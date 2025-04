Bachata (wymawiaj: baciata) najlepiej wychodzi tym, którzy czują się swobodnie i nie wstydzą samych siebie. To prosty taniec, ale żeby być w nim naprawdę dobrym, trzeba się zaangażować i włączyć w taniec całe ciało. Wszelka sztuczność i brak swobody są od razu widoczne. Dlatego zaczynają naukę, od razu postaraj się wyluzować i nie przejmować. Daj ciału tańczyć!

Spis treści:

To, co warto wiedzieć, to fakt, że ten taniec pochodzi z Karaibów. Najpierw istniała muzyka, która nosiła tę samą nazwę. Później narodził się taniec. Bachata pochodzi z ubogich części Dominikany. To ich mieszkańcy do rytmu bachaty śpiewali po zakończonej pracy.

Bachata oznacza w dosłownym tłumaczeniu: śmieci, ale niektórzy upierają się, że chodzi raczej o zabawę. Być może pierwsze tłumaczenie nie jest do końca pozbawione sensu, bo muzykę do tego tańca wygrywano początkowo dosłownie na byle czym – prostych i łatwo dostępnych instrumentach.

Muzyka do bachaty jest bardzo rytmiczna i może być wygrywana na bardzo różnych instrumentach. Teksty piosenek są nieskomplikowane i najczęściej mówią o miłości. Tempo muzyki zależy od rodzaju tego tańca.

Można wyróżnić 3 rodzaje tego rodzaju tańca. Każdy z nich ma swoje charakterystyczne cechy.

Domicana

Jest uznawana za oryginalną, powstała najwcześniej. Przypomina cha-chę. Jest raczej szybka i ma dość skomplikowane kroki. Muzyka rozliczana jest na 4. Krok podstawowy jest prosty i polega na odstawianiu nóg do boku z dostawianiem drugiej stopy do nogi prowadzącej.

Moderna

Jest prostszą wersją dominicany. Muzyka jest tu wolniejsza i bardziej romantyczna. To styl idealny dla początkujących. Po opanowaniu kroków podstawowych nawet nieszczególnie utalentowani tancerze posiądą umiejętność obracania się. Żeby zacząć, wystarczy umieć zrobić dwa kroki dostawne w lewo i dwa w prawo z tapem na 4.

Sensual

Jak sama nazwa wskazuje, ten styl jest najbardziej zmysłowy. W tańcu udział bierze całe ciało. Tancerze poruszają się jak jedność i są bardzo blisko siebie. Ruch prowadzony jest wyraźnie z bioder. Tańczący często patrzą sobie w oczy.

Muzyka do tej odmiany jest raczej wolna, ale to nie znaczy, że taniec jest prostszy. Jest wręcz przeciwnie – sensual jest trudny technicznie i nie nadaje się dla początkujących. Jednak zaawansowani amatorzy bachaty z pewnością się go nauczą i odnajdą w nim mnóstwo przyjemności. Mężczyzna ma za zadanie prowadzić partnerkę i ją eksponować. A jej zadaniem jest błyszczeć i kusić poprzez kręcenie biodrami i zmysłowe ruchy.

fot. Jak się tańczy bachatę?/ Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Krok podstawowy bachaty jest dziecinnie prosty. Partnerzy stoją twarzą do siebie i wykonują kroki liczone na 8 (2 x po 4) – muzyka ma 4 uderzenia w takcie. Tempo ich wykonywania jest takie samo. Pierwsze trzy kroki stawia się na całych stopach. Czwarty to tylko tzw. tap, czyli dostawienie nogi z dotknięciem podłogi, ale bez przeniesienia ciężaru ciała na tę nogę.

Partnerka:

Prawa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Dostawienie lewej nogi z przeniesieniem ciężaru ciała Prawa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Tap z dostawieniem lewej nogi

Partner:

Lewa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Dostawienie prawej nogi z przeniesieniem ciężaru ciała Lewa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Tap z dostawieniem prawej nogi

I dalej:

Partnerka:

Lewa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Dostawienie prawej nogi z przeniesieniem ciężaru ciała Lewa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Tap z dostawieniem prawej nogi

Partner:

Prawa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Dostawienie lewej nogi z przeniesieniem ciężaru ciała Prawa noga krok w bok z przeniesieniem ciężaru ciała Tap z dostawieniem lewej nogi

Obrót partnerki wykonuje się pod lewą ręką partnera i odbywa się w następujący sposób:

Partner wykonuje swoje kroki w lewo, a partnerka:

Prawa noga krok w bok ze skrętem w prawo Lewa noga ze skrętem w prawo Prawa noga ze skrętem w prawo (kończy obrót o 360 stopni) Tap z dostawieniem prawej nogi

Poniżej kroki podstawowe bachaty:

Najlepiej bachata wychodzi miłośnikom tańca latynoamerykańskiego i osobom, które nie mają oporów w wyrażaniu siebie i emocji poprzez ruch. Nauczenie się kroków to dopiero początek. Tylko nabranie swobody i luzu pozwala cieszyć się tym stylem w pełni. Niektórym przychodzi to łatwiej, a innym trudniej. Jednak warto się o to postarać, ponieważ wtedy taniec zadziała wręcz terapeutycznie – uwolni od stresu, da zastrzyk endorfin i sprawi ogromną przyjemność.

Bachata solo

Choć bachata jest tańcem najczęściej wykonywanym w parach, można ją tańczyć solo. W ten sposób prowadzona jest część zajęć bachaty. Tańcząc bez partnera, można doskonalić sposób poruszania się, ćwiczyć nie tylko kroki i ekspresję, ale też dobrze bawić.

Poniżej bachata solo:

Inne stroje zakłada się na treningi, inne na zawody czy występy. Podczas treningów najważniejsza jest wygoda i dobre samopoczucie. Dlatego można zakładać luźne spodnie lub legginsy, top, lub obszerną bluzkę, może być bez pleców, kombinezon taneczny, body ze spódniczką. Mężczyźni także trenują w wygodnych strojach.

Na pokazy i zawody zakłada się strój bardziej efektowny, zmysłowy, np. sukienkę za kolano z rozcięciem, z falbaną lub frędzlami. Góra sukienki zwykle jest dopasowana, może być częściowo prześwitująca. Mężczyźni tańczą w koszulach lub obcisłych bluzach czy koszulkach oraz długich spodniach.

Buty do tańca bachata

Na treningach można tańczyć w dowolnym, wygodnym obuwiu, może być z podniesioną piętą. Na zawodach i pokazach kobiety najczęściej tańczą na szpilce 7-10 cm. Bardzo popularne są sandałki z pełną piętą na obcasie i z dużą liczbą paseczków. Mężczyźni najczęściej tańczą w pantoflach z niskimi obcasami.

Artykuł pierwotnie opublikowano 22.08.2019 r.

