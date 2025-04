Jesteście zmotywowane i chcecie schudnąć? Ćwiczycie codziennie i jesteście na diecie, a mimo to nie chudniecie? Najprawdopodobniej działacie pochopnie, brakuje wam dokładnego planu, diety i wiedzy na temat odchudzania. A to naprawdę nie jest trudne. Wystarczy pamiętać o rzeczach, których należy unikać w czasie treningów.

1. Nie jecie przed intensywnym kardio

Ludzie bardzo często uważają, że trening kardio najlepiej robić na pusty żołądek. Jednak mało osób pamięta, że takie postępowanie może sprawić, że nie będziecie miały sił na prawidłowe wykonywanie ćwiczeń. A chyba nie musimy wam przypominać, że prawidłowa technika jest najważniejsza.

Oczywiście nie namawiamy was do jedzenia obfitych posiłków, ale do zjedzenia czegoś drobnego – baton białkowy lub banan w zupełności wystarczy. Dzięki temu wasz trening kardio będzie bardziej efektywny. Jeżeli zaproponowane przez nas przekąski zupełnie wam nie odpowiadają, to same zobaczcie, co dla waszego organizmu będzie najlepsze.

2. Nie skupiacie się na intensywności treningu

To intensywność, a nie rodzaj ćwiczeń świadczy o przemianie materii. Dlatego znajdźcie trening odpowiedni dla siebie i dajcie z siebie wszystko. Bo nawet jeżeli robicie coś mało wymagającego, np. chodzicie na aerobik to róbcie to na 100%.

3. Myślicie, że więcej kardio oznacza więcej jedzenia

Gdy wracacie z treningu, nie sięgajcie w pierwszej kolejności po pączka, bo to, że ćwiczycie, nie oznacza wcale, że możecie więcej jeść. Jeżeli chcecie schudnąć, to nakład pracy włożony w spalanie kalorii musi być znacznie większy niż ilość energii dostarczanej z pożywieniem. Dopóki ilość spożytych kalorii jest większa od ilości kalorii spalonych, to nie zauważcie żadnych znaczących zmian. A to jest trudno osiągnąć na diecie bogatej w tłuszcze i cukry proste i uwierzcie nam, że nie ma znaczenia, jak dużo trenujecie. Ważną rzeczą, jest również fakt, że wiele osób przecenia ilość kalorii spalonych w czasie treningu.

4. Nie zwracacie uwagi na buty, w których ćwiczycie

Oczywiście nie będziemy wymagały, żebyście kupowały ubrania i buty najnowszej generacji, ale w przypadku treningów kardio, bardzo ważne jest prawidłowo dobrane obuwie. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku osób, które trenują intensywnie, bo to one są szczególnie narażone na bolesne kontuzje.

5. Nie macie celu

Zawsze powinnyście wiedzieć, co chcecie osiągnąć. Gdy macie plan gry, to maksymalnie wykorzystujecie czas przeznaczony na trening. Nie zastanawiacie się jakie ćwiczenie powinnyście teraz wykonać, tylko je robicie.

Jeżeli nie wiecie, co chcecie osiągnąć, znacznie szybciej tracicie motywację i zapał do intensywnego wysiłku. Jeżeli waszym celem jest noszenie spodni mniejszych o dwa rozmiary lub widoczne mięśnie na brzuchu, to szybciej osiągniecie swój cel, jeżeli będziecie miały dokładnie rozpisany plan treningowy.

6. Uważacie, że trening kardio trzeba wykonać rano

To kolejny mit, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Głosi on, że 20 minut treningu kardio, będzie w stanie przyspieszyć metabolizm na cały dzień. Oczywiście poranny trening, to świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Jednak to mit, że przyspiesza metabolizm i pomaga szybciej spalać tkankę tłuszczową. Tak więc nie ma sensu katować się treningiem z samego rana, jeżeli wolicie ćwiczyć wieczorem. Wyjdzie na to samo!

