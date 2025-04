Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeżeli regularnie chodzimy na siłownię lub fitness i przestrzegamy diety, to chcemy widzieć efekty takiego postępowania. Ich brak jest demotywujący nawet dla osób, które mają niezwykle silną determinację. Jeżeli taki stan rzeczy zaobserwowałaś u siebie, to najprawdopodobniej popełniasz któryś z tych błędy.

1. Trzymasz się ustalonego schematu

Jeżeli przez dłuższy czas wykonujesz te same ćwiczenia, to organizm najprawdopodobniej przyzwyczaił się wykonywanej aktywności i nie dlatego nie widzisz postępów.

Aby podkręcić metabolizm i zachować dobrą kondycję, powinnaś trzymać swoje ciało w ciągłej niepewności. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zapisz się na zajęcia grupowe lub ćwicz indywidualnie z trenerem, który doskonale, jak poprowadzić trening, aby uzyskać zadowalające efekty w krótkim czasie. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest w twoim zasięgu, to poszukaj w sieci filmów z treningami. Ja polecam dwie najpopularniejsze polskie trenerki - Ewę Chodakowską i Anię Lewandowską.

2. Nie robisz sobie przerwy

Najlepsze wyniki uzyskasz, gdy w pełni zaangażujesz się w reżim treningowy. Musisz jednak pamiętać, że organizm potrzebuje również czasu na regenerację. Jest to szczególnie ważne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, bo potrzebują więcej czasu na odpoczynek i odzyskanie sił.

3. Za mało jesz

Niestety nadal wiele osób wierzy, że trzeba głodować, aby schudnąć. Organizm potrzebuje pożywienia, aby przekształcić je w energię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeżeli ćwiczysz, jest ona jeszcze ważniejsze.

Aby zwiększać masę mięśniową, trzeba ćwiczyć, ale i jeść. Chude białko (pierś z kurczaka lub indyka) jest bardzo ważne zwłaszcza po treningu, a powolne uwalnianie energii z węglowodanów złożonych (brązowy ryż, pełnoziarniste pieczywo) jest istotne przed treningiem.

4. Nie masz motywacji

Zdrowa dieta i aktywność fizyczna to styl życia. Nie powinno się traktować tego jako stanu przejściowego. Jeżeli po zakończeniu diety wrócisz do starych przyzwyczajeń to prędzej, czy później, ale i tak odzyskasz utracone kilogramy.

Najtrudniejszy jest etap przejściowy, w którym uświadamiasz sobie, że osiągnęłaś wymarzony cel i trochę odpuszczasz. Początku pozwalasz sobie na tydzień dyspensy, a po tygodniu budzisz się z kilkoma dodatkowymi kilogramami. To również czas, gdy spada motywacja i powrót do aktywnego trybu życia jest bardzo ciężki. Nie pozwalaj sobie na takie odstępstwa. Kosztowało cię to już bardzo dużo wysiłku i nie zmarnuj tego.

5. Nie masz określonego celu

W odchudzaniu bardzo ważne jest, aby mieć cel. To on motywuje i sprawia, że się chce. Dlatego zdecyduj, co chcesz osiągnąć. Marzysz o płaskim brzuchu, zgrabnej pupie czy szczupłych nogach? Jeżeli już go określisz, to zacznij śledzić swoje postępy. Jak? Może raz na 2 tygodnie mierzyć obwody. To da ci bardzo dokładny obraz sytuacji, a nic nie mobilizuje bardziej niż mniejszy obwód w talii.

