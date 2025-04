Barre concept to bardzo efektywny trening, który wykorzystuje siłę własnego ciała oraz charakterystyczny przyrząd wykorzystywany w balecie. Trening przyczynia się do ujędrnienia pośladków i ud. Jest doskonałą propozycją dla wszystkich kobiet, które chcą spalić tkankę tłuszczową z brzucha i zadbać o swoje ramiona.

Na czym polega barre concept?

Barre concept to połączenie zajęć fitness z baletem pozwala na ochronę stawów, tak więc może być wykonywany przez wszystkich, niezależnie od wieku i stopnia wytrenowania. Trening pozwala na poprawę wydolności, postawy ciała, wzmocnienie koordynacji ruchowej oraz elastyczności całego ciała. Wpływa również na poprawę gracji ruchów, dzięki czemu kobiety mogą poczuć się jeszcze bardziej sexy i to już po kilku tygodniach.

fot: materiały prasowe

Barre concept wpływa na rozwój mięśni, poprawiając ich wytrzymałość i elastyczność. Proste i łatwe do naśladowania ruchy, sprawiają, że trening nie jest trudny i może być przeznaczony dla osób, które do tej pory nie miały nic wspólnego z aktywnością fizyczną.

Trening to doskonała zabawa, która poprawia samopoczucie. Wykonywane ruchy są zawsze kontrolowane, a to zapobiega kontuzjom. Ważne jest, aby były one wykonywane płynnie, dynamicznie i precyzyjnie. Barre concept jest treningiem, który zdobył już uznanie wśród celebrytek. Uwielbiają go między innymi Madonna, Natalie Portman, Tori Spelling, Denise Richards, a Kelly Osbourne schudła dzięki niemu.

