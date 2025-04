Aktywność fizyczna powinna być integralną częścią modyfikacji stylu życia kobiet w okresie menopauzalnym i postmenopauzalnym. Głównym jej celem na tym etapie życia kobiety jest utrzymanie masy mięśniowej oraz kostnej. Program ćwiczeń po menopauzie powinien obejmować ćwiczenia wytrzymałościowe, ćwiczenia siłowe i ćwiczenia poprawiające równowagę. Naukowcy szacują, że należy dążyć do 2,5 godziny umiarkowanej aktywności aerobowej tygodniowo. Jednak same kobiety, jak i lekarze, powinni być świadomi przeciwwskazań związanych z aktywnością fizyczną po menopauzie.

Spis treści:

Przekwitanie niesie ze sobą wiele zmian w organizmach kobiet. U wielu z nich pojawiają się dokuczliwe objawy menopauzy: naczynioruchowe (uderzenia gorąca, zlewne poty), zaburzenia snu, zmęczenie, bóle, zaburzenia funkcji poznawczych, problemy ze strony układu moczowo-płciowego (suchość pochwy, podrażnienie, nawracające infekcje dróg moczowych) i osłabienie tkanki łącznej podtrzymującej narządy miednicy mniejszej. Część tych objawów przemija, lecz nie sposób zbagatelizować długoterminowych następstw menopauzy – osteoporozy, osłabienia mięśni, problemów neurologicznych czy zwiększonego ryzyka chorób układu krążenia. To ostatnie dodatkowo często jest zwiększane przez tycie, z którym zmaga wiele kobiet w okresie menopauzy i po niej.

Jak dotąd nie wynaleziono lepszego środka na zwalczanie objawów i skutków menopauzy niż aktywność fizyczna. Co prawda u części kobiet w wieku 50-59 lat można rozpocząć hormonalną terapię zastępczą (HTZ), która łagodzi różne objawy, lecz z pewnością nie można o niej powiedzieć, że jest całkowicie obojętna dla zdrowia. Wśród skutków ubocznych jej działania wymienia się m.in. zwiększone (nieznacznie, ale jednak) ryzyko choroby zakrzepowej, raka piersi, zawału mięśnia sercowego, zwłaszcza u kobiet, które mają w genach skłonność do tych chorób lub już mają stwierdzoną chorobę układu krążenia. Z tego powodu nie każda kobieta może stosować HTZ.

Z kolei aktywność fizyczna, zwłaszcza odpowiednio dobrana, jest pozbawiona skutków ubocznych, a przy tym korzystnie wpływa na stan zdrowia w obu aspektach – fizycznym i psychicznym.

Wiele z korzyści, jakie dla kobiet na tym etapie życia niesie aktywność fizyczna, została już potwierdzona naukowo. Nie są to więc spekulacje ani domyły, ale wiedza, z której warto korzystać. Na co zatem może liczyć kobieta, której organizm wszedł w okres menopauzalny lub ta, która już przekwitła?

Na tym etapie życia żeńskie hormony już nie chronią układu krążenia i staje się on u kobiet podatny na choroby w takim samym stopniu jak u mężczyzn. Tymczasem regularna aktywność fizyczna poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo-oddechowego, zwiększa poziom dobrego cholesterolu (HDL), obniża poziom złego (LDL), trójglicerydów i fibrynogenu, który zwiększa ryzyko zakrzepów. Spada ryzyko zawału, udaru i nadciśnienia, na które zaczynają w większym stopniu zagrażać kobietom po menopauzie.

Regularny ruch pomaga wytwarzać deficyt kaloryczny i zwiększa dzienne zapotrzebowanie organizmu na kalorie. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać prawidłową masę ciała lub schudnąć.

Aktywność fizyczna, głównie ćwiczenia siłowe, ale i aktywności kondycyjne wywierające nacisk na kości (marsz, jogging), zwiększają ich gęstość, co zapobiega rozwojowi osteoporozy i zmniejsza ryzyko złamań.

Ruch skutecznie pomaga także walczyć z bólami krzyża, obniża poziom stresu i znacząco poprawia nastrój.

fot. Ruch poprawia samopoczucie w czasie i po menopauzie/ Adobe Stock, Monkey Business

Nie udowodniono natomiast ponad wszelką wątpliwość wpływu wysiłku fizycznego na ograniczenie uderzeń gorąca i nocnych potów, istnieją publikacje, które wskazują na to, że jednak taka zależność może istnieć.

Rodzaje aktywności i co mogą zaoferować dojrzałym kobietom:

ćwiczenia o niskiej intensywności bez obciążeń – np. tai chi, poprawiają równowagę, pomagają łagodzić skutki stresu, ale nie wpływają na masę mięśniową ani kostną,

– np. tai chi, poprawiają równowagę, pomagają łagodzić skutki stresu, ale nie wpływają na masę mięśniową ani kostną, ćwiczenia u miarkowanej intensywności i bez obciążeń – np. pływanie, jazda na rowerze to aktywności, które są ważne, ale nie pomogą w budowaniu masy mięśniowej i kostnej,

