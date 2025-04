Boogie woogie to rodzaj muzyki popularny w latach 20. ubiegłego stulecia. Powstał w środowisku afro-amerykańskim w latach 70. XIX wieku w Teksasie w USA. Ma wiele wspólnego z bluesem i ragtime, od których pochodzi. Ale boogie woogie to też bardzo widowiskowy i piekielnie szybki taniec.

Reklama

Spis treści:

Boogie woogie to styl muzyczny i taneczny wywodzący się z muzyki bluesowej i jazzowej. Jest to także nazwa tańca, który jest wykonywany do muzyki boogie woogie.

„Boggie woogie” nie sposób przetłumaczyć na język polski. Boogie – znaczy tyle co tańczyć, pląsać, a woogie jest nieprzetłumaczalne.

Muzyka boogie woogie

Muzyka boogie woogie charakteryzuje się szybkim tempem, dynamicznymi melodią i rytmicznym graniem na pianinie. Jest to styl muzyczny, który narodził się w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Pianiści boogie woogie, tacy jak Albert Ammons, Meade "Lux" Lewis i Pete Johnson, byli znani z wykonywania energetycznych i zmiennych improwizacji na fortepianie.

Muzyka boogie woogie zwykle grana jest na pianinie. Często gra dwóch albo trzech pianistów, którym akompaniuje gitara i inne instrumenty. Nierzadko muzyce towarzyszy śpiew. O ile blues oddaje różne emocje, to boogie woogie jest raczej muzyką taneczną. Do jej popularyzacji przyczynił się producent John Hammond. Dzięki niemu ten rodzaj muzyki doczekał się koncertów w sławnej Carnegie Hall. Od tego czasu muzycy grający swinga, zaczęli włączać do swojej twórczości beat boogie woogie.

W Europie muzyka ta i taniec boogie woogie pojawiły się w czasie trwania II Wojny Światowej. Związane to było z przybyciem na stary kontynent amerykańskich żołnierzy.

Taniec boogie woogie wywodzi się z rodziny tańców swingowych takich jak Lindy Hop, Charleston, Rock and Roll. Uznawany jest oficjalnie za najszybszy taniec towarzyski świata.

Boogie woogie tańczy się w parach. Jest to ruch bardzo dynamiczny, o dużym zakresie ruchów. Można go wykonywać także do rock'n'rolla. Aby go wykonywać trzeba mieć dobrą kondycję, gibkie ciało i sporą praktykę, najlepiej ze stałym partnerem.

Obecnie taniec ten zyskuje na nowo coraz większą popularność. Od 1990 roku w Polsce organizowane są mistrzostwa w tym stylu tanecznym. Zawody są bardzo widowiskowe, gdyż boogie woogie składa się z wielu figur niemal akrobatycznych. Dużo tu jest podrzutów partnerki, podskoków i podnoszeń.

Poniżej filmik YouTube boogie woogie z konkursu tanecznego, na którym świetnie słychać i widać szybkie tempo tańca:

Postawa i krok boogie woogie

W boogie woogie bardzo ważna jest postawa, która umożliwia bardzo dynamiczne poruszanie się:

ciężar ciała głównie na przednich częściach stóp,

zgięte nogi ,

, lekko wypięta pupa, górna część pleców wyprostowana,

sztywna rama górnej części ciała.

Krok podstawowy jest niemal identyczny jak w rock and rollu, a właściwie jump rocku.

Boogie woogie tańczy się w dwóch rytmach muzycznych:

wolnym: 28-32 wpm – interpretacja tańca jest bardzo swingująca, miękka,

– interpretacja tańca jest bardzo swingująca, miękka, szybkim: 48-52 wpm – interpretacja tańca jest tak dynamiczna, jak to tylko możliwe, z zachowaniem wyraźnej pracy nóg przez cały taniec.

fot. Taniec boogie woogie/ Adobe Stock, Lomb

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 4.10.2019 r.

Reklama

Czytaj także:

Salsa – style, muzyka, krok podstawowy

Zumba to połączenie tańca i fitnessu. Gwarantuje efekty i świetną zabawę

Spróbuj kizomby i daj się ponieść emocjom