Bieganie to sport, który ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Poza tym jest tani i nie nakłada na nas żadnych ograniczeń. Uprawianie tej formy aktywności fizycznej niesie za sobą wiele korzyści, m.in.: zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krążenia, przyspiesza odchudzanie, modeluje sylwetkę i poprawia wygląd skóry. Zastanawiasz się, jakie bieganie będzie dobre dla początkujących?

Przedstawiamy 5 cennych porad na temat biegania dla początkujących, dzięki którym pokochasz jogging. Dowiedz się, co należy zrobić, aby bieganie stało się twoją pasją!

1. Wyznacz konkretny cel

Zanim zaczniesz biegać, postaw sobie jasny cel, który będzie cię motywował. Dzięki niemu tak łatwo się nie zniechęcisz, bowiem będzie ci zależało na osiągnięciu konkretnych korzyści. Bieganie może służyć zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów, poprawie kondycji, zaimponowaniu chłopakowi, który ci się podoba, czy poznaniu nowych ludzi. Powodów może być naprawdę bardzo wiele. Ważne, aby wiedzieć, dlaczego zaczęło się uprawiać akurat tę formę aktywności fizycznej.

2. Kup buty do biegania

Odpowiednie obuwie to najważniejszy element stroju biegacza. Rozpoczynanie biegania w zniszczonych butach lub butach zupełnie do tego nieadekwatnych (tenisówki, trampki) to kardynalny błąd, który popełnia wiele osób. Z tego względu pierwsze, co należy zrobić, to zainwestować w obuwie przeznaczone do joggingu. Aby nie uskarżać się na przemęczenie, bóle stóp i urazy, należy przy zakupie wziąć pod uwagę kilka czynników: typ podłoża, na jakim biegamy, typ stopy i jej rozmiar oraz płeć.

3. Zacznij od marszobiegu

Pamiętaj, że nie od razu Kraków zbudowano, dlatego najlepiej zacząć od marszobiegu. Połączenie marszu i biegu w odpowiednich proporcjach zapobiegnie wyeksploatowaniu organizmu.

W pierwszym tygodniu przez trzy dni przez pięć minut energicznie maszeruj, a następnie przez minutę biegnij. Pamiętaj jednak o zachowaniu wolnego tempa. Pierwszego dnia wykonaj trzy serie, drugiego cztery, zaś trzeciego pięć serii.

W kolejnych tygodniach stopniowo wydłużaj czas biegania. Musisz przyzwyczaić organizm do coraz dłuższych wybiegań. Jeśli będziesz trzymać się planu treningowego, możesz mieć pewność, że z dnia na dzień czas i prędkość biegania się wydłużą.

4. Pamiętaj o rozgrzewce i rozciąganiu

Trening zawsze należy rozpocząć od rozgrzewki. Dlaczego? Przede wszystkim pomaga ona podnieść tętno serca, dzięki czemu unikniesz zawrotów głowy i poprawisz krążenie. Rozgrzewka zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji, bowiem przygotowuje mięśnie do wysiłku fizycznego. Poza tym zwiększa wytrzymałość na ból, w związku z czym nie będziesz odczuwać bólu mięśni.

Rozciąganie jest równie ważnym elementem treningu, który ma na celu rozluźnienie mięśni. Jakie korzyści przynosi? Przede wszystkim poprawia zakres ruchu, zwiększa dynamiczność mięśni, redukuje zmęczenie i pozwala uniknąć urazów.

5. Zadbaj o właściwą dietę

Kiedy zaczniesz biegać, musisz zwrócić uwagę na to, co jesz, nawet jeśli twoim celem nie jest zrzucenie kilku kilogramów. Właściwie odżywianie się poprawi efektywność treningów i sprawi, że bieganie stanie się przyjemniejsze. Przede wszystkim pamiętaj, aby codziennie jeść śniadanie i nie pić dużych ilości alkoholu.

Przed bieganiem warto dostarczyć organizmowi energii, dlatego najlepiej zjeść banana, garść orzechów czy ciastko owsiane. Nie jedz sutych dań przed bieganiem. Najlepiej iść na trening 2-3 godziny po posiłku.

Po bieganiu najlepiej zjeść coś, co zapewni twojemu organizmowi skuteczną regenerację. Może to być np. baton musli lub owoc. W ciągu godziny warto zjeść pełnowartościowy posiłek. To, jaki powinien być, zależy od pory dnia.

