Bodycombat to intensywny trening, który jest połączeniem treningu interwałowego ze sztukami walki - nie martwcie się szybko opanujecie podstawowe ruchy i będziecie mogły czerpać radość z ćwiczeń.

Musimy przyznać, że to bardzo wymagające zajęcia, ale dają wiele satysfakcji i pozytywnej energii. A kombinacja różnych sztuk walki (karate, taekwando, capoeiry, boksu i muy thai) sprawia, że pracujecie nad poprawą kondycji, a jednocześnie wzmacniacie mięśnie.

Jakie zalety ma trening bodycombat?

W czasie treningu możecie spalić sporą ilość kalorii (nawet do 750 kalorii w ciągu godziny), wyszczuplić sylwetkę i wzmocnić mięśnie. Dodatkowo zwiększacie wydolność serca i pojemność płuc, poprawiacie kondycję i koordynację, zwiększacie gęstość mięśni, poprawiacie postawę i zwiększacie pewność siebie.

Jak wyglądają zajęcia bodycombat?

Zajęcia zaczynają się rozgrzewką. W tym czasie poznajecie wszystkie podstawowe techniki uderzeń i kopnięć, a przy okazji rozgrzewacie mięśnie.

Bodycombat to zajęcia interwałowe o cyklicznie zmieniającej się intensywności. W czasie szybkich powtórzeń pracujecie nad kondycją i wytrzymałością, a w czasie sekwencji ciosów i kopnięć ćwiczycie siłę i precyzję. Są również nieco spokojniejsze momenty, które pozwalają złapać oddech i ćwiczyć koncentrację.

Na koniec czeka was jeszcze wzmacnianie mięśni brzucha (brzuszki w bodycombat to morderczy wysiłek) i chwila rozciągania, która jest bardzo potrzebna po tak intensywnym wysiłku.

Czy bodycombat jest dla każdego?

Boicie się, że nie dacie rady? Nigdy nie miałyście nic wspólnego ze sztukami walki? Ja też miałam takie obawy. Pierwsze zajęcia to badanie gruntu, na drugich jest już znacznie łatwiej, a każde kolejne to ogromna frajda (polecamy wybrać się na bodycombat po stresującym dniu w pracy).

Najczęściej można spotkać się z opinią, że to trening dla każdego. Ja się niestety z tym nie zgodzą. Bo trzeba mieć naprawdę niezłą kondycję, aby znieść to mordercze tempo. Więc raczej powiedziałabym, że to jest trening dla osób aktywnych fizycznie. Przysłowiowy "kanapowiec" wyzionie ducha i bardzo szybko się zniechęci!

Przed zajęciami koniecznie zasygnalizujcie trenerowi, że jesteście pierwszy raz, a on zwróci na was szczególną uwagę. Jeżeli nie będziecie dawały rady, to zaproponuje wam alternatywne ćwiczenia, które będą mniej skomplikowane. Osoby, które mają problemy ze stawami skokowymi, kolanowymi lub jakiekolwiek przeciwwskazania do intensywnego wysiłku powinny skonsultować się z lekarzem.

