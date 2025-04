Jaki biustonosz sportowy na zumbę i fitness?

Dynamiczna muzyka, szybkość ruchów i różnorodne układy - podczas tego typu aktywności biust przy źle dobranym staniku zmienia swoją pozycję. By zadbać o ścięgna, które "trzymają" go na miejscu, wybierz stanik sportowy wzmocniony o fiszbiny, które będą solidnie zabudowane. Jest to bardzo ważne, bowiem zbyt cienki materiał je zakrywający może sprawić, że w trakcie ćwiczeń będziemy odczuwać dyskomfort. Dodatkowo warto zadbać o to, by biust nie był przyciśnięty do klatki piersiowej - w granicach miseczki powinien mieć minimalny luz.

Co poza odpowiednim stanikiem? Strój na zumbę lub fitness powinien być dodatkowo wzbogacony o odpowiednie, antypoślizgowe obuwie, cienkie, niekrępujące ruchów legginsy i wygodne skarpety. Jeśli zainwestujesz w odpowiedni stanik sportowy, nie musisz zakładać żadnego t-shirtu. Tym bardziej, że coraz więcej biustonoszy występuje w pięknych, pastelowych lub jaskrawych kolorach.

Jaki biustonosz do biegania?

Jeśli chodzi o biustonosz, który sprawdzi się podczas joggingu, masz do wyboru dwie opcje. Pierwszą z nich jest stanik sportowy, w ramach którego biust będzie miał możliwość wykonywania ruchu w kształcie odwróconej ósemki. Oznacza to, że w czasie biegu nie możemy mieć go przyciśniętego do klatki piersiowej, a wręcz odwrotnie - w ramach miseczki biust powinien mieć możliwość krążenia wokół własnej osi. W przypadku biustonoszy dla biegaczek, najlepiej sprawdzi się model bezszwowy, z oddychającego materiału, z podwójnym zapięciem na wysokości łopatek i pleców.

Inną opcją dla kobiet uprawiających jogging są koszulki z wbudowanymi miseczkami. Taki rodzaj bielizny połączony z odzieżą wierzchnią jest uszyty z materiału doskonale odprowadzającego wilgoć, dzięki czemu nie odczuwamy dyskomfortu spowodowanego nadmiernym poceniem się podczas treningu.

Co poza odpowiednim stanikiem? Poza doborem bielizny, jeszcze przed rozpoczęciem treningów musimy zainwestować w porządne buty do biegania. To właśnie dzięki nim ryzyko kontuzji znacznie się zmniejsza, a trening zamiast przynosić szkodę - uzdrowi nasze ciało.

Jaki biustonosz do pływania?

Bardzo ważnym aspektem dotyczącym doboru kostiumu kąpielowego jest materiał, z którego jest wykonany oraz odpowiedni krój. Po pierwsze, każdy sportowy kostium kąpielowy powinien być zaopatrzony w szerokie ramiączka, które podczas ćwiczeń nie będą się "wrzynać" się w ramiona. Po drugie materiał powinien być na tyle elastyczny i dopasowany do sylwetki, by woda nie miała możliwości oderwania go od powierzchni ciała. Z tego względu najlepiej więc wybierać jednoczęściowe kostiumy kąpielowe, z wbudowanymi panelami bocznymi. To właśnie one nie tylko przytrzymają materiał przy ciele, ale i wymodelują sylwetkę na bardziej "opływowy" kształt.

Co poza odpowiednim stanikiem? W przypadku doboru stroju na basen, nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów. Jedynym dodatkiem powinny być porządne okularki do pływania oraz silikonowy czepek.

