fot. Fotolia

Reklama

Jak przewidzieć, czy w wybranej dyscyplinie osiągniesz sukces?

Dobre narzędzia analizujące trening i proces regeneracji zawodnika odgrywają kluczową rolę w programie aktywności fizycznej. Niezależnie od tego, jaki charakter nadaliśmy naszym sportowym dokonaniom: zawodowy czy amatorski, warto rozszyfrować genetyczne predyspozycje organizmu, a potem w przemyślany sposób szlifować jego formę.

Nie każdy z nas urodził się mistrzem sportu, ale każdy ma prawo wybrać taką dyscyplinę, która pozwoli mu w pełni wykorzystać swoje mocne strony i przekona, by na ich fundamencie budować przyszłe sukcesy. Na miarę potencjału organizmu i własnych oczekiwań. Dobrze skonstruowany trening – powinien uwzględniać nasze indywidualne predyspozycje genetyczne i podpowiadać, jak na ich bazie, planować wysiłek w odpowiednich proporcjach z regeneracją.

Jeśli proces dbania o siebie, wzmocnimy dodatkowo odpowiednim programem żywieniowym, to skuteczniej wyostrzymy czujność na sygnały, które mogą być zapowiedzią zagrożeń – np. kontuzji, przeforsowania, spadku formy.

Zobacz także: Na czym polega diagnostyka sportowa?

Reklama

Badanie FitSport można już wykonać w Polsce

Przy wyborze dyscypliny sportu, oprócz wieku, płci i wzrostu warto przeanalizować prawidłowe wartości składu ciała oraz przyjrzeć się temu, co ujawnia analiza wrodzonych predyspozycji genetycznych. Jeśli np. postawiliśmy na bieg, warto wiedzieć, dzięki czemu wzmocnimy ścięgna i kości oraz ogólną odporność, zwłaszcza jeśli chcemy stopniowo wydłużać dystans pokonywanych tras.

Badanie FitSport (od lutego można je wykonać w Polsce) przynosi odpowiedź na pytanie, czy zawodnik (amator lub profesjonalista) zdecydował się na dyscyplinę, która może mu przynieść potrójną satysfakcję: zapewnić sukcesy, wpłynąć na dobrą formę organizmu i zminimalizować ryzyko kontuzji. Daje szereg wytycznych na temat optymalizowania struktury treningu i przyspieszania procesu regeneracji.

"Badanie FitSport udowadnia, że genetyka wkroczyła do świata sportu z jasno wytyczonym celem – służącym osiąganiu najlepszej formy. Pomaga skompletować informacje na temat fizjologii zawodnika ̶ zarówno zawodowca, jak i amatora, a odbywa się to dzięki sekwencjonowaniu DNA.

FitSport określa, jaki charakter należy nadać treningowi konkretnej osoby: wytrzymałościowy (długa jednostajna praca) czy skoncentrowany na intensywnym, ale krótkim wysiłku nastawionym na szybkość, moc oraz siłę mięśniową" – podkreśla dr Michał Wilk z Akademii Wychowania Fizycznego Katowicach.

Źródło: Materiały prasowe DF Medica

Zobacz także: Jak rozpoznać talent dziecka?