. Unosiłam się z ręką wysuniętą przed siebie niczym superwoman, wykonywałam pompki w podskoku (normalnie nie dałabym rady) i obracałam się jak baletnica wokół liny!

Z zajęć wyszłam na miękkich, galaretowatych nogach, cała mokra, jak po prysznicu. Jaka ja byłam zadowolona! Naładowana endorfinami, rozgadana wracałam do domu, a następnego dnia… bolały mnie wszystkie mięśnie. Bungee fitness angażuje takie partie, o istnieniu których nie miałam pojęcia. Najbardziej ucierpiało krocze od uprzęży, ale to kwestia przyzwyczajenia. Dwa dni później, gdy przestało boleć, byłam już gotowa na kolejne zajęcia!”

Treść artykułu pierwotnie opublikowała Barbara Dąbrowska 12.07.2018 r.

Reklama

Czytaj także:

Jak zacząć ćwiczyć w klubie fitness

17 mitów na temat klubów fitness

Najlepsze ćwiczenia dla początkujących