– np. pływanie, jazda na rowerze to aktywności, które są ważne, ale nie pomogą w budowaniu masy mięśniowej i kostnej, trening siłowy, ćwiczenia oporowe – ćwiczenia z hantlami czy taśmami oporowymi i innymi sprzętami do treningu siłowego, kalistenika, czyli podnoszenie własnego ciężaru ciała budują masę mięśniową i kostną,

– ćwiczenia z hantlami czy taśmami oporowymi i innymi sprzętami do treningu siłowego, kalistenika, czyli podnoszenie własnego ciężaru ciała budują masę mięśniową i kostną, ćwiczenia o niskich obciążeniach – marsz, ćwiczenia na maszynie eliptycznej, stepperze i aerobik typu low-impact powinny wybrać kobiety, które w celu wzmacniania kości i mięśni nie mogą wykonywać ćwiczeń o dużym obciążeniu,

– marsz, ćwiczenia na maszynie eliptycznej, stepperze i aerobik typu low-impact powinny wybrać kobiety, które w celu wzmacniania kości i mięśni nie mogą wykonywać ćwiczeń o dużym obciążeniu, ćwiczenia siłowe z obciążeniem i o dużej intensywności – taniec, aerobik z podskokami, bieganie, skoki na skakance, tenis, koszykówka, siatkówka są najlepsze dla osób, które nie cierpią na osteoporozę i zachowały jeszcze sporo siły mięśniowej.

Każdy wiek jest dobry do tego, aby zacząć ćwiczyć. Nawet wcześniej nieaktywne kobiety, mogą po 50. czy 60. roku życia zacząć regularnie się ruszać. I będzie to dla nich korzystne. Bardzo ważne natomiast jest, aby aktywność fizyczną wprowadzać stopniowo i starać się, aby miała ona odpowiednią intensywność. Mierzy się ją tempem pracy serca.

Sposób na zdrowe serce po menopauzie

W czasie marszu, joggingu, pływania, aerobiku, ćwiczeń na maszynach cardio najlepiej utrzymywać tętno w zakresie 50-80% tętna maksymalnego. Tę maksymalną wartość najprościej obliczyć, odejmują wiek kobiety od 220. Jeśli więc ma ona 60 lat, jej tętno maksymalne będzie wynosiło 160 (220-60 = 160), a strefę tętna treningowego wyznaczą wartości tętna 80-128. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z pulsometru, można posiłkować się tym, aby w czasie wysiłku tempo oddychania było przyspieszone, ale nie powinno dochodzić do zadyszki. Gdy można rozmawiać, ale nie śpiewać – tętno jest bliskie 50% tętna maksymalnego. Gdy można na jednym oddechu wypowiadać kilka słów, ale nie da się normalnie rozmawiać, tętno jest na poziomie ok. 80% tętna maksymalnego

Rozpoczynając aktywny tryb życia lepiej trzymać się wartości niewiele ponad 50% tętna maksymalnego, z czasem stopniowo zwiększając intensywność, aby tempo pracy serca zbliżało się do wartości 80-85% tętna maksymalnego. Na takie aktywności najlepiej przeznaczać w tygodniu ok. 2-2,5 h.

Zwiększanie masy kostnej i mięśniowej u kobiet w wieku menopauzalnym

Ćwiczenia kondycyjne to za mało, aby kompleksowo zadbać o zdrowie, gdyż tego rodzaju wysiłek może w niewystarczającym stopniu zapobiegać utracie masy mięśniowej czy kostnej. Do tego celu najlepiej zaprząc ćwiczenia siłowe wykonywane 2, a nawet 3 razy w tygodniu. Można je wykonywać z dodatkowym obciążeniem w postaci hantli lub taśm oporowych, ale też na siłowni, na maszynach do ćwiczeń siłowych.

Najlepszym rozwiązaniem jest jednak trening z obciążeniem w postaci ciężarów wolnych czy taśm oporowych, gdyż z nimi można ćwiczyć w sposób funkcjonalny, czyli taki, który bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Ważne jest też, aby też zadbać o to, aby trening obejmował wszystkie najważniejsze mięśnie.

fot. Ćwiczenia siłowe zwiększają masę kostną po menopauzie/ Adobe Stock, Monkey Business

U większości kobiet wystarczy w razie potrzeby zmodyfikować program aktywności fizycznej lub odpowiednio dobrać jej rodzaj i intensywność. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń, a zwłaszcza radę tę powinny sobie brać do serca kobiety po 40 roku życia, tym bardziej te starsze.

Kobiety, u których stwierdzono osteoporozę, nie powinny podejmować aktywności grożących upadkiem lub wywołujących znaczne przeciążenia aparatu kostnego. Dlatego powinny one zrezygnować z ćwiczeń siłowych z dużym obciążeniem, biegania, dynamicznego tańca. Nie zalecane są także ćwiczenia przeciążające kręgosłup – intensywne brzuszki, skłony tułowia.

Z aktywności fizycznej bezwzględnie wykluczają lub wymagają zgody i wskazań lekarza:

niedawne zmiany w elektrokardiogramie,

niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego,

niekontrolowana arytmia,

postępująca niewydolność serca,

niestabilna dławica piersiowa,

blok serca trzeciego stopnia,

podwyższone ciśnienie krwi,

kardiomiopatia,

niewydolność zastawek serca,

złożona ektopia komorowa,

niekontrolowana choroba metaboliczna, np. cukrzyca.